「タルサ・キング」シーズン4、初代筆頭脚本家が復帰し今秋配信へ

シルヴェスター・スタローン主演のParamount+オリジナルドラマ「タルサ・キング」シーズン4が、2026年秋に配信される見通しだ。シーズン1を成功に導いたテレンス・ウィンターが筆頭脚本家として復帰する一方、制作現場ではスタッフの大量解雇など混乱も報じられている。現時点で正式な配信日は未発表だが、過去の傾向から9月の配信開始が有力視されており、視聴者は近日中とみられる公式発表を待つ状況にある。

■筆頭脚本家の復帰と制作体制の現状

シルヴェスター・スタローンが今秋、再びタルサに帰ってくる。2022年の番組開始以来初めて、シーズン1を成功に導いた脚本家が再びセリフを手がけることになった。「ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア」や「ボードウォーク・エンパイア 欲望の街」でエミー賞を受賞したテレンス・ウィンターが、「タルサ・キング」シーズン4の筆頭脚本家として復帰する。Paramount+のCEOであるデヴィッド・エリソンは、5月の業績発表において2026年中の配信を認めている。アトランタでの撮影は今年初めに終了しており、過去の9月配信開始というパターンを踏襲するのであれば、近日中に配信日が発表される可能性がある。シーズン3のBlu-rayリリースは2026年9月8日に予定されており、この日付は歴史的に次シーズンの配信開始と連動してきた。

ウィンターの復帰が重要視されるのは、彼の不在がもたらした結果があるからだ。ウィンターはシーズン1でショーランナー兼筆頭脚本家を務め、ニューヨークのマフィアの幹部であるドワイト・"ザ・ジェネラル"・マンフレディ（スタローン）がオクラホマに追放されて再出発するという場違いな環境に置かれる設定を、2024年にParamount+で世界的に最も視聴されたオリジナルシリーズへと押し上げる創造的な基盤を築いた。彼はシーズン2の前に離脱し、シーズン2には正式なショーランナーがいなかった。シーズン3にはデイヴ・エリクソンがショーランナーとして就任したが、スタローンとクリエイティブ面で衝突し、シーズン4の制作開始時に降板した。Varietyの報道によれば、その結果としてシーズン4は正式な責任者が不在のまま制作が開始されたという。

ウィンターの復帰は、この問題の一部を解決する。彼はロサンゼルスでシーズン4の脚本家チームを率いているが、アトランタの撮影現場には参加しない。この番組の波乱に満ちた歴史の基準から見ても、脚本と制作の機能を分離するこの体制は異例である。

■シーズン4のキャスト：政治家、IT長者、そしてウィンター作品の顔なじみ

シーズン4では、既存のアンサンブルキャストに2人の重要な新メンバーが加わる。グレッチェン・モルが、タルサの政治家アマンダ・クラーク役としてシリーズレギュラーに加わる。彼女のキャスティングには、多くの報道が見落としている詳細がある。モルは、テレンス・ウィンターが手がけたHBOシリーズ「ボードウォーク・エンパイア」で、複数シーズンにわたり最も過酷な役柄の一つであるジリアン・ダーモディを演じていた。ウィンターが率いるシーズン4のプロジェクトに彼女が参加するのは、ほぼ間違いなく偶然ではない。主要キャラクターとしての地元政治家の登場は、現実およびフィクションにおける犯罪組織の軌跡とも一致している。シーズン1でストリートレベルの組織を築き、シーズン2と3でそれを拡大したドワイトの勢力は、シーズン4で制度的権力へと及ぶとみられる。

フルーラ・ボルグは、ドワイトやその仲間と直接対立することになるIT億万長者のブラッドリー・ヴァン・ヒューゼン役で参加する。「ザ・ルーキー」などで知られるボルグの出演は、2026年3月12日に発表された。ヴァン・ヒューゼンは、敵対者のタイプにおける意図的な変化を表している。シーズン1ではマフィアのライバル、シーズン2ではカンザスシティの組織犯罪へと拡大し、シーズン3では酒類王ジェレマイア・ダンマイア（ロバート・パトリック）というタルサの旧家の権力者が登場した。シーズン4では、75歳のニューヨークのマフィアとシリコンバレー型の億万長者が対峙することになり、番組が明確に構築してきた世代間および文化間の衝突が描かれる。

