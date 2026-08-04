Amazon実写版『ゴッド・オブ・ウォー』、クレイトス役が負傷降板で再撮影へ。シーズン2の子役交代は「計画通り」

Amazonの実写ドラマ版『ゴッド・オブ・ウォー』において、クレイトス役の主演俳優がスタント中の負傷により降板し、撮影済みの4エピソードが再撮影されることになった。新たなクレイトス役は現在選考中であり、配信開始は2028年になると予想されている。一方で、シーズン2に向けたアトレウスらの子役交代も報じられているが、こちらは北欧神話の「フィンブルの冬」に基づくタイムジャンプを反映した当初からの計画である。

■クレイトス役の降板と再撮影

Amazonの実写版『ゴッド・オブ・ウォー』シリーズは2026年6月下旬、主演俳優がスタント中の負傷で離脱した。これによりクレイトス役の完全な再キャスティングを余儀なくされ、シーズン1の完成済み4エピソードが破棄されることになった。Deadlineが2026年7月の独占記事でこのキャスト変更の決定を確認している。

Prime Videoは2022年12月に同シリーズの2シーズン分の制作発注を受けたことを確認しており、2026年2月27日にバンクーバーで制作が開始された。クレイトス役にはライアン・ハースト、アトレウス役にはカラム・ヴィンソンが起用されていた。しかし、撮影開始から数週間で番組は休止状態となった。新たなクレイトス役はまだ決定しておらず、最も早くてもプレミア配信は2028年になるとみられる。

ハーストの降板は、2024年にクリエイティブ面での全面的な再始動をすでに乗り越えていた制作陣にとって、正真正銘の打撃である。ゲーム版『ゴッド・オブ・ウォー』（2018年）および『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』（2022年）でクレイトスの声を担当したクリストファー・ジャッジは、2026年1月にハーストの起用が発表された際、彼をクレイトス役にふさわしい素晴らしい選択だと公に支持し、ハーストがシリーズ開始当初からゲームをプレイしていたことに言及していた。

■2つのキャスト変更、驚きだったのは1つだけ

2026年6月下旬、ハーストはバンクーバーのセットでスタント中に上腕二頭筋を負傷し、手術が必要となった。彼の回復スケジュールでは制作が大幅に遅れることが明らかになり、特に子役のカラム・ヴィンソンが長期休止中に見た目にも成長してしまう可能性を考慮し、Sony Pictures TelevisionとAmazon MGM Studiosはクレイトス役を完全に再キャスティングする決定を下した。

すでにハーストを起用してシーズン1の4エピソードが撮影済みだったが、これら4話はすべて新たなクレイトス役で再撮影される。制作準備は2026年8月中旬に再開される見込みで、10月中旬の撮影再開を目標としている。ハーストはこの役のために約40ポンド（約18キロ）の筋肉を増量するなど、負傷前に大幅な肉体改造を行っていた。

この制作の舞台裏をより複雑に、しかし完全に悲観的ではないものにしているのは、2026年8月2日に確認された2つ目のキャスト変更である。こちらは全く危機的なものではなかった。MP1stのシーズン2に関する報道により、10代のアトレウスとスルーズ役のキャスティング募集が明らかになり、制作構想の段階から年齢を引き上げる計画が組み込まれていたことが確認された。

■フィンブルの冬がシーズン2のキャストを説明する理由

2026年5月に掲載され、複数のメディアによって確認されたキャスティング募集によると、Amazonはシーズン2の10代のアトレウスとスルーズ役として14歳から17歳の俳優を探している。シーズン1では、カラム・ヴィンソンとアイランド・オースティンが9歳から12歳の年齢層としてこれらの子供時代を演じている。新たな募集では、当初の検索時と同じ内部コードネーム（アトレウスは「ジョシュア」、スルーズは「ルース」）が使用されているが、年齢層は5歳引き上げられている。

これはハーストの負傷に対する対応ではない。アトレウスは当初の募集段階から1年契約のシリーズレギュラーとして記載されており、ヴィンソンが役を引き受ける前から役の引き継ぎが前提となっていたことを示している。その理由は「フィンブルの冬」である。

