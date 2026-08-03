異世界ミームをゲーム化した『Truck-kun』レビュー：設定は秀逸だがループは単調か

インディースタジオのStrange Scaffoldは2026年7月29日、異世界をテーマにした新作ゲーム『Truck-kun is Supporting Me from Another World?!』をPC（Steam）およびXbox Series X/S向けにリリースした。Steamでは初期ユーザーレビューの84%が好意的で「非常に好評」となった一方、複数の批評家はゲームプレイの反復性を課題として挙げている。本作の独創的なシステムと、ユーザーと批評家の評価が分かれる背景を掘り下げる。

■異世界ジャンルとゲーム化の現状

異世界ジャンルは10年以上にわたってアニメ界を席巻してきたが、ビデオゲームへの広がりは限定的だった。『El Paso, Elsewhere』や『I Am Your Beast』を手掛けたインディースタジオのStrange Scaffoldは、この状況を変えるべく、2026年7月29日に『Truck-kun is Supporting Me from Another World?!』をPC（Steam）およびXbox Series X/S向けにリリースした。通常価格は19.99ドル（約3,160円、1ドル＝158円換算）で、発売時には20%の導入割引が適用された。本作では、アニメで悪名高い定番ギャグの「トラック」をプレイヤー自身が運転する。Steamに投稿された最初の99件のユーザーレビューでは、84%が好意的で「非常に好評」となった。その一方で、複数のプロの批評家は、この着想だけでは作品全体のプレイ時間を支えきれていないと評価している。

「異世界（Isekai）」は日本語で「異なる世界」を意味し、一般人が並行するファンタジー世界へ転移、転生、または召喚される物語を指すジャンルである。2010年代を通じて漫画やアニメの主要な商業的サブジャンルとなり、小説投稿サイト「小説家になろう」に後押しされ、『ソードアート・オンライン』や『Re:ゼロから始める異世界生活』などのアニメ作品によって世界的に普及した。アニメでは、トラック事故による死が異世界へ移るきっかけとして頻繁に使われるようになり、「トラック君（Truck-kun）」という定番キャラクター名まで生まれた。2017年にファンがまとめた集計では、「トラックによる交通事故」は異世界作品の主人公の死因として3番目に多く、37件の事例が確認されたという。日本の物流企業からは、このミームが業界に否定的なイメージを与えるとの懸念も報じられた。

それほど大きな文化的影響を持ちながら、異世界ジャンルの構造がオリジナルのゲームデザインとして採用される例は、これまで決して多くなかった。アニメ作品を原作とするライセンスゲームは存在するが、異世界への移動、パワーアップのループ、2つの世界にまたがるアイデンティティーといったジャンル固有の構造を、ゲーム本来のメカニクスに組み込んだ作品は極めて珍しい。本作はそれに本格的に取り組んだ初期の作品の一つであり、だからこそ、その長所と同様に短所も重要となる。SmashPadは、異世界が「ゲーム業界にはまだそれほど大きな影響を与えていない」と指摘しており、このコンセプトにはゲーム開発者が創造的に活用できる余地が残されている。

■2つの世界が連動するゲームシステム

本作の中心となるメカニクスは独創的で、少なくとも序盤は大いに楽しめる。プレイヤーは米国の架空の海沿いの町Wenvaleで軽配送バンを運転し、駐車中の車に指定回数ぶつかる、一定距離をドリフトする、クラクションを100回鳴らす、荷物を届けるといった、ランダムに設定されるタイムアタック形式の目標を達成していく。その間、画面下部のウィンドウではピクセルアートによるRPGバトルが進行する。トラックではねた歩行者はファンタジー世界のTalinfoldへ送られ、ゲーム冒頭で運転手によって偶然異世界へ送られたマーケティング担当幹部Carissa Wardが戦うモンスターとなる。人ではなく物に衝突するとCarissaのパワーメーターがたまり、クラクションを鳴らすことで彼女の必殺技が発動し、たまった敵を一掃する。

構造的には、言わば立場を反転させた『クレイジータクシー』である。人を乗せて目的地へ急ぐのではなく、別次元にいる味方を支援するために人をはねていく。DualShockersは、「時間切れになる前にできるだけ多くの物にぶつかる、逆転版の『クレイジータクシー』のようなもの」と表現している。この2画面構成の発想は確かに巧妙だ。異なる2つの因果関係のシステムが同時進行し、プレイ開始から最初の1時間ほどは、その両方を管理することが、Strange Scaffoldの評価を築いてきた「いかにもビデオゲームらしい」デザインとして機能している。

セガが1999年に発売した『クレイジータクシー』が長年にわたって繰り返し遊ばれたのは、車両の物理挙動が非常に精密で、舞台となる空間が道順の記憶や操作技術の習熟に報いる設計だったからだ。本作に10点中6点を付けたDualShockersのDaniel Trockは、トラックについて「非常にふわふわして鈍重で、トラックというより、車輪を付けた粘土の塊を動かしているように感じる」と問題点を表現した。MonsterVineのJames Carrも5点中2点を付け、ゲームプレイの反復性を指摘している。ランダムに選ばれる目標リスト以外にはほとんど変化がないため、どのプレイも同じように感じられるうえ、ストーリーの進行条件となるマイルストーンを達成するために、数値要件を満たすだけの「ひたすら円を描いてドリフトするプレイ」を強いられる場合があるという。Carrによると、キャンペーン全体のクリアには3〜4時間を要した。