サミュエル・L・ジャクソンも、シーズン3でドワイトの元刑務所仲間として登場したラッセル・リー・ワシントン・Jr.役で復帰する予定だ。その後、ワシントンは独自のスピンオフ作品へと移行する。初期の仮題「NOLA King」から「Frisco King」へとタイトルが変更されたこのシリーズは、テキサスでのワシントンの物語を描く予定で、2027年のプレミア配信が見込まれている。

その他の続投キャストには、マーティン・スター、ジェイ・ウィル、アナベラ・シオラ、ニール・マクドノー、フランク・グリロ、ギャレット・ヘドランド、ダナ・デラニー、ケヴィン・ポラック、ボー・ナップが含まれる。

■カメラが回る前の舞台裏で何が起きたのか

シーズン4の制作の歴史は、マーケティングで語られるよりもはるかに波乱に満ちている。2025年11月の撮影開始の1週間前、Varietyは音響、スタント、輸送、ヘアメイク、キャスティングなど複数の部門にわたって26人のクルーが解雇されたと報じた。スタローンと14年間仕事をし、「タルサ・キング」での仕事で2023年と2025年にエミー賞にノミネートされたスタントコーディネーターのフレディ・プールも解雇された一人だった。番組開始当初からスタローンのスタンドインを務めていたチャド・グレゴリーも解雇された。

影響を受けたクルーの多くは、公式な通知ではなく、自分たちのポジションがオンラインで求人として掲載されているのを見て失業を知ったという。多くの場合、彼らが受け取っていたよりも高い給与が提示されていた。「このようなやり方はプロフェッショナルではなく、不必要だった」とプールはVarietyに語っている。「この業界に30年いるが、このような離職は見たことがない」

2025年11月にカメラが回り始めたとき、101 Studiosの幹部であるスコット・ストーンが事実上のショーランナーを務めていた。スタジオの制作幹部がクリエイティブな役割を担っていたのだ。現場で正式なショーランナーの権限を持つ脚本家や監督はいなかった。ウィンターはロサンゼルスの脚本家チームにおり、アトランタのセットは従来のクリエイティブな支柱がないまま稼働していた。撮影は2026年の春まで続き、現在はポストプロダクションに入っている。

この混乱が完成したエピソードに表れるのか、それともウィンターの脚本が制作現場の隙間を埋めるのかが、シーズン4をめぐる最大の未解決の疑問である。

■シェリダンのParamount離脱がシーズン4に与える意味

テイラー・シェリダンは「タルサ・キング」のクリエイターであり、シーズン4でも製作総指揮（EP）に留まっている。彼はまた、2029年1月にNBCUniversalへ移籍する前の、Paramountとの契約の最終段階にある。その契約条件に基づき、「タルサ・キング」「ランドマン」「メイヤー・オブ・キングスタウン」など、彼がParamountのために制作した作品の権利はParamountに残る。彼は2028年までEPとしてこれらの番組に貢献できるが、2022年のシーズン1以降、「タルサ・キング」のエピソードの脚本や監督は担当していない。

サブスクリプション登録者にとっての現実的な意味は、Deadlineの情報筋が示唆するように第5、第6シーズンまで続いた場合、それ以降のシーズンはシェリダンの関与なしに制作されるということだ。その文脈において、ウィンターのシーズン4での筆頭脚本家としての復帰は、「タルサ・キング」が異なるクリエイティブの管理者の下でそのアイデンティティを維持できるかどうかの試金石でもある。これは、長期的なサブスクリプション契約の期間に関わる重要な問題だ。

