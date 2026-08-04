*11:27JST NSW---伝送データセキュリティ評議会（SDC）が発足、参画企業として本格始動

NSW＜9739＞は3日、同社が参画する一般社団法人伝送データセキュリティ評議会（SDC）が発足し、本格始動したと発表した。SDCは2026年7月28日の第一回臨時社員総会を経て参画企業各社による推進体制が発足したもので、AIや自律制御、スマートモビリティ、IoT機器など社会インフラの高度多用化に伴い重要性が増す「伝送データの真正性・完全性・連続性」を守るため、伝送データセキュリティに関する世界標準の創出、標準に適合した専用チップおよびトータルシステムの創出、ゼロトラストセキュリティの実現による社会貢献を目的として活動する。

背景として、AIがカメラやセンサー、ロボットなどを通じて現実世界を認識・判断・制御する「Physical AI」への進化が進むなか、データが発生源から目的地に届くまでの伝送経路全体で真正性や完全性を継続的に検証する仕組みの標準化が課題となっている。SDCはハッシュチェーンによるデータの連続性保証、チップ固有識別による物理的な真正性、耐量子計算機暗号などを組み合わせ、「信頼できるデータ伝送」の社会実装を推進する。

今後は2026年度より仕様策定や専用チップの回路設計、ISO標準原案の提出、SDKの先行配布、社会実装PoC等を段階的に進める方針で、NSWのほかシーズ、リンテックなど計9社が参画している。《KT》