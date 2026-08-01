ミュージカル『DEATH NOTE』新版がロンドンで開幕、米ブロードウェイ上演も構想

ミュージカル『デスノート』が2026年7月30日、ロンドンのバービカン・シアターで開幕した。本公演は、過去の公演にはなかった「ブロードウェイ進出」という公式な計画を掲げている。9月12日までの全50公演は、単なる劇場デビューにとどまらず、将来のニューヨーク公演に向けた試金石となる見込みだ。

■ブロードウェイを見据えたロンドン公演の開幕

ミュージカル『デスノート』が2026年7月30日の夜、ロンドンのバービカン・シアターで幕を開けた。本公演は、過去のプロダクションにはなかった「ブロードウェイ進出」という公式な計画を掲げている。トラファルガー・エンターテインメントの公式発表では、本公演を「高い評価を得た原作に根ざしつつも、ウェストエンドおよび計画中のブロードウェイ公演に向けて再構築された、このユニークな物語の決定版となる舞台化」と説明している。将来的に別の国で異なるバージョンへと変化する前に、現在の形を目撃したいと考える人々にとって、残された時間は限られている。

■アジアからバービカンへ：11年の軌跡

本公演は、2023年の英語コンサート版を経て制作された、初の英語による本格的なフルプロダクションとなる。大場つぐみと小畑健による世界累計発行部数3,000万部超の漫画を原作とし、ブロードウェイの作曲家フランク・ワイルドホーン、作詞家ジャック・マーフィー、脚本家アイヴァン・メンチェルが制作を手がけた。

本作はもともと英語で制作された。ワイルドホーンら制作陣は英語で作品を書き上げ、その後、2015年4月6日に東京の日生劇場で初演を迎えた。これは、原作の漫画を読んで育った観客のために日本語に翻訳されたものだった。同年には韓国での公演も続き、2022年の韓国ミュージカル大賞では最優秀ミュージカル賞を含む4部門を受賞している。

英語圏で初めて本作が本格的に披露されたのは2023年8月のことだ。ロンドン・パラディウムでのコンサート形式の上演は3公演が即完売し、翌月にはリリック・シアターでの追加公演が行われた。この2023年の公演は好評を博し、WhatsOnStageは「ウェストエンドのスリルライド」と評した。一方で、コンサート形式特有の展開の早さや技術的な制約、さらには過去のアジアでの完全上演版が全12巻の漫画を2時間半に凝縮しようとした点に対する批評家の指摘もあった。2026年のバービカン公演は、これらの指摘に対する回答となる。

■改訂版での変更点

今回のロンドン公演は、過去のプロダクションをそのまま移行したものではない。『ハミルトン』や『ムーラン・ルージュ！』のイギリス公演を手がけたスティーブン・ウィットソン監督が率いるクリエイティブチームが、欧米の観客に向けて作品をゼロから再構築した。2026年版ではアイヴァン・メンチェルの脚本が改訂され、フランク・ワイルドホーンの既存スコアに新曲が加えられている。具体的な改稿箇所や新曲の劇中での役割については、公式には詳細が公表されていない。オーケストレーションと編曲は、ミュージカル『華麗なるギャツビー』で知られるジェイソン・ハウランドが担当し、過去の公演よりもさらに緻密な音作りがなされている。

美術デザインは、ウェストエンド版『千と千尋の神隠し』を手がけたジョン・ボウサーが担当し、夜神月の住む東京の世界観をバービカン・シアターの規模に合わせて表現している。振付は、パラディウムやサヴォイでの大規模公演で知られるオリヴィエ賞ノミネートのファビアン・アロイスが務める。

クリエイティブチームのアプローチは、本作の特異な成り立ちを反映している。英語で構想され、10年間アジアの言語で上演された後、本来の言語に戻ると同時に、これまでの上演で得た知見をもとに大幅な改稿が行われた。死神リュークを演じるテリー・レオン（Telly Leung）は、Anime News Networkの開幕前インタビューでデザイン哲学について次のように語っている。「もしこの作品が、アニメや漫画の原作なしに昨日書かれたものだとしたら、私たちの脳と創造力は何を生み出すだろうか、とデザイナーたちは自問したのです」

■キャスト陣

主演の夜神月役を務めるのは、今回がデビューとなるザンダー・パンだ。パンはキャスティング発表時の声明で、「この全くユニークなミュージカルで月を演じられることに、どれほど興奮しているか言葉では言い表せません」と述べ、「『デスノート』という象徴的な作品だからこそ特別であり、これほど大規模な舞台で東アジア系の俳優が中心的に活躍することは私にとって大きな意味を持ちますし、多くの人々にとっても意味のあることだと思います」と語った。

対する探偵L役は、『ハムレット』などの舞台経験を持つロンドンを拠点とする俳優コリン・ライアンが演じる。ブロードウェイ版『アラジン』などへの出演歴を持つテリー・レオンがリューク役を務めるが、アニメや実写映像作品で描かれてきた死神リュークを、観客の目の前に実在する舞台上のキャラクターとして体現するという、演技を超えた身体的な挑戦に挑んでいる。その他のキャストとして、弥海砂役にステファニー・ザハリス、レム役にグレース・モウアット、夜神総一郎役にパオロ・モンタルバンが名を連ね、14名のアンサンブルが脇を固める。