北欧神話において、フィンブルの冬（古ノルド語で「大いなる冬」）は、ラグナロクの出来事の直前兆候である。『古エッダ』では、夏を挟まずに3回の冬が連続し、あらゆる方向から雪が降り、世界中で戦争が多発すると描写されている。詩『ヴァフスルーズニルの言葉』では、オーディン自身が巨人のヴァフスルーズニルに対し、人類の中で誰がフィンブルの冬を生き残るかを尋ねており、ほとんどの者が生き残れないことを暗示している。

ゲーム『ゴッド・オブ・ウォー』（2018年）では、助言者ミーミルがクレイトスとアトレウスに対し、クレイトスが引き起こしたバルドルの死によって、予定より何世紀も早くフィンブルの冬が引き起こされたと警告する。ゲームは3年間の冬が始まる場面で終わる。『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』はその冬の終わりに始まり、約14歳になったアトレウスと、家族の小屋のドアに現れたトールが描かれる。Amazonのシリーズのシーズン2もこれに倣う。14歳から17歳の俳優を求めるキャスティング募集は妥協策ではなく、神話独自の体内時計を制作構想に直接翻訳した結果である。

キャラクターの説明もこのタイムラインを裏付けている。シーズン2のアトレウスの役柄は、「父親とともに大胆で危険な冒険に出たことで二人の絆は深まったが、すべてが疑問視されるようになった」若者と説明されている。スルーズの説明では、両親との複雑な関係や、王である祖父との親密な絆に言及しており、オーディンの役割を含め、まさにラグナロクの領域の素材となっている。

■フィンブルの冬は実在したのか？

北欧神話はフィンブルの冬を純粋な想像から生み出したわけではない。気候学者や歴史学者は長年、この神話をゲルマン系やスカンディナビア系の民族が経験した実際の壊滅的な気候イベント、すなわち西暦536年の火山の冬と結びつけてきた。

ハーバード大学の歴史学者マイケル・マコーミックが主導した2018年のグリーンランド氷床コア研究に基づくと、536年初頭にアイスランドを震源とする可能性が高い火山噴火が発生し、成層圏に硫酸エアロゾルが放出され、地表に届く太陽放射が減少した。マコーミックは西暦536年を「最悪の年ではないにしても、生きるのに最悪の時期の始まり」と表現している。その年のヨーロッパの夏の気温は、平年より最大で2.5度低下した。

この混乱は536年だけでは終わらなかった。539年から540年にかけてのさらなる噴火により、ヨーロッパ全土で気温がさらに2.7度低下し、547年の3回目の噴火が寒冷化をさらに長引かせた。この累積的な影響は現在「後期古代小氷期（LALIA）」として知られており、およそ536年から660年まで続いた。この期間は、当時スイス連邦森林・雪氷・景観研究所（WSL）に在籍し、その後ケンブリッジ大学地理学部に移ったウルフ・ブントゲン教授による2016年のNature Geoscience誌の研究で初めて特定・記述された。

この出来事はスカンディナビアの文化的記憶に深く刻み込まれ、現代のスウェーデン語でも「fimbulvinter」は異常に厳しい冬を表す言葉として一般的に使用されており、536年の出来事は今でも「スウェーデンのフィンブルの冬」と呼ばれることがある。

夏のない丸3年間という神話上のフィンブルの冬は、単一の歴史的噴火では匹敵しない壊滅的な規模を表している。約7万4000年前のトバ火山噴火でさえ、10年にわたる火山の冬を引き起こし、人類の人口に深刻なボトルネックをもたらした可能性があるが、エッダに記述されている神話の規模には及ばない。北欧の語り部たちは、実際の気候の恐怖から宇宙的な結末を推測した。つまり、太陽が何年も暗くなることがあるなら、永遠に暗くなることもあり得るというわけだ。

『ゴッド・オブ・ウォー』の架空の宇宙では、そのメカニズムは地質学的というより超自然的である。バルドルの死が宇宙の秩序から構造的な力を取り除き、冬が抑制されずに続くことを許してしまう。しかし、この神話の核心は実際の気候の歴史と異常なほど正確に一致しており、それがサンタモニカスタジオが3年間の空白を物語の省略ではなく構造的に重要なものにするという決定を、真に価値あるものに感じさせる一因となっている。

