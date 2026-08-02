GTA「SilentPatch 2026」徹底解説、旧3部作の100超のバグと25年間眠っていた機能を復元

PC版『GTA III』『GTA Vice City』『GTA San Andreas』向けに、非公式パッチ「SilentPatch 2026」がリリースされた。本アップデートでは100を超えるバグが修正されたほか、発売前の映像にしか残っていなかったギャングの隊列行動などが復元されている。2024年のオープンソース化によってコミュニティからの報告が急増し、SilentPatchの13年の歴史で最大規模のコンテンツアップデートとなった。

■幻の機能復元と過去最大のアップデート

PC版『GTA III』のプレイヤーは25年間、街のギャングが緩やかな円形に出現し、そのまま散っていくという奇妙で生気のない挙動を目にしてきた。長年のプレイヤーは、それをゲーム特有の癖として受け入れていた。しかし現在は、Rockstarの開発者が実際に設計していたフォーメーションを見ることができる。2001年の発売前映像に記録されていた通り、ギャングのメンバーが列を作り、互いの後を追ってリバティーシティの歩道を進む挙動だ。この仕組みは、市販されたどのバージョンでも正しく動作していなかった。コミュニティ開発者が無料パッチでこれを修正し、Rockstarが旧3部作で対処しなかった100を超えるバグも同時に修正した。

ソースコードにアクセスすることなく、10年以上にわたりクラシックGTA作品をリバースエンジニアリングしてきた開発者CookiePLMonsterは、オンラインではSilentの名で知られている。同氏は8月1日、『GTA III』『GTA Vice City』『GTA San Andreas』向けの「SilentPatch 2026 Update」をリリースした。今回のリリースは、SilentPatchの13年の歴史において単一のコンテンツアップデートとして最大規模となる。開発者は、この記録が1年足らず前の決断、すなわち2024年10月にGitHubでプロジェクトをオープンソース化したことの直接的な成果だとしている。これにより、それまでなら開発者の目に触れなかった可能性が高い数百件のバグ報告がコミュニティから寄せられた。

■オープンソース化でバグ発見のペースが3倍に

SilentPatchは、その歴史の大部分においてCookiePLMonsterによる単独の取り組みだった。同氏はバグを特定し、PC版のバイナリをPlayStation 2版のコードと比較して、当初の開発者が意図した挙動を推定し、修正コードを書いていた。2024年の前回の大規模アップデートでも同程度の数の修正が行われたが、それらを蓄積するまでには約5年かかっていた。

プロジェクトが2024年10月にオープンソース化されると、同じ規模の作業が1年足らずで進んだ。開発者はアップデートのリリース投稿で、「コミュニティはGitHub上で数百件の報告を作成した。数多くの発見が積み重なり、今回のSilentPatchは過去最大のコンテンツアップデートになった」と記している。中心開発者に加えて、13人の貢献者がクレジットされた。その1人であるKaizo Mが開発した「Speech Context Debugger」により、『GTA San Andreas』に存在する数百の未使用音声を体系的に調査できるようになった。これらの音声は意図的に削除されたのではなく、発話コンテキストの割り当てミスによって再生されなくなっていたことが分かった。

今回のアップデートの規模は、リバースエンジニアリングによる保存プロジェクトにオープンソース型の分散アプローチを導入すると、発見を大幅に加速できることを示している。1人で作業する開発者が発見できるのは、その人の目とテスト環境で確認できるバグに限られる。これに対し、体系化されたバグトラッカーを利用する分散型コミュニティは、数千人のプレイヤーと多様なハードウェア、ソフトウェア構成で現れる問題を発見できる。その中には、Windows 11のアップデートによって表面化し、『San Andreas』のゲーム世界から水上飛行機を消失させた、20年前のデータ入力ミスも含まれていた。

■PC版特有のバグを生んだ共通コードベース

今回のアップデートで技術的に最も重要な発見であり、SilentPatchの13年間の各リリースで繰り返し扱われてきた一群のバグを説明するのが、開発者のいう「『GTA III』に紛れ込んだ『Vice City』のコード」である。

