*18:09JST 3日の中国本土市場概況： 反落、弱い経済指標などで利益確定売りが優勢

週明け3日の中国本土市場は反落。主要指標の上海総合指数が前営業日比22.60ポイント（0.59％）安の3809.66ポイントで引けた。

上海総合指数は反落し、中国景気の先行き不安を背景に利益確定売りが優勢となり、テック株を中心に軟調な展開となった。民間集計の7月製造業購買担当者景気指数（PMI）は50.9と上昇予想を下回った。一方で、積極財政と適度に緩和的な金融政策の継続方針や、内需拡大策の具体化を急ぐ姿勢が下値を支えた。売りが先行したものの下値を叩く動きは限られ、景気対策の進展を見極めながら方向感を探る展開となった。

セクター別では、半導体材料関連に売りが目立ち、先導基電（600641/SH）が10.0％安、神工股フン（688233/SH）が9.8％安、華正新材料（603186/SH）が8.7％安、安集科技（688019/SH）が8.6％安、有研硅（688432/SH）が8.6％安、華海誠科（688535/SH）が8.3％安、臻宝科技（688797/SH）が8.0％安となった。

また、石炭関連も売られた。エン砿能源（600188/SH）が6.1％安、北京昊華エナジー（601101/SH）が5.8％安、中煤新集能源（601918/SH）が4.6％安、神華能源（601088/SH）が4.3％安、晋控煤業（601001/SH）が2.9％安、ロ安環保エナジー（601699/SH）が2.8％安となった。

半面、製紙セクターが買われた。宜賓紙業（600793/SH）が10.0％高、青山紙業（600103/SH）が4.7％高、民豊特紙（600235/SH）が4.3％高、恒豊紙業（600356/SH）が3.7％高、博匯紙業（600966/SH）が3.3％高、岳陽ペーパー（600963/SH）が2.4％高、冠豪ハイテク（600433/SH）が2.1％高となった。

このほか、発電設備もしっかり。長城電工（600192/SH）が10.1％高、風范電力設備（601700/SH）が10.0％高、臥竜電気駆動（600580/SH）が8.9％高、東方電気（600875/SH）が6.7％高、平高電気（600312/SH）が5.4％高となった。《CS》