テスラ「Model 3/Y」約120万台にサスペンション脱落の恐れ 米NHTSAが調査開始

米運輸省道路交通安全局（NHTSA）は、テスラの「Model 3」および「Model Y」約120万台を対象に、フロントサスペンション部品の脱落に関する予備評価を開始した。過去のソフトウェア関連の調査とは異なり、物理的な修理が必要となる可能性があり、リコールに発展した場合は大規模な対応が求められる。現時点でリコールは決定していないが、対象車両のオーナーは今後の動向に注意が必要だ。

■サスペンションのボルト脱落、ステアリング制御喪失の恐れ

前輪を車体に固定するボルトが前触れなく脱落する可能性があり、これはソフトウェアアップデートでは修正できない。NHTSAが金曜日（米国時間）に開始した、約120万台のテスラ「Model 3」および「Model Y」を対象とする新たな安全調査の核心はここにある。同局が確認したところによると、欠陥調査局（Office of Defects Investigation）は、2018〜2020年モデルのModel 3セダンおよび2021〜2023年モデルのModel Y SUVの一部を対象に、欠陥審査プロセスの最初の正式なステップである予備評価（Preliminary Evaluation）を開始した。

NHTSAには、重要なフロントサスペンション部品であるフロントロア・ラテラルリンクが、事前の警告なしに車両のサブフレームから完全に脱落したというオーナーからの苦情が156件寄せられている。ソフトウェアを対象とした他のすべてのNHTSAによるテスラへの調査とは異なり、今回の調査は金属、ボルト、そして物理的な問題に関するものだ。調査担当者が安全上の欠陥を発見した場合でも、その解決策をダウンロードで済ませることはできない。

フロントロア・ラテラルリンクは、前輪アセンブリを車両のサブフレームに接続する2つのロアコントロールアームのうちの1つである。車が曲がる際、車輪が横方向に崩れるのを防ぐ力を支える構造的な役割を担っている。サブフレームに取り付ける2本のボルトは工場指定のトルクで締め付けられている必要があるが、時間の経過とともに緩むと、アームがサブフレームから完全に分離する可能性がある。

ラテラルリンクが分離すると、その影響は即座に機械的な問題として現れる。車輪の水平方向の固定が失われ、アライメントが突然崩れ、方向制御ができなくなる。このリスクは過去のリコール文書でも記録されている。NHTSAが審査した156件の苦情のほとんどで、この故障により車両は走行不能となり、レッカー移動が必要となった。ほとんどのオーナーは脱落前に異音などの警告はなかったと報告しているが、アームが完全に分離する数日前や数マイル前に、ガタガタ、あるいはミシミシといった異音を説明するオーナーもいた。

NHTSAによると、現在調査中の車両において、この欠陥に関連する衝突、負傷、死亡の報告は受けていないという。しかし、衝突事故が記録されていないからといって、安全上の懸念が軽減されるわけではない。高速道路走行中の突然のアライメント崩壊は、徐々に劣化するものではなく、突発的な事象である。

■同じボルトで3度目の調査、対象車両は430倍に

テスラがフロントロア・ラテラルリンクに関して連邦政府の調査を受けるのは今回が初めてではない。過去に2回のリコールが同じ部品を対象に行われたが、その合計は約3,200台だった。今回の調査対象は、その約430倍の規模となる。

2021年10月、テスラは組立工場でラテラルリンクの留め具が工場指定のトルクで締め付けられていなかった可能性があるとして、2019〜2021年モデルのModel 3と2020〜2021年モデルのModel Yの約2,791台を対象とするリコール（21V-835）を実施した。対応策は、留め具の無償点検と再締め付けであった。

2023年3月、テスラは対象範囲を拡大し、2018年および2019年モデルのModel 3の422台を対象とするリコール（23V-235）を実施した。この調査では、2022年1月に遡るラテラルリンクの分離や異音に関する25件の保証請求と2件のフィールドレポートが追跡された。テスラ自身の生産分析により、注目すべき事実が判明した。問題となった車両のトルクと角度の数値は生産管理の制限内に収まっていたが、苦情が発生した車両と特定のトルクおよび角度の記録特性との間に相関関係が存在したのだ。つまり、欠陥の兆候は単純な組み立てラインのミスよりも微妙なものであった。