2000年代初頭の数カ月間、『GTA III』と『GTA Vice City』のPC移植版は共通のコードベースを使っていた。RockstarがPC版『GTA III』を構築した際、『Vice City』の新しいシステムでしか意味を持たないコードが組み込まれ、それがPlayStation 2版向けに用意されていた『GTA III』固有の挙動を上書き、または置き換えてしまった。この混入により、どの家庭用ゲーム機版でも再現しないバグが生まれた。PC版が出荷された時点では当初の開発者たちが次の作品へ移っていたため、問題は見過ごされたという。

ギャングのフォーメーションに関するバグは、その最も分かりやすい例だ。『GTA III』では、ギャングの集団が列を作って出現し、リーダーの後を追って通りを歩く挙動が設計されていた。この隊列は2001年の複数の発売前映像でも確認でき、実際にコーディング、テスト、撮影までされていた。

ところが、ギャングのメンバー同士が重なって出現することを防ぐ空きスペースの確認処理が誤って実装された。新しいメンバーを出現させるたびに、直前のメンバーが出現したばかりの位置、つまり当然ながらすでに占有されている場所を確認していたのだ。この判定を修正する代わりに、最初のメンバーを出現させた時点で生成ループを抜ける処理が加えられ、フォーメーション機能は事実上無効化された。これはPS2版のゴールドマスター完成前に起きたため、市販されたどのバージョンでも正しく動作しなかった。

PC移植版では、『Vice City』の円形フォーメーション用コードが取り込まれ、すでに壊れていたPS2版の処理が別の壊れた処理に置き換えられた。ギャングは『Vice City』式の円形配置で出現するとすぐに散り、リーダー役の歩行者だけがその場で動かなくなった。この歩行者が未完了の行動目標を近くのNPCへ「感染」させ、動かない通行人の集団が生まれることもあった。SilentPatchは元の空きスペース確認処理を修正し、発売前映像に見られた隊列行動を標準設定として復元した。希望する場合は、ギャングが1人だけ出現する市販PS2版の挙動に戻すこともできる。

同じコードの混入は、駐車中の車に乗り込んだ際、『GTA III』のエンジン始動音がランダムに消えるリバーブのバグにも関係していた。『Vice City』の音声コードは、音声サンプルを再生するたびに、Dynamic Acoustic Modellingによるリバーブシステムで使用する座標を保存して復元していた。PC版『GTA III』にも同じリバーブ処理があったが、座標を復元する部分が欠けていた。そのため、ドアを閉める音の位置をリバーブ表現のために移動させると、続くエンジン始動音も誤った位置から再生され、実質的に聞こえなくなっていた。SilentPatchは、『Vice City』ですでに使われていた座標復元処理を『GTA III』へバックポートしている。

■GTA III：武器AIやボートによるガレージ破損を修正

ギャングのフォーメーション以外にも、『GTA III』では長年残っていた複数のゲームプレイ上の問題が修正された。

『GTA III』のNPC用武器AIは、異なる2つの問題を抱えていた。敵キャラクターはスナイパーライフルを構えることはできても、正常に発砲できなかった。発砲しようとすると弾丸がカメラの原点から生成され、一人称視点ではプレイヤー自身に命中していた。ロケットランチャーを持つ敵はさらに深刻で、ロケット弾がキャラクターモデルの内部に生成されて即座に爆発するため、武器を持ったNPCが意図せず自爆していた。『Vice City』では、敵スナイパーが正常に機能する必要のあるミッションを導入した際に、両方の問題が修正されていた。SilentPatchはその修正を『GTA III』へバックポートした。

ボートをガレージへ入れた際のクラッシュ対策は、『GTA III』に存在した、比較的知られていない永続的なセーブデータ破損問題を修正するものだ。『GTA III』のガレージ用コードは自動車だけを扱うように書かれていた。その後、『Vice City』でバイクやボートを保管する必要が生じ、それらの車両にも対応する処理が追加された。

ボートを陸上へ押し上げ、『GTA III』の隠れ家にあるガレージへ入れることは技術的には可能だったが、実行すると、そのセーブデータでは該当ガレージが永久に使用できなくなった。SilentPatchは『Vice City』の修正をバックポートし、既存のセーブデータとの互換性も確保した。この操作によってすでに破損したセーブデータも復旧できる。

