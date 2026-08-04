*18:07JST 4日の中国本土市場概況：上海総合は反発、政策期待で半導体などに買い集中

4日の中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数が前日比12.62ポイント（0.33％）高の3822.29ポイントで引けた。

政策支援への思惑に加え、新たな人工知能モデルの発表を材料とした半導体など人工知能(AI）関連株への買いが相場を押し上げた。直近の米国株高や原油価格、米長期金利の低下も外部環境の改善として意識され、中国株への資金流入を後押しした。一方で、銀行や通信など内需関連株には利益確定を目的とした売りやAI関連への資金シフトがみられ、指数の上値は限定的だった。市場では景気関連指標の内容を慎重に見極める姿勢も根強く、物色対象を絞り込む展開となった。

中国本土市場の個別銘柄では、銀行株に売りが目立ち、中国農業銀行（601288/SH）が4.1％安、中国工商銀行（601398/SH）が3.8％安、太平洋保険（601601/SH）が3.6％安、中国銀行（601988/SH）が3.5％安、中国建設銀行（601939/SH）が3.3％安となった。このほか、平安保険（601318/SH）が2.9％安、交通銀行（601328/SH）が2.9％安、興業銀行（601166/SH）が2.8％安と下落し、銀行・保険関連の主要銘柄が軟調な値動きとなった。

半導体などハイテク関連では、新たな人工知能モデルの発表が相次いだことを材料に買いが入り、旭光電子（600353/SH）と生益科技（600183/SH）がともに10.0％高、有研新材（600206/SH）が9.2％高、晶方半導体（603005/SH）が7.9％高となった。さらに、江蘇長電科技（600584/SH）と彩虹顕示器件（600707/SH）はともに7.2％高となり、データに含まれる主要銘柄がそろって上昇した。

このほか、酒造株では青島ビール（600600/SH）が2.7％安、重慶ビール（600132/SH）が2.6％安、今世縁酒業（603369/SH）が2.4％安、茅台酒（600519/SH）が2.3％安、老白干酒業（600559/SH）が2.0％安、恵泉啤酒（600573/SH）が1.8％安となった。一方、廈工機械（600815/SH）は9.1％高、産投三佳（600520/SH）は5.7％高、応流機電（603308/SH）は5.2％高と上昇した。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.33ポイント（0.48％）高の280.02ポイント、深センB株指数が9.47ポイント（0.81％）安の1167.09ポイントで終了した。《CS》