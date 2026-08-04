*12:35JST 日経平均は続落、アドバンテストが1銘柄で約255円分押し下げ

4日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり78銘柄、値下がり146銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は続落。421.55円安の63333.35円（出来高概算11億360万株）で前場の取引を終えている。

前日3日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は693.38ドル高の53178.41ドル、ナスダックは540.05ポイント高の25913.90で取引を終了した。トランプ大統領が週末に予定していた対イラン大規模攻撃を中止、協議を再開することを発表したため投資家心理が改善し、寄り付き後、上昇。ISM製造業指数が上昇したことを好感した買いに加え、原油安や金利の低下を好感し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新した。

米株式市場の動向を横目に、4日の日経平均は240.38円高の63995.28円と反発して取引を開始した。寄り付き後は、米国株高の流れを引き継ぎ、買いが先行した。ただ、64000円手前では戻り待ちの売りが厚く、上値の重さが確認されると次第に売りが優勢に。アドバンテ＜6857＞やソフトバンクG＜9984＞など値がさ株への利益確定売りが指数を圧迫し、日経平均は下落へ転じた。その後は一時63000円を下回ったが、前引けにかけて下げ幅を縮小した。

個別では、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、京セラ＜6971＞、キオクシアHD＜285A＞、大塚HD＜4578＞、レーザーテク＜6920＞、スクリン＜7735＞、古河電＜5801＞、ダイキン＜6367＞、信越化＜4063＞、オムロン＜6645＞、東エレク＜8035＞、キーエンス＜6861＞、横河電＜6841＞、住友電＜5802＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ、ソフトバンクG、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、村田製<6981>、TDK<6762>、ファナック<6954>、コナミG<9766>、セコム<9735>、東京海上<8766>、三井物<8031>、日ハム<2282>、塩野義<4507>、キッコマン<2801>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、ガラス・土石製品、金属製品などが上昇した一方で、食料品、保険業、情報・通信業などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約255円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、KDDI＜9433＞、村田製<6981>、TDK<6762>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約53円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、京セラ＜6971＞、キオクシアHD＜285A＞、大塚HD＜4578＞、レーザーテック＜6920＞、スクリーンHD＜7735＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 63333.35(-421.55)

値上がり銘柄数 78(寄与度+385.16)

値下がり銘柄数 146(寄与度-806.71)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5803＞ フジクラ 4554 264 53.10

＜4062＞ イビデン 16220 685 45.93

＜6971＞ 京セラ 3670 126 33.79

＜285A＞ キオクシアHD 50550 1390 32.62

＜4578＞ 大塚HD 12435 935 31.34

＜6920＞ レーザーテック 42870 1960 26.28

＜7735＞ SCREEN 12790 440 11.80

＜5801＞ 古河電気工業 3541 341 11.43

＜6367＞ ダイキン工業 23560 265 8.88

＜4063＞ 信越化 5894 49 8.21

＜6645＞ オムロン 5579 219 7.34

＜8035＞ 東エレク 55060 70 7.04

＜6861＞ キーエンス 82590 1980 6.64

＜6841＞ 横河電機 5896 192 6.44

＜5802＞ 住友電気工業 2110 47.5 6.37

<4704> トレンドマイクロ 6456 152 5.10

<6361> 荏原製作所 5697 142 4.76

<6963> ローム 4468 140 4.69

<8015> 豊田通商 6715 46 4.63

<6301> 小松製作所 6890 130 4.36



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 30370 -1060 -255.84

＜9984＞ ソフトバンクG 5193 -200 -160.91

＜9983＞ ファーストリテ 78890 -710 -57.12

＜6098＞ リクルートHD 12210 -175 -17.60

＜9433＞ KDDI 2865 -38 -15.29

<6981> 村田製作所 7000 -161 -12.95

<6762> TDK 3067 -25 -12.57

<6954> ファナック 6045 -69 -11.57

<9766> コナミG 20180 -310 -10.39

<9735> セコム 6683 -147 -9.86

<8766> 東京海上HD 7693 -192 -9.65

<8031> 三井物産 4739 -135 -9.05

<2282> 日本ハム 5794 -534 -8.95

<4507> 塩野義製薬 2810.5 -88 -8.85

<2801> キッコーマン 1567.5 -52.5 -8.80

<8002> 丸紅 4885 -247 -8.28

<4519> 中外製薬 6610 -77 -7.74

<6758> ソニーG 3546 -43 -7.21

<8058> 三菱商事 4727 -60 -6.03

<7269> スズキ 1901 -44.5 -5.97《CS》