リバティーシティにある約30の道路モデルは、内部的には標準方向から90度回転している。道路封鎖の生成コードは、道路上へパトカーを配置する際にはこの回転を考慮していたが、車両が向く方向を設定する際には考慮していなかった。そのため、該当する道路ではパトカーが完全に横を向き、道路をまったく封鎖できていなかった。今回、条件に応じて方向を回転させる修正が加えられた。

また、道路封鎖に配置されたSWATやFBIの隊員も武器を発砲するようになった。隊員は所持品として武器を持っていたが、『Vice City』に残っていた『GTA III』由来のコードにより、どちらの作品でも実際には装備していなかった。

■Vice City：NPCによる強盗やボートの追加パーツを復元

『Vice City』における代表的な復元要素は、歩行者に対する強盗行動の復活だ。『GTA III』と『GTA 2』には、路上でほかの歩行者から金品を奪う犯罪者NPCが登場していた。『Vice City』もこの行動のコードを継承していたが、歩行者の行動目標システムに別の機能を追加した際、干渉によって誤って動作しなくなった。SilentPatchは強盗用の行動目標を復元し、『Vice City』の路上で犯罪者NPCの行動を再び確認できるようにした。

『Vice City』のボート「Rio」には、追加パーツとしてキャノピーが用意されていた。しかしゲーム側がボートモデルの追加パーツを処理していなかったため、キャノピーは常に展開された状態になっていた。SilentPatchは追加パーツの処理をボートにも拡張し、最大6個まで対応させた。これにより、設計通りキャノピーの有無が変化するようになった。

「Tropic」の回転式レーダーは、モデル名のタイプミスと必要なコードの欠落によって動作していなかったが、両方が修正された。水上飛行機「Skimmer」の後部昇降舵もキーボード操作に反応するようになった。従来はアナログスティックの入力にしか反応しなかったが、今回の修正では各位置の間を滑らかに動く。

長時間『Vice City』をプレイした際、スパイクベルト「Stinger」がクラッシュの原因になることも判明した。ゲーム世界にStingerが残っている状態で終了すると、確実にクラッシュしていたという。1つのStingerは12個の独立したオブジェクトで構成され、ゲームのオブジェクトプールを急速に消費する。プールが上限に達すると、Stingerや道路バリアを処理するコードが不安定になっていた。SilentPatchでは、オブジェクトプールが満杯の場合、必要に応じて生成を見送ることで、クラッシュせずに処理できるようにした。

■San Andreas：100を超える音声や本来の車両を復元

『GTA San Andreas』は今回のアップデートで最も多くの修正を受けた作品であり、その中心となったのがKaizo MのSpeech Context Debuggerを用いた音声復元作業だ。

特に多くの修正が行われたのは、スピーチコンテキストと呼ばれる仕組みである。これは『San Andreas』が特定の状況に応じてキャラクターの音声を再生するためのシステムだ。大規模な調査により、数十のコンテキストが誤ったキャラクターへ割り当てられていたり、対応する音声ファイルを持たないキャラクターへ割り当てられていたり、通常のゲームプレイでは到達できない状況でしか呼び出されなかったりすることが判明した。

復元された要素には、CJと歩行者による天候についての会話、音声ファイルは存在していたもののキャラクターモデルへ割り当てられていなかったMaccerのセリフ、地域ごとに用意されたCJの縄張り獲得時の歓声などが含まれる。縄張り獲得時の音声は、本来のCJではなく、仲間にしたギャングメンバーに対して再生しようとしていた。

銃を向けられたAmmu-Nationの店員が反応する15種類を超える録音済み音声や、Los Santos Vagos、Triads、San Fierro Rifa、Da Nang Boysに向けたギャングの挑発音声も復元された。これらはデータとして存在していたが、再生条件に結び付けられていなかった。また、CJの射撃時の音声はゲームパッドの自動照準でしか再生されなかったため、従来のキーボードプレイヤーは聞くことができなかったが、今回から再生されるようになった。