■ブロードウェイが注目する理由

ロンドンでの初演において、今回の枠組みは異例だ。ブロードウェイへの移行は初演後の憶測ではなく、ロンドン公演の当初から組み込まれた制作戦略となっている。これにより、ミュージカル『デスノート』は、欧米の舞台向けに作られた漫画・アニメ原作の歴史において、発表当初からロンドン発ブロードウェイ行きのパイプラインとして構築された初のタイトルとなる。比較として、わずか2日前にストラトフォード・アポン・エイボンのロイヤル・シェイクスピア・シアターで開幕した『ゲーム・オブ・スローンズ：The Mad King』には、ブロードウェイへの移行計画は確認されていない。

このパイプラインは、単一の作品を超えた商業的な意味を持つ。ワイルドホーンはすでに、『デスノート』の制作会社であるホリプロと『北斗の拳』（2021年）や『四月は君の嘘』（2022年東京、2024年ロンドン）で協働している。『四月は君の嘘』は2024年にハロルド・ピンター・シアターでウェストエンドのフルプロダクションとして上演され、全キャストが東アジア系という初のウェストエンドミュージカルとなった。英語の脚本には賛否があったものの、漫画原作のミュージカルがロンドンの主流演劇市場に届くことを証明した。『デスノート』は、より強力な原作IP、経験豊富な監督、そして明確なブロードウェイへの使命を持っており、ホリプロにとってこれまでで最も野心的な動きと言える。

ホリプログループ会長の堀氏は発表時の声明で、「2015年の東京初演以来、『デスノート』をロンドンの舞台に届けることは私たちの念願でした。ハワード・パンター卿およびトラファルガー・エンターテインメントとのパートナーシップのもと、30年以上にわたる永続的な芸術的親交と共有されたビジョンに基づいて本作を上演できることを嬉しく思います」と述べている。

■ストーリー概要

原作に馴染みのない読者のために説明すると、『デスノート』は、名前を書かれた人間が死ぬという超自然的なノートを手に入れた優秀な学生、夜神月の物語である。月はより良い世界を創ると信じて犯罪者の排除を始めるが、その行動が謎の探偵Lの注意を引く。月と同等の知性を持つLとの間で、物語の中心となる心理戦が動き出す。物語は月の死で幕を閉じる。漫画の結末は2006年から、アニメの結末は2007年から広く知られている。

ミュージカル版は、原作漫画のうち主に夜神月とLの対決を軸に再構成した作品で、従来版ではニアとメロが登場する原作後半を省略し、独自の展開で月の最期までを描いている。2026年のロンドン版は脚本が改訂されているため、具体的な変更点については公演内容の確認が必要となる。リューク役のリアンは、この形式が作品に自然に適合していると語る。「ミュージカルでは時間が止まり、キャラクターが自分の感情や思考を歌うことができます。そのため、多くの点で『デスノート』のミュージカルは原作と一致しているのです」

■チケットと公演日程

ミュージカル『デスノート』は、2026年7月30日から9月12日までバービカン・シアターで全50公演のみ上演される。批評家によるレビューが公開されるプレスナイトは8月11日だ。チケットは25ポンド（約33ドル、約5,200円、1ドル=159円換算）からで、プレミアム席は165ポンド（約218ドル、約34,600円、1ドル=159円換算）となる。Official London Theatreの「Kids Week」キャンペーン期間中、8月20日から9月10日までの指定公演では子供料金が無料となる。

バービカン・シアターはロンドンのBeech Streetに位置し、地下鉄バービカン駅またはムーアゲート駅からアクセス可能だ。

■注目ポイントQ&A

●ミュージカル『デスノート』のブロードウェイ公演は確定していますか？

制作側は、今回の新版を「計画中のブロードウェイ公演」に向けて再構築した作品と説明しています。ただし、2026年8月1日時点でブロードウェイの劇場、上演日程、キャストは発表されておらず、公演自体が正式決定した段階とは言えません。

●2026年のバービカン公演は、2023年のロンドンでのコンサート版とどう違いますか？

2023年のロンドン公演はコンサート形式であり、最小限の演出でセットや本格的な振付はありませんでした。2026年のバービカン公演は、ジョン・ボウサーによるオリジナルセット、ファビアン・アロワーズによる本格的な振付、完全な照明デザインを備え、スティーヴン・ウィットソンを演出に迎えた新たなクリエイティブチームによる完全な舞台上演となります。また、2023年には存在しなかった新曲や改訂された脚本も含まれています。キャストも一新されています。

●ミュージカル版はアニメや漫画から何を変更していますか？

ミュージカル版は全12巻の漫画を2時間半の舞台に圧縮しているため、必然的にサブストーリーがカットまたは短縮されています。夜神月、L、弥海砂、リューク、レム、夜神総一郎、夜神粧裕など、月とLの対決を中心とする主要人物が登場します。一方、原作後半のニアやメロなどは公式キャスト一覧に含まれていません。死神やデスノートのルールといった超自然的な要素は、アニメのようなモノローグやナレーションではなく、ワイルドホーンの楽曲を通じて劇的に表現されます。物語の結末は漫画に沿っており、ネタバレに依存するような謎は隠されていません。

●公演はいつ終了しますか？また、キャスト録音版は発売されますか？

バービカン公演は2026年9月12日に終了します。2023年のロンドン・パラディウムでのコンサート版のキャストアルバムは、2023年10月にGhostlight Recordsからのリリースが発表されましたが、執筆時点で発売日は未定です。2026年のバービカン公演のキャスト録音版については発表されていません。

元記事: Death Note Musical Opens in London With Broadway Transfer Already Confirmed