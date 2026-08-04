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日経平均は続落、アドバンテストが1銘柄で約255円分押し下げ

2026年8月4日 12:35

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記事提供元：フィスコ

*12:35JST 日経平均は続落、アドバンテストが1銘柄で約255円分押し下げ
4日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり78銘柄、値下がり146銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。421.55円安の63333.35円（出来高概算11億360万株）で前場の取引を終えている。

前日3日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は693.38ドル高の53178.41ドル、ナスダックは540.05ポイント高の25913.90で取引を終了した。トランプ大統領が週末に予定していた対イラン大規模攻撃を中止、協議を再開することを発表したため投資家心理が改善し、寄り付き後、上昇。ISM製造業指数が上昇したことを好感した買いに加え、原油安や金利の低下を好感し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、4日の日経平均は240.38円高の63995.28円と反発して取引を開始した。寄り付き後は、米国株高の流れを引き継ぎ、買いが先行した。ただ、64000円手前では戻り待ちの売りが厚く、上値の重さが確認されると次第に売りが優勢に。アドバンテ＜6857＞やソフトバンクG＜9984＞など値がさ株への利益確定売りが指数を圧迫し、日経平均は下落へ転じた。その後は一時63000円を下回ったが、前引けにかけて下げ幅を縮小した。

個別では、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、京セラ＜6971＞、キオクシアHD＜285A＞、大塚HD＜4578＞、レーザーテク＜6920＞、スクリン＜7735＞、古河電＜5801＞、ダイキン＜6367＞、信越化＜4063＞、オムロン＜6645＞、東エレク＜8035＞、キーエンス＜6861＞、横河電＜6841＞、住友電＜5802＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ、ソフトバンクG、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、村田製<6981>、TDK<6762>、ファナック<6954>、コナミG<9766>、セコム<9735>、東京海上<8766>、三井物<8031>、日ハム<2282>、塩野義<4507>、キッコマン<2801>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、金属製品などが上昇した一方で、食料品、保険業、情報・通信業などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約255円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、村田製<6981>、TDK<6762>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約53円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、京セラ＜6971＞、キオクシアHD＜285A＞、大塚HD＜4578＞、レーザーテック＜6920＞、スクリーンHD＜7735＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　63333.35(-421.55)

値上がり銘柄数 78(寄与度+385.16)
値下がり銘柄数 146(寄与度-806.71)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4554　 264　 53.10
＜4062＞　イビデン　　　　　　 16220　 685　 45.93
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3670　 126　 33.79
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 50550　 1390　 32.62
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 12435　 935　 31.34
＜6920＞　レーザーテック　　　 42870　 1960　 26.28
＜7735＞　SCREEN　　　　　12790　 440　 11.80
＜5801＞　古河電気工業　　　　　3541　 341　 11.43
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 23560　 265　 8.88
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5894　 49　 8.21
＜6645＞　オムロン　　　　　　　5579　 219　 7.34
＜8035＞　東エレク　　　　　　 55060　 70　 7.04
＜6861＞　キーエンス　　　　　 82590　 1980　 6.64
＜6841＞　横河電機　　　　　　　5896　 192　 6.44
＜5802＞　住友電気工業　　　　　2110　 47.5　 6.37
<4704>　トレンドマイクロ　　　6456　 152　 5.10
<6361>　荏原製作所　　　　　　5697　 142　 4.76
<6963>　ローム　　　　　　　　4468　 140　 4.69
<8015>　豊田通商　　　　　　　6715　 46　 4.63
<6301>　小松製作所　　　　　　6890　 130　 4.36


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 30370　 -1060 -255.84
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5193　 -200 -160.91
＜9983＞　ファーストリテ　　　 78890　 -710　-57.12
＜6098＞　リクルートHD　　　　 12210　 -175　-17.60
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2865　 -38　-15.29
<6981>　村田製作所　　　　　　7000　 -161　-12.95
<6762>　TDK　　　　　　　　3067　 -25　-12.57
<6954>　ファナック　　　　　　6045　 -69　-11.57
<9766>　コナミG　　　　　　　20180　 -310　-10.39
<9735>　セコム　　　　　　　　6683　 -147　 -9.86
<8766>　東京海上HD　　　　　 7693　 -192　 -9.65
<8031>　三井物産　　　　　　　4739　 -135　 -9.05
<2282>　日本ハム　　　　　　　5794　 -534　 -8.95
<4507>　塩野義製薬　　　　　2810.5　 -88　 -8.85
<2801>　キッコーマン　　　　1567.5　 -52.5　 -8.80
<8002>　丸紅　　　　　　　　　4885　 -247　 -8.28
<4519>　中外製薬　　　　　　　6610　 -77　 -7.74
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3546　 -43　 -7.21
<8058>　三菱商事　　　　　　　4727　 -60　 -6.03
<7269>　スズキ　　　　　　　　1901　 -44.5　 -5.97《CS》

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