Fort Carsonの住宅の私道には、22年以上にわたり飛行機「Beagle」が出現し、接触すると爆発するという問題があった。その原因はデータ入力ミスだった。『San Andreas』には、ID 509のBike、ID 510のMountain Bike、そしてBMXという3種類の自転車が存在する。Fort Carsonの車両配置を設定した開発者は、BMXのIDを511だと考えたとみられる。しかし、実際のID 511はBeagleだった。

SilentPatchはコード上でこの出現IDを修正し、当初意図されていたBMXが配置されるようにした。出現地点のデータファイルをすでに修正しているModには影響しない。

雨天時の田園地帯で午後8時になると空全体が赤くなる現象も、意図的な視覚効果ではなかった。timecyc.datにある不正な形式の1行が原因で、ゲームの天候データ解析処理が複数の値を誤読していた。SilentPatchは、この不正な行を安全に解析する処理と、PlayStation 2版の表示に合う正しい値を追加した。独自のタイムサイクルを導入するModには影響しない。

警察による犯罪者の逮捕を手伝った際に50ドルを得られる「Good Citizen Bonus」は、『Vice City』には存在し、『San Andreas』のコードからも参照されていたが、実際には機能していなかった。録音済みの音声を伴う未使用の「Good Citizen」警察用スピーチコンテキストが見つかったことから、開発者はこの機能を正式に復元した。『Vice City』から残っていた旧式のフラグではなく、『San Andreas』のタスクシステムを利用して実装されている。ボーナスは1回の遭遇につき1度だけ与えられる。

■Windows 11で表面化した20年前の水上飛行機バグ

今回の修正には、2025年4月に表面化し、米国のテクノロジー系メディアでも報じられた問題への対策も含まれる。Windows 11 24H2をインストールすると、『GTA San Andreas』から水上飛行機「Skimmer」が消失するバグだ。

根本原因は、vehicles.ideにある不完全な定義行だった。Skimmerの項目には前輪と後輪の大きさを指定するパラメータが欠けていた。ただし、Skimmerには車輪がないため、本来これらの値は実用上関係しないはずだった。

20年間にわたり、ゲームのパーサーは欠落したパラメータの代わりに、スタックメモリ上の隣接データを値として読み込んでいた。従来のWindowsでは、偶然そこに妥当な範囲の数値が残っていた。Windows 11 24H2ではメモリ管理の挙動が変化し、その位置に同じような数値が残らなくなったため、パーサーが物理的にあり得ない値を読み込むようになった。

その結果、プレイヤーが搭乗しようとすると、Skimmerは出現地点から1.087 quadrillion光年、すなわち1087兆光年離れた場所へ飛ばされていた。Microsoftのシニアエンジニアで、開発者ブログ「The Old New Thing」を執筆するRaymond Chenも、2025年9月にこのバグを独自に調査して記事にしている。SilentPatchは不完全な定義行に妥当なデフォルト値を補い、Skimmerだけでなく、Mod制作者が遭遇する可能性のある同様の不正な定義も正常に処理できるようにした。

■コミュニティによる保存と公式リマスター

『Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition』は2021年11月に発売され、広く「惨事」と評された。キャラクターモデルの形状が崩れ、雨のエフェクトがプレイを難しくし、テクスチャのアップスケーリングにも問題があったほか、オリジナル版には存在しなかった多数のバグが持ち込まれた。

Rockstarは公式に謝罪し、Definitive Editionの発売前に販売を停止していたオリジナルPC版を再び提供することになった。Definitive Editionを開発したGrove Street GamesのCEO、Thomas Williamsonも最近のインタビューで、当時の反発について「批判されて当然だった」と認めている。

2026年8月1日時点で、SilentPatchを適用した『GTA III』『GTA Vice City』『GTA San Andreas』のオリジナルPC版は、発売当初のPC版にもDefinitive Editionにもなかったゲームプレイ上の挙動を実現している。発売前映像に残るギャングの隊列行動、100を超えるバグ修正、オリジナルキャストが録音しながら25年間の市販版では一度も再生されなかった音声などだ。これらはすべて無料で提供される。