今回の調査に関するNHTSAの公開文書には、新たな苦情が過去2回のリコールの範囲を超えている可能性があり、以前の修正で対処された生産上の問題とは一致しない可能性があると明記されている。この声明は重要な意味を持つ。規制当局が過去のリコールから漏れたロットを単に追跡しているのではなく、はるかに大規模な車両群全体で、より広範で潜在的に異なる故障メカニズムが働いているかどうかを評価していることを示唆しているからだ。

■ソフトウェア調査とは異なる物理的修理の壁

テスラは現在、NHTSAによる他の2つの調査にも直面しており、どちらも対象車両数では今回の調査を上回っている。TechTimesの報道によると、2026年3月18日に開始されたエンジニアリング分析（EA26002）は、Full Self-Driving（FSD）のカメラベースの劣化検出システムの不具合を巡り約320万台を対象としている。同局は、太陽のまぶしさ、霧、空気中の微粒子によってカメラの視界が遮られた際に、ソフトウェアがドライバーに警告を発しないことを発見した。また、別の予備評価では、FSDが赤信号を無視したり、対向車線にはみ出したりした80件の記録された事例を巡り、288万台が対象となっている。

これらの調査は重大ではあるものの、いずれもソフトウェアに関するものだ。NHTSAが欠陥を発見した場合の解決策は、テスラのOTA（Over-the-Air）アップデートインフラを通じて行われる。つまり、影響を受けるすべての車両にワイヤレスパッチが一晩で配信され、オーナー側のアクションは不要である。

しかし、ラテラルリンクの調査にはそのような解決策はない。留め具のトルクは物理的かつ機械的な状態であり、ソフトウェアのパラメータファイル内の変数ではなく、フィートポンドで測定される現実世界の数値である。ラテラルリンクの留め具が指定されたトルクに達しているかどうかを確認する唯一の方法は、較正されたトルクレンチを使用して車体下部に物理的にアクセスすることだ。留め具が緩んでいる場合、技術者が直接再締め付けを行う必要がある。留め具が欠落していたり、損傷していたり、サブフレームにネジ山の潰れ（クロススレッド）の兆候が見られたりする場合、テスラのサービス文書では、追加の検査と潜在的な部品交換のために車両をサービスセンターにレッカー移動する必要があると規定されている。

2023年のリコール文書は、これが大規模に行われた場合にどのような事態になるかを具体的に示している。テスラ自身のリコール通知によると、検査には1台あたり約12分かかり、修理が必要な場合は、発見された状態に応じて30分から3時間かかる可能性があるという。モバイルサービスで検査段階を処理することは可能だが、留め具の緩みや欠落が見つかった車両は走行不能であるため、物理的な修理のためにテスラのサービスセンターにレッカー移動しなければならない。

これらの数値を120万台の車両に当てはめると、運用上の計算は膨大なものになる。仮に検査以上の修理が必要な車両が10%に過ぎないとしても、最大3時間を要するサービスセンターへの訪問が12万回発生することになる。120万台すべてを検査のみでリコールしたとしても、約24万時間のサービスセンターでの作業時間が必要となり、これはソフトウェアのリコールでは決して要求されない作業量である。

■NHTSAの今後の対応とオーナーが取るべき行動

現在進行中の予備評価は、NHTSAがリコールに向けて動く前の2段階の調査プロセスの最初の段階である。この段階で、調査担当者は苦情の件数、技術的なパターン、およびシステム的な安全上の欠陥の妥当性を評価する。評価によって欠陥の十分な証拠が得られた場合、NHTSAはリコール前の最終段階であるエンジニアリング分析へとエスカレートさせることができる。これには、実車テスト、生産データの直接調査、およびメーカーへの正式な情報要求が含まれる。

