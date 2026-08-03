*16:41JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反落、アドバンテストとファナックの2銘柄で約429円押し下げ

8月3日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり52銘柄、値下がり169銘柄、変わらず4銘柄となった。

7月31日の米国市場では、オンライン小売アマゾン・ドット・コムの好決算を受けて投資家心理が改善。原油価格の反発や連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派発言を背景とした金利の上昇を嫌気し、一時下げに転じたものの、比較的堅調な経済指標や

企業決算を好感した買いに相場は再び上昇した。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始した。寄り付き後は、前週末に2400円を超える急伸となった反動から利益確定の売りが先行。ま

た、日米両政府が円買いの協調介入を実施したことで円高が進行、円高による業績悪化が懸念されたトヨタ＜7203＞やスズキ＜7269＞など自動車株にも売りが広がり投資家心理を圧迫した。そのほか、FRBのタカ派発言を背景とした米金利上昇も重荷とな

り、終日軟調に推移した。一方、トランプ米大統領がイランへの攻撃停止を宣言したことはポジティブに働いたほか、キオクシアHD＜285A＞など半導体の一角は堅調だったが、指数を支えきれなかった。

大引けの日経平均は前営業日比607.12円安の63754.90円となった。東証プライム市場の売買高28億2409万株、売買代金は11兆7886億円だった。業種別では、精密機器、空運業、金属製品などが上昇した一方で、不動産業、輸送用機器、陸運業など

が下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は29％、対して値下がり銘柄は68％となっている。

日経平均構成銘柄の値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約258円押し下げた。同2位はファナック＜6954＞となり、イビデン＜4062＞、東エレク＜8035＞、京セラ＜6971＞、ソニーG＜6758＞、中外薬＜4519＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約113円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、ルネサス＜6723＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 63754.90(-607.12)

値上がり銘柄数 52(寄与度+490.65)

値下がり銘柄数 169(寄与度-1097.77)

変わらず銘柄数 4

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 79600 1410 113.44

＜9984＞ ソフトバンクG 5393 133 107.00

＜285A＞ キオクシアHD 49160 2660 62.42

＜6762＞ TDK 3092 84 42.24

＜6920＞ レーザーテック 40910 3000 40.23

＜5803＞ フジクラ 4290 118 23.73

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 3905 463 15.52

＜6146＞ ディスコ 60520 2040 13.68

＜4578＞ 大塚HD 11500 400 13.41

＜7741＞ HOYA 25260 585 9.81

＜9843＞ ニトリHD 2641.5 103 8.63

<4063> 信越化 5845 45 7.54

<6988> 日東電工 3349 24 4.02

<6526> ソシオネクスト 2028.5 116 3.89

<7453> 良品計画 4217 40 2.68

<6506> 安川電機 4935 68 2.28

<6479> ミネベアミツミ 3765 63 2.11

<5801> 古河電気工業 3200 55 1.84

<6273> SMC 70980 500 1.68

<2282> 日本ハム 6328 78 1.31

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 31430 -1070 -258.25

＜6954＞ ファナック 6114 -1021 -171.13

＜4062＞ イビデン 15535 -1115 -74.75

＜8035＞ 東エレク 54990 -510 -51.29

＜6971＞ 京セラ 3544 -147 -39.42

＜6758＞ ソニーG 3589 -198 -33.19

＜4519＞ 中外製薬 6687 -245 -24.64

<6981> 村田製作所 7161 -255 -20.52

＜7269＞ スズキ 1945.5 -140.5 -18.84

＜7203＞ トヨタ自動車 2963.5 -103.5 -17.35

<6098> リクルートHD 12385 -165 -16.59

<5802> 住友電気工業 2062.5 -121.5 -16.29

<5332> TOTO 6171 -839 -14.06

<6503> 三菱電機 5536 -376 -12.60

<7267> ホンダ 1567 -58.5 -11.77

<8766> 東京海上HD 7885 -229 -11.51

<6976> 太陽誘電 9915 -310 -10.39

<5214> 日本電気硝子 4394 -929 -9.34

<6301> 小松製作所 6760 -234 -7.84

<7832> バンナムHD 4533 -76 -7.64《CS》