■SilentPatchのインストール方法

SilentPatchはsilentsblog.comから無料で入手できる。『GTA III』と『GTA Vice City』では、それぞれのゲーム向けに用意された2つのパッケージをダウンロードし、ゲームのディレクトリへ展開する。

バージョン1.0またはSteam版の『GTA San Andreas』ではCookiePLMonsterのASI Loaderを利用できる。Rockstar Games Launcher版ではUltimate ASI Loaderを使用する必要がある。詳しい導入手順は開発者のブログに掲載されている。

ソースコードはGitHubの「CookiePLMonster/SilentPatch」で公開されている。特に視覚的な変化が分かりやすい修正を紹介する、コミュニティ貢献者TJGMの動画もYouTubeで公開されている。

■注目ポイントQ&A

●GTA向けのSilentPatchとは何ですか？インストールしても安全ですか？

SilentPatchは、開発者CookiePLMonsterことAdrian Mrózが制作した、PC版『GTA III』『GTA Vice City』『GTA San Andreas』向けの無料かつオープンソースの非公式パッチです。2000年代初頭の発売時からPC版に存在していたバグを修正し、移植時に誤って失われたり壊れたりしたPlayStation 2版由来の挙動を復元します。

パッチにはゲームのアセットや著作物そのものは含まれておらず、既存ファイルの読み込み方や実行方法を変更するコード上の修正だけで構成されています。ソースコードはGitHubで公開されています。2013年以来、GTAのModコミュニティでは数百人のプレイヤーが利用してきました。

●なぜPC版の『GTA III』にはPS2版とは異なるバグがあるのですか？

2001年から2002年にかけてPC版を移植していた時期に、『GTA III』と『GTA Vice City』のコードベースが一時的に統合されていたためです。PC版『GTA III』には、『Vice City』の新しいシステム向けに書かれたコードが含まれ、それが『GTA III』で意図されていた挙動を上書きしました。

両作品のシステムの違いは外見から判別しにくく、問題は見過ごされました。ギャングのフォーメーション、リバーブシステム、警察AIの挙動は、本来『GTA III』へ入るはずではなかった『Vice City』のコードがPC版のバイナリに組み込まれた事例として確認されています。

●SilentPatchは『Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition』とどう違いますか？

2021年11月にRockstarから発売されたDefinitive Editionは、グラフィックの更新と操作方法の現代化を行った有料リマスターです。発売時には新たなバグ、キャラクターモデルの変形、オリジナル版にはなかったゲームプレイ上の問題が批判されました。Rockstarはその後謝罪し、多くの問題をアップデートで修正しました。2024年には「Classic Lighting」オプションも追加されています。

SilentPatchはオリジナルPC版を対象とし、グラフィックや操作方法を変更しません。視覚的なアップグレードではなく、発売時から壊れたまま最長25年間残っていたコード上の問題を修正します。今回のアップデートにより、SilentPatchを導入したクラシックPC版では、公式版のいずれにも収録されたことのないギャングの隊列行動、復元音声、修正されたゲームプレイシステムを利用できます。

●オープンソース化は、コミュニティによる保存プロジェクトのあり方を変えるのでしょうか？

はい。SilentPatch 2026は、その効果を直接示す事例です。CookiePLMonsterが単独でプロジェクトを維持していた時期には、大規模アップデートに必要な修正を蓄積するまで数年かかっていました。2024年10月のオープンソース化後は、コミュニティから数百件のバグ報告とコードが寄せられ、1年足らずの間に中心開発者を含めて14人、すなわち中心開発者と13人の貢献者がクレジットされる規模になりました。

Video Game History Foundationは2023年、2010年以前に米国で発売されたクラシックゲームの87％が、失われているか、保存できなくなる危険にさらされているとの調査結果を発表しました。SilentPatchのようなプロジェクトは、ソースコードへアクセスできなくても、リバースエンジニアリング、コミュニティによる調査、オープンな共同作業を通じて、メーカーのサポートが終了した人気クラシック作品を維持できる可能性を示す1つのモデルです。

元記事: SilentPatch 2026 Fixes 100-Plus GTA Trilogy Bugs, Restoring Gang Formations Cut Before Launch