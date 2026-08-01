エールフランスKLMの貨物収益急増が示す、AIハードウェアによる航空物流の構造変化

2026年2月の中東情勢悪化に伴う航空貨物網の混乱と、AIハードウェア需要の急増が重なり、エールフランスKLMの貨物収益が大幅に増加した。同社の第2四半期決算は、AIインフラが世界の物流コストに与える影響を明確に示している。サプライチェーン担当者は、高止まりする航空運賃を前提とした予算編成を迫られている。

■中東のハブ空港閉鎖が欧州航空会社に価格決定権をもたらした理由

2026年2月28日に米国とイスラエルがイランを攻撃した際、その影響は数時間のうちに世界の航空業界に波及した。ドバイ、ドーハ、アブダビにハブを置き、アジアと欧州を結ぶ航空貨物ルートの地理的中間点に位置するエミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空の3社は、1日以内に運航を停止した。これら3社が世界の航空貨物容量に空けた穴は、5カ月後の欧州大手航空会社の四半期決算に表れるほど恒久的なものとなった。

エールフランスKLMが発表した2026年第2四半期決算において、他のすべての指標を上回ったのが貨物部門の利回りだった。同部門の単位収益は、恒常為替レートベースで前年同期比26.7%の急増を記録した。同グループはこの飛躍の背景として、中東情勢による業界全体の供給能力低下と、半導体およびAI関連ハードウェアに特化した需要の急増という2つの要因を挙げている。欧米の主要航空会社が、四半期収益への定量的な貢献要因としてAIハードウェアを公式に挙げたのはこれが初めてとみられる。

2月28日のショックのメカニズムは正確に理解する価値がある。なぜなら、業界最大の航空貨物事業者ではなく、エールフランスKLMをはじめとする欧州の航空会社が価格決定権を握ることになった理由を説明しているからだ。エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空は単なる巨大航空会社ではない。彼らのハブ空港は、アジアと欧州を結ぶ航空貨物の根幹をなすアーキテクチャである。ドバイ、ドーハ、アブダビがその回廊の地理的中間点にあるため、これらの航空会社はアジア全域から貨物を集め、ハブで仕分けし、パリやアムステルダムを経由するよりもはるかに効率的に欧州の目的地へ転送できる。このハブ・アンド・スポークの優位性により、湾岸の航空会社は世界で最も交通量の多い航空貨物貿易レーンにおいて圧倒的なシェアを誇っていた。

2月28日、そのアーキテクチャは一夜にして消滅した。運賃分析企業のXenetaは、この紛争によって世界の航空貨物容量の12%が1日で失われたと推計している。これは航空貨物の歴史において最大かつ最も突然の供給ショックである。Xenetaの航空貨物最高責任者であるNiall van de Wouw氏は、「ミサイル攻撃によって中東全域の主要な航空ハブが一夜にして閉鎖されたことは、記憶にある限り、航空貨物容量に対する最も重大で突然のショックだ。新型コロナウイルスのパンデミックはより大きなショックだったかもしれないが、今回の危機とは異なり、時間をかけて蓄積されたものだった」と率直に語っている。

欧州やアジアの航空会社が運航する貨物チャーター便は数日以内にルートを変更して運航を再開したとvan de Wouw氏は指摘する。しかし、湾岸のハブはそうではなかった。KLMはドバイ、リヤド、ダンマームへの運航停止を夏まで延長した。これらのハブが機能停止したことで、アジアと欧州の間で時間に敏感な貨物を運ぶ荷主は、一度も運航停止にならなかったパリのシャルル・ド・ゴール、アムステルダムのスキポール、フランクフルト、ヒースローといった欧州のハブを経由するしか選択肢がなくなった。

その結果は構造的なものだった。需要が成長し続ける一方で供給が急激に縮小し、溢れた需要を吸収できる立場にあったのは湾岸ではなく欧州の航空会社だった。紛争開始以降、エールフランスKLMの積載率は49.2%に上昇し（3.7ポイント増）、同期間の利回りは17.2%上昇した。