SmashPadのChris Selogyはより好意的で、本作を「これまでのStrange Scaffold作品の中でも、とりわけ楽しい一本かもしれない」と評価し、現在遊べる『クレイジータクシー』風ゲームの中では「最良の作品」と評した。近年、『クレイジータクシー』に着想を得た複数の競合作品が登場していることを考えれば、高い評価である。ただしSelogyも、前触れなくトリガーが反応しなくなるDualSenseコントローラーの不具合、Steam Deckでの不安定なパフォーマンス、背景に時折発生するグラフィック上の不具合を指摘している。

■批評家が指摘する3つの課題

複数のレビュアーが共通して指摘した本作の構造的な限界は、3つの具体的なデザイン上の判断に起因する。

1つ目は、マップが1つしかないことだ。Wenvaleの町は最初の数回こそ魅力的だが、駐車場の場所やジャンプ台の位置を覚えてしまえば、空間を探索する余地は尽きてしまう。第2のマップはなく、アンロックできる新エリアも存在しない。マップが変化するのは最終ボス戦だけで、その際の変化もごくわずかである。

2つ目は、キャンペーンを通じてトラックにもCarissaにも新しい能力が追加されないことだ。チュートリアルを終えた時点で、運転、衝突、ドリフト、ブースト、側面からの体当たり、クラクションという本作の操作体系はすべて出そろっている。その後にアップグレードが解除されることも、新たなシステムが追加されることもない。DualShockersは、「最後のチュートリアルを終えた時点で、このゲームが提供するものはほぼすべて見終わっている」と説明している。

3つ目は、車両に外観用のスキンを適用できるガレージなどのトラックカスタマイズ機能が、発売時点では実装されていなかったことだ。Strange ScaffoldはSteamコミュニティーでの告知において、この機能を発売後のアップデートで追加するとしている。繰り返し遊ぶことを前提とするアーケードゲームでは、外観アイテムを獲得していく要素も再プレイの動機になり得る。発売時にこの機能がなかったことで、再びゲームを遊ぶための潜在的な動機が一つ失われていた。

■ユーザーの高評価と魅力的なサウンドトラック

もっとも、こうした問題点だけが本作の評価のすべてではない。発売後の数日間に投稿されたSteamユーザーレビューの84%が好意的だったことは、本作の魅力を評価するユーザー層が確かに存在することを示している。

作品の基本設定はうまく機能している。Carissa Wardは、働き続けることを美徳とするグラインドカルチャーの熱心な信奉者として風刺的に描かれる。マーケティング担当副社長として新しい職場へ向かう途中でトラックにはねられながら、異次元のファンタジー冒険さえ、主としてスケジュール上の問題として捉える人物だ。物語は後半になると異世界パロディーから、仕事上の野心を追い求めることの代償について2人の人物が語り合う、より真摯な内容へと転じる。DualShockersのレビュアーは、この転換が唐突で、十分な積み重ねを欠いていると評価した。ただし、その方向転換が意図的であり、感情の伴ったものであることも伝わってくる。

David Masonによるサウンドトラックも特筆に値する。Masonは、2024年のBAFTA Games Awardsで4部門にノミネートされた2023年のフィッシングホラーゲーム『DREDGE』で、雰囲気に富み高く評価された音楽を作曲した。本作では、それとはまったく異なる作風を採用している。『DREDGE』の音楽が不気味で海を思わせるものだったのに対し、本作ではスカを推進力とする熱量の高い音楽が使われ、ゲームの混沌としたエネルギーに合致している。SmashPadは、プレイヤーが絶えず繰り広げる混沌とした行動との対比によって「ゲームにとても良い雰囲気を与えている」と評価した。

■開発スタジオの特異な体制と「OVAサイズ」の狙い

Strange Scaffoldの創設者Xalavier Nelson Jr.は、自ら「コンステレーション（星座）」モデルと呼ぶ体制を中心にスタジオを構築した。すべての共同制作者を常勤社員ではなく契約スタッフとして起用し、報酬を前払いする一方、Nelsonだけが一貫して制作の中心を担う仕組みである。Axiosのインタビューでは、このモデルについて「全員が契約スタッフであり、それぞれの専門性を活用する」ものと説明されている。この手法により、同スタジオは6年間で数十本のゲームをリリースしながら、作品群におけるSteamの「非常に好評」という評価を維持し、ほぼすべてのタイトルで利益を上げてきた。

Strange Scaffoldは本作を「OVAほどの長さ」と説明している。OVAとはオリジナル・ビデオ・アニメーションの略で、テレビ放送の1シーズンを維持する必要がなく、短く自己完結した物語を描ける日本の映像作品形式を指す。これは作品の規模を意図的に示す表現であり、本作の魅力と制約の両方を説明している。OVAが短いように、本作も短い。問題は、反復に依存する3〜4時間のアーケードゲームが、OVAのような感情的な結末を十分に支えられるかどうかである。