シェリダンの離脱に関わらず、Paramountは「タルサ・キング」フランチャイズの完全な所有権を保持している。

■「タルサ・キング」シーズン4の視聴方法

シーズン4はParamount+で独占配信され、過去3シーズンと同様に毎週日曜日にエピソードが公開されるモデルを採用する。Paramount+のEssentialプラン（広告あり）は月額8.99ドル（約1,400円、1ドル=158円換算）、Premiumプラン（広告なし）は月額13.99ドル（約2,200円、1ドル=158円換算）である。現在、シーズン1から3までの全29エピソードがプラットフォームで視聴可能であり、シーズン4のプレミア前に追いつくための絶好の機会となっている。

正式な配信日は発表されていない。一部のファンサイトに掲載されている2026年9月15日という日付は、未確認の推測に過ぎない。Paramountは歴史的に8月上旬に「タルサ・キング」の配信日を発表しており（シーズン3の配信日は2025年8月上旬に発表された）、シーズン3のBlu-rayリリース（9月8日）と次シーズンの配信開始が連動してきた過去の傾向から、9月のプレミア配信が実務上の予測となっている。シーズン4の発表がいつ行われるにせよ、全10エピソードの週次配信となり、多くの業界関係者は2026年11月に完結すると予想している。

■注目ポイントQ&A

●「タルサ・キング」シーズン4はいつ配信されますか？

正式な配信日は発表されていません。Paramount+のCEOであるデヴィッド・エリソンは2026年5月の業績発表で、シーズン4が2026年末までに到着することを確認しました。過去の傾向（シーズン2と3はともに9月にデビュー）と、歴史的に次シーズンの配信開始のシグナルとなるシーズン3のBlu-rayリリース日（2026年9月8日）を踏まえると、2026年9月が最も有力な予測です。過去の例に従えば、2026年8月上旬に正式な発表があると予想されます。

●「タルサ・キング」シーズン4のショーランナーは誰ですか？

「ザ・ソプラノズ」でエミー賞を受賞し、「ボードウォーク・エンパイア」のクリエイター兼ショーランナーであるテレンス・ウィンターが、シーズン2と3での不在を経て、筆頭脚本家兼製作総指揮として復帰します。Varietyが2025年11月に記録したショーランナーの不安定さ（シーズン2には正式なショーランナーがおらず、シーズン3のショーランナーであるデイヴ・エリクソンはスタローンとのクリエイティブな摩擦の末に降板）は、彼の不在が直接的な根本原因でした。ウィンターはロサンゼルスからシーズン4の脚本家チームを運営しましたが、アトランタの制作現場には拠点を置いていませんでした。

●「タルサ・キング」シーズン4は最終シーズンですか？

いいえ。Paramount+はシリーズの終了日を発表していません。Deadlineの情報筋によると、視聴者数次第では全5〜6シーズンまで続く可能性があります。シーズン4の制作は完了してポストプロダクションに入っており、打ち切りの発表はありません。より重要な長期的な疑問は、クリエイターのテイラー・シェリダンが2029年1月にParamountを正式に離れた後も番組が続くかどうかですが、ParamountがIPを保持しており、他のクリエイティブな管理者とともにシリーズの制作を継続できるため、答えはイエスであるとみられます。

●「タルサ・キング」シーズン4の新たな悪役は誰ですか？

フルーラ・ボルグ（「ザ・ルーキー」「マイ・スパイ：エターナル・シティ」）が、ドワイト・マンフレディや彼のタルサの仲間と直接対立することになるIT億万長者のブラッドリー・ヴァン・ヒューゼンを演じます。ヴァン・ヒューゼンは、敵対者のタイプにおける意図的なエスカレーションを表しています。マフィアのライバルやタルサの旧家の権力者と対峙した3シーズンを経て、シーズン4ではドワイトが現代版の富と影響力に立ち向かいます。また、グレッチェン・モルがタルサの政治家アマンダ・クラーク役でレギュラー出演し、番組がドワイトの組織を初めて制度的な領域へと移行させていることを示唆しています。

元記事: Tulsa King Season 4: Sopranos Writer Terence Winter Returns as Fall Premiere Approaches