■タイムジャンプのストーリーテリング

子役の交代を意図的に計画した作品はAmazonが初めてではない。タイムジャンプは、物語のフィクションにおいて最も古い構造的技法のひとつである。ホメロスは『オデュッセイア』でこれを使用し、10年間の放浪を物語上の数日間に圧縮した。シェイクスピアは『冬物語』で16年間の空白を用い、悲劇を喜劇に近いものへと変容させた。

現代のプレステージ・テレビドラマにおいて、この手法は、成長が不可欠な子供と大人の関係を中心に構築された番組ではほぼ標準的なものとなっている。『The Last of Us』は、ジョエルとエリーの絆の感情的な響きを保つため、シーズンをまたいで独自の時間の構造を使用した。『ベター・コール・ソウル』は日常的に数年単位で時間を進めた。マーベル・シネマティック・ユニバースの『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』後の5年間の「指パッチン（Blip）」でさえ、構造的にはフィンブルの冬規模のタイムジャンプである。

『ゴッド・オブ・ウォー』の状況が珍しいのは、ゲームシリーズがすでにこの問題を生物学的に解決していたことだ。両方のゲームで子供時代のアトレウスの声を担当したサニー・スリッチは、制作中に自然に成長し、『ラグナロク』の収録中に声変わりしたため、制作陣はその変化に合わせてセリフを編集する必要があった。Amazonは両シーズンを連続して撮影しているため、生物学的な選択肢は完全に閉ざされている。シーズン2の撮影が始まる頃には、ヴィンソンはまだシーズン1の自分と年齢が近いままだ。連続撮影が生み出した問題に対し、新しい俳優を起用することだけが構造的に誠実な解決策となる。

皮肉なことに、ハーストの負傷は、連続撮影戦略が守ろうとしていたまさにその連続性を破壊してしまった。すでに撮影された4つのエピソードが負債となったのは、演技が悪かったからではなく、一貫したシーズンにおいて、作中での説明（今回は適用されない）か全面的な再撮影なしに、同じ役に2人の異なる俳優を起用することはできないからである。

■カラム・ヴィンソンはどうなるのか

ヴィンソンはシーズン1の子供時代のアトレウス役として引き続きシリーズに参加している。2026年10月に制作が再開されれば、彼はシーズン1のすべての素材を完成させる予定だ。制作には独自の生物時計がある。ヴィンソンは、役が想定している9歳から12歳の年齢層を視覚的に超えて成長してしまう前に撮影を終えなければならない。クレイトス役のキャスティング探しが1ヶ月遅れるごとに、その窓は狭まっていく。

シーズン1で子供時代のスルーズを演じるアイランド・オースティンも、同様の制約に直面している。スルーズは2018年のゲームには全く登場せず、『ラグナロク』で物語に加わるキャラクターである。つまり、このシリーズはゲームよりも丸1シーズン早く、アスガルド側の物語を構築していることになる。

■アトレウスはロキであり、ロキは常に姿を変える者だった

2018年のゲーム『ゴッド・オブ・ウォー』における最も重要な事実のひとつは、アトレウスが北欧の宇宙論の体系においてロキであるということだ。ロキはトリックスターであり、姿を変える者であり、狼のフェンリルと世界蛇ヨルムンガンドの父親であり、ラグナロクそのものの触媒のひとつである。彼がロキであるというアイデンティティは、最初のゲーム全体を通して彼自身には隠されており、最後の瞬間にのみ明かされる。

これにより、Amazonのシリーズが乗り越えなければならない再帰性が生じる。自らの存在そのものによって無意識のうちに終末を引き起こしているキャラクターが、シーズン2で新しい俳優の肉体によって表現される身体的成長を通じて、終末の経過を示すキャラクターでもあるのだ。シーズン2で10代の俳優がアトレウス役を引き継ぐとき、彼らは自分が何者であるかを理解し始めたキャラクターを演じることになる。

エッダ全体で描写されているロキの決定的な神話的属性は、まさに姿を変えることである。彼は鮭、牝馬、ハエ、老婆に姿を変える。彼は北欧神話においてアイデンティティが固定されていない人物なのだ。シーズンの間にそのキャラクターを異なる肉体で具現化するというAmazonの制作陣の決定は、見方によっては、現実的な必要性が生んだ不気味な偶然か、あるいは神話への異常なほど適切な忠実さの表れである。つまり、制作構造そのものに組み込まれた姿の変化であり、意識的かどうかにかかわらず、制作陣が描こうとしているキャラクターの本質を尊重しているのである。