NHTSAのすべての調査がリコールにつながるわけではなく、NHTSAはこれらの車両に安全上の欠陥が存在すると結論付けたわけではない。しかし、そのプロセスは重要である。同局がこの調査を開始したのは、苦情の件数、故障メカニズム、および規模のすべてが正式な調査を正当化するものだったからだ。欠陥が発見された場合、NHTSAはリコールを要求するか、テスラが自主的にリコールを開始することができる。本記事の公開時点で、テスラはこの調査について公式なコメントを出していない。

2018〜2020年モデルのテスラModel 3および2021〜2023年モデルのテスラModel Yのオーナーは、直ちに2つのステップを踏むべきである。第一に、nhtsa.gov/recallsで車両識別番号（VIN）を使用して、この調査（NHTSAの欠陥調査局によって予備評価に指定されている）の進展、解決策、または正式なリコール通知がないか監視することだ。

第二に、サスペンションの状態に注意を払うことである。苦情記録で最も一般的に報告されている警告サインには、フロントサスペンションからのガタガタ、あるいはミシミシといった異音（特に段差を乗り越える際や低速での方向転換時）、ステアリングの感触やアライメントの突然の変化、および車両前部の下から聞こえる新規または悪化している異音が含まれる。オーナーによって記録されたラテラルリンクの故障の多くは、警告音がまったくない状態で発生しているため、異音がない場合でも、資格のある技術者による点検が推奨される。

■注目ポイントQ&A

●新たなNHTSAのサスペンション調査の対象となるテスラのモデルは何ですか？

調査対象は、2018〜2020年モデルのテスラ「Model 3」セダンおよび2021〜2023年モデルのテスラ「Model Y」SUVの一部であり、合計で約120万台に上ります。Model 3の2021年モデル以降、およびModel Yの2024年モデル以降は、現在の調査範囲には含まれていません。

●今すぐテスラをサービスセンターに持ち込む必要がありますか？それともソフトウェアアップデートで直りますか？

サブフレームから緩んだり外れたりした機械的な留め具をソフトウェアアップデートで直すことはできません。調査の結果リコールとなった場合、影響を受けるすべてのオーナーは物理的なサービス予約を取る必要があります。テスラはこの修正をOTA（Over-the-Air）で配信することはできません。現時点では、NHTSAはリコールを発令しておらず、予備調査を開始した段階です。オーナーはnhtsa.govでご自身のVIN（車両識別番号）を確認し、サスペンションの異音やステアリングの挙動に変化を感じた場合は、資格のある技術者に連絡してください。

●ラテラルリンクが故障する可能性を示す警告サインは何ですか？

最も一般的に報告されているサインには、フロントサスペンションからのガタガタ、あるいはミシミシといった異音（特に段差を乗り越える際や低速での方向転換時）や、ステアリングの感触やホイールアライメントの突然の変化が含まれます。重要な点として、NHTSAの苦情記録にある多くのオーナーは、ラテラルリンクが完全に外れる前に何の警告もなかったと報告しています。お使いの車両が対象となるモデルイヤーの範囲内にあり、少しでも懸念がある場合は、フロントサスペンションの下を直接点検することが唯一の確実な確認方法です。

●今回の調査は、テスラに対する他のNHTSAの調査とどう違いますか？

現在進行中の他の2つのNHTSAによる調査（FSDカメラの故障を巡る320万台を対象としたエンジニアリング分析「EA26002」と、FSDの交通違反を巡る288万台を対象とした予備評価）は、いずれも遠隔で修正できる可能性のあるソフトウェアの欠陥に対処するものです。一方、サスペンションの調査は性質が異なります。欠陥は物理的なものであり、確認は手作業で行われ、リコールが命じられた場合の解決策は、影響を受けるすべてのオーナーがサービスセンターを訪問する必要があります。

元記事: Tesla Suspension Probe Targets 1.2 Million Vehicles: Hardware Fix Could Dwarf Software Costs