*23:44JST 【市場反応】米7月ISM製造業景況指数は2022年来で最高、ドル買い優勢

米供給管理協会（ISM）が発表した米7月ISM製造業景況指数は55.6と、6月53.3から上昇し予想も上回った。22年5月来で最高。7カ月連続で活動の拡大となる50を上回った。

同時刻に発表された米6月建設支出は前月比－0.1％と、予想外のマイナスに再び落ち込み、住宅市場が依然低迷している証拠となった。

事前に発表された米7月製造業PMI確定値は53.9と、予想外に速報53.8から上方修正された。

ISM製造業景況指数が予想を上回り、ドル買いが優勢となった。ドル・円は156円半ばで推移。ユーロ・ドルは1.1535ドルから1.1516ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3472ドルから1.3445ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・7月製造業PMI確定値：53.9（予想：53.8、速報53.8）

・米・7月ISM製造業景況指数：55.6（予想：53.9、6月：53.3）

・米・6月建設支出：前月比－0.1％（予想：＋0.2％、5月0←＋0.1％）《KY》