ゲームプレイの反復構造が似ている『クレイジータクシー』では、それが可能だった。物理エンジンが操作技術の上達に報いることで、繰り返し遊んでも毎回異なる感覚を得られたためだ。一方、本作についてプロのレビュアーは、ふわふわした操作感と最初から変化しない能力構成が、プレイごとの差異を失わせていると指摘した。結果として残るのは、基本設定と作品の個性である。OVAが成功するかどうかを左右するのも、まさにこの部分だ。その点をめぐって批評家の意見は分かれている。作品の個性だけで十分だと評価するレビュアーがいる一方、物語に担わせた重みに比べて、後半の方向転換が唐突すぎると感じたレビュアーもいる。

■Xbox Game Passでの提供

プロモーション資料では、本作がXbox Game Passを通じて提供されることが示されている。そのため、すでに同サービスへ加入しているユーザーは、追加料金なしでプレイできる。Game Pass加入者にとって、リプレイ性をめぐる問題の重みは相対的に小さい。魅力的な基本設定と勢いのあるスカのサウンドトラックを1〜2時間楽しむ場合、Game Passを通じて遊ぶのと、通常価格19.99ドルで購入するのとでは、価値の判断基準が異なる。この違いが、Steamユーザーレビューにおける84%の好意的な反応と、プロの批評家による慎重な評価との隔たりの一部を説明している可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●『Truck-kun is Supporting Me from Another World?!』は発売時の価格で買う価値がありますか？

通常価格19.99ドル（約3,160円、1ドル＝158円換算）から20%引きとなる発売時の導入価格では、3〜4時間というプレイ時間と、Steamでの「非常に好評」というユーザー評価（99件中84%が好意的）を踏まえると、Strange Scaffold作品のファンや異世界ジャンルが特に好きなプレイヤーにとっては、妥当な選択肢になり得ます。プロの批評家の意見は分かれており、SmashPadは現在遊べる『クレイジータクシー』風ゲームの中で最良と評価した一方、MonsterVineは5点中2点とし、反復的なゲームプレイと浅い物語を指摘しました。Xbox Game Pass加入者は追加料金なしでプレイできるため、購入者よりも試しやすいでしょう。

●本作は標準的な『クレイジータクシー』風ゲームと何が違うのですか？

2つの世界を連動させるフィードバックループが、構造上の大きな特徴です。プレイヤーが歩行者をはねるたびに、その人物は画面下部で同時進行するピクセルアートのRPGバトルにモンスターとして現れます。また、物にぶつかると味方のパワーメーターがたまります。ドライビングゲームとファンタジーバトルの両方を同時に管理する仕組みは、『クレイジータクシー』系の作品には直接的な前例が見当たらないものです。一般的な『クレイジータクシー』風ゲームが単一の空間システムの最適化を求めるのに対し、本作は2つのシステムを相互に依存させています。トラックのふわふわした物理挙動や能力成長の欠如は、このコンセプトそのものとは別のデザイン上の問題です。DualShockersも、少なくとも最初の1時間については、このコンセプトを魅力的だと評価しています。

●本作のプレイ時間はどのくらいですか？また、リプレイ性はありますか？

メインキャンペーンのプレイ時間は3〜4時間で、これは開発元が説明する「OVAほどの長さ」と一致しています。エンドクレジット後には、時間制限なしでWenvaleを探索できるフリーロームモードがあります。マイルストーン方式の進行システムも再プレイの目標を提供しますが、批評家は、長時間のドリフトやブーストを要求する一部のマイルストーンが、自然なプレイから外れた作業のように感じられると指摘しています。発売後のアップデートでは、トラックの外観を変更するカスタマイズ機能が追加される予定であり、スコアアタックを楽しむプレイヤーに新たな再プレイの動機を与える可能性があります。

●「異世界（Isekai）」とは何ですか？なぜこのジャンルがビデオゲームデザインにおいて重要なのですか？

「異世界」は、一般人が並行するファンタジー世界へ移動し、多くの場合、その過程で力や使命を与えられる日本発のジャンルです。2010年代初頭以降、アニメや漫画の主要ジャンルとなり、数百もの作品や、「トラック君」というミームの由来となった多数のトラック事故による死亡場面を生み出しました。それにもかかわらず、異世界の構造をゲーム固有のメカニクスへ落とし込んだオリジナルゲームは、ほとんど作られていません。本作はそれに本格的に取り組んだ初期の作品の一つであり、異世界へ送るという仕組みを単なる原作設定や背景ではなく、人や物に衝突するという中心的なゲームプレイループに組み込んでいます。その試みが十分に成功しているかについて批評家の意見は分かれていますが、SmashPadが指摘するように、試み自体が珍しいものであることは確かです。

元記事: Truck-kun Is Supporting Me From Another World Review: Strong Premise, Shallow Loop