■番組の現状

ハーストの代役は発表されていない。確定しているキャストには、オーディン役のマンディ・パティンキン、バルドル役のエド・スクライン、トール役のオラフル・ダッリ・オラフソン、シフ役のテリーサ・パーマー、ゲームのボイスキャストを再演するミーミル役のアラステア・ダンカン、ヘイムダル役のマックス・パーカー、ブロック役のダニー・ウッドバーン、シンドリ役のジェフ・グルカが含まれる。

『GALACTICA/ギャラクティカ』や『アウトランダー』のショーランナーであるロナルド・D・ムーアが、このシリーズの脚本とショーランナーを務める。『SHOGUN 将軍』や『ザ・ボーイズ』などのクレジットを持つフレデリック・E・O・トーイが最初の2エピソードを監督している。

公式なプレミア配信日は発表されていない。制作関係者や業界アナリストは、4エピソードの再撮影、新たな主演俳優のキャスティングに必要な時間、そしてこの規模の番組のポストプロダクションの長さを考慮し、最も現実的なプレミア配信の時期として2028年を一貫して挙げている。

■注目ポイントQ&A

●テレビドラマ版『ゴッド・オブ・ウォー』で現在クレイトスを演じているのは誰ですか？

新たな俳優は発表されていません。AmazonとSony Pictures Televisionは現在、この役のキャスティングプロセスを進めています。選考は2026年10月中旬の制作再開前に完了する見込みです。当初この役を務めていたライアン・ハーストは、2026年6月下旬にバンクーバーのセットで上腕二頭筋断裂を負い、降板を余儀なくされました。

●Prime Videoでの『ゴッド・オブ・ウォー』シリーズの配信開始はいつですか？

公式な配信開始日は設定されていません。4エピソードの再撮影、新たなクレイトス役のキャスティングに必要な時間、そして大規模なファンタジーシリーズの標準的なポストプロダクションの期間を組み合わせると、業界アナリストの間では2028年が最も現実的な予測として挙げられています。これは、制作中断前に多くの人が予想していた2027年という時期から大きく後退しています。GamesRadarは、番組が2028年半ばより前にリリースされる可能性は低いと指摘しています。

●なぜシーズン2でアトレウス役の俳優が変更されるのですか？

シーズン2でのアトレウス（およびトールの娘スルーズ）のキャスト変更は、ハーストの負傷が引き金となったわけではなく、制作開始前から計画されていました。番組が適応している2つのゲームは、北欧神話のラグナロクの前に訪れる大いなる冬「フィンブルの冬」に結びついた3年間のタイムジャンプで隔てられています。アトレウスは2018年のゲームでは約11歳で、フィンブルの冬の終わりに始まる『ラグナロク』では約14歳です。アトレウスを当初から1年契約のシリーズレギュラーとしてキャスティングしたのは、メイクやごまかしではなく、物理的に年上の俳優を起用することでその空白期間を尊重するという意図的なクリエイティブ上の決定でした。

●フィンブルの冬とは何を意味し、それは実際に起こったのですか？

フィンブルの冬（古ノルド語で「大いなる冬」）は、北欧神話の終末であるラグナロクの直前兆候として『古エッダ』に記述されている3年間の冬です。気候学者や歴史学者は、この神話を西暦536年の火山の冬と結びつけています。当時、大規模な噴火によって成層圏に硫酸エアロゾルが放出され、太陽が遮られてヨーロッパの夏の気温が平年より最大で2.5度低下し、北半球全体で農作物の不作、飢饉、社会的混乱の時期が引き起こされました。その後の539年から540年、および547年の噴火が寒冷化をさらに悪化させ、現在では後期古代小氷期と呼ばれる、およそ西暦660年まで続く期間となりました。ハーバード大学の歴史学者マイケル・マコーミックは、2018年の研究でグリーンランドの氷床コアを分析し、噴火の発生源がアイスランドである可能性が高いと特定しましたが、西暦536年を「最悪の年ではないにしても、生きるのに最悪の時期の始まり」と表現しています。

元記事: God of War Recasts Kratos, Scraps Four Episodes; Norse Myth’s Time-Skip Shapes Season Forward