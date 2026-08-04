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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:45JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか機械、精密機器、海運業、電気機器なども上昇。一方、陸運業が下落率トップ。そのほか水産・農林業、情報・通信業、食料品、保険業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,444.61 ／ 5.32
2. 機械 ／ 5,015.26 ／ 3.25
3. 精密機器 ／ 14,346.27 ／ 1.91
4. 海運業 ／ 2,245.04 ／ 1.63
5. 電気機器 ／ 8,322.56 ／ 1.15
6. 化学工業 ／ 3,058.11 ／ 1.02
7. ガラス・土石製品 ／ 2,315.26 ／ 0.85
8. 金属製品 ／ 2,005.48 ／ 0.79
9. 繊維業 ／ 935.98 ／ 0.74
10. 建設業 ／ 2,585.85 ／ 0.53
11. その他製品 ／ 5,995.45 ／ -0.01
12. 鉄鋼 ／ 804.8 ／ -0.07
13. 証券業 ／ 942.1 ／ -0.09
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,796.77 ／ -0.38
15. その他金融業 ／ 1,584.34 ／ -0.39
16. ゴム製品 ／ 6,108.16 ／ -0.48
17. 不動産業 ／ 2,439.01 ／ -0.50
18. パルプ・紙 ／ 679.12 ／ -0.54
19. 鉱業 ／ 1,031.12 ／ -0.60
20. 輸送用機器 ／ 4,705.31 ／ -0.72
21. 医薬品 ／ 3,798.33 ／ -0.72
22. サービス業 ／ 3,835.72 ／ -0.79
23. 空運業 ／ 245.86 ／ -0.83
24. 卸売業 ／ 5,811.61 ／ -0.84
25. 石油・石炭製品 ／ 2,716.21 ／ -1.06
26. 電力・ガス業 ／ 670.45 ／ -1.18
27. 銀行業 ／ 713.68 ／ -1.20
28. 小売業 ／ 2,351.16 ／ -1.20
29. 保険業 ／ 3,991.78 ／ -1.45
30. 食料品 ／ 2,802.03 ／ -1.48
31. 情報・通信業 ／ 7,663.79 ／ -1.59
32. 水産・農林業 ／ 729.01 ／ -1.69
33. 陸運業 ／ 2,236.88 ／ -1.71《CS》
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