■Eコマースに代わりAIハードウェアが航空貨物を牽引

湾岸ハブの閉鎖による供給逼迫は、物語の半分に過ぎない。需要側でも独自の構造変化が進行しており、こちらの方が長期的な影響を及ぼす要素となっている。

2026年までの3年間、世界の航空貨物需要の成長を牽引する主なエンジンはEコマースだった。具体的には、Temu、Shein、AliExpressといった中国のプラットフォームが、低価格パッケージに対する免税措置を利用して推進した越境小包のフローである。しかし、米国は2025年春に中国製品に対する800ドルのデミニミス（免税）措置を終了し、2025年8月までにその撤廃を世界規模に拡大した。欧州連合（EU）もこれに続き、2026年7月1日に150ユーロの免税枠を撤廃した。小包の航空貨物に対する影響は即座に表れ、2026年5月の中国の低価格・Eコマース輸出は前年同月比7%減となり、6カ月連続の減少を記録した。

この縮小する小包市場に、全く異なるカテゴリーの製品が参入した。2026年4月の世界半導体売上高は前年同月比106%増と倍増以上になり、世界半導体市場統計（WSTS）が1986年に記録を取り始めて以来、40年間で最高の成長率を記録した。2026年第1四半期の米国へのハイテク航空貨物輸入は前年同期比57%増となり、約15万7000トンの追加量に相当し、東南アジアと台湾からの貨物量が急増を牽引した。

van de Wouw氏はこの変化を明確に表現し、AIがEコマースに代わって航空貨物の主な成長ドライバーになっていると指摘した。同氏によれば、この代替の規模は過小評価されやすいという。AI関連の貨物は全体の10%未満であり、空輸される貨物の圧倒的なシェアを占めているわけではない。しかし、Eコマース需要が縮小している市場において、AIが需要成長の主な源泉となっているため、価格設定に対する影響力は極めて大きい。

AIハードウェアの物理的な特性がこの効果を増幅させている。データセンターの構築に必要なサーバーラック、GPUクラスター、特大のキャビネットは、小包貨物のように圧縮したり積み重ねたりすることができない。これらはプレミアムな取り扱い、ブロックスペース契約や完全なチャーター運航、輸送全体を通じた専門的な保管管理を必要とする。GPUクラスターの各出荷は、消費者向け小包のパレットよりも航空機スペースの単位あたりで多くの収益を生み出す。そして、AIハードウェアの荷主は、配送スケジュールを維持するためにスポット市場の運賃を支払う意欲を示している。

エールフランスKLMは、第2四半期の利回り改善の主な要因として、アジア路線におけるAIハードウェア需要を明確に挙げている。同グループのアジアの旅客市場（貨物室にベリー貨物を搭載する）は、同四半期において商業的に最も好調な部門の一つであり、貨物への恩恵を倍増させた。アジア路線でのプレミアム旅客需要がフライト頻度を支えることで、同じ回廊でのベリー貨物の容量も同時に増加するためだ。

■26.7%の利回り急増がテクノロジーサプライチェーンに意味するもの

エールフランスKLMの貨物単位収益（有効トンキロ当たりの収益）の26.7%増は、単に1つの航空会社の好調な四半期を示すものではない。Xenetaの年央データと照らし合わせると、これはAIハードウェアを出荷する企業が現在コストの現実として直面している、航空貨物の構造的な価格改定が収益化された結果を表している。

Xenetaは年央の見通しにおいて、2026年通期の長期荷主運賃予測を修正し、下落から通年で5〜15%の上昇へと転換した（2025年12月時点では5〜10%の下落と予測していた）。2026年6月の世界のスポット運賃は1キログラムあたり3.40ドルに達し、前年同月比で38%上昇した。これは5月に記録した40%の急増をわずかに下回る水準である。van de Wouw氏によれば、スポット運賃は横ばいになっているが、下落はしていないという。

2月28日のショック以前に物流予算を設定していた半導体やサーバーハードウェアのメーカーにとって、予算と実際の航空運賃との差は利益率の大幅な低下を意味する。これは、AIハードウェアのサプライチェーン全体ですでに文書化されている上流のコスト圧力（TSMCのチップ価格引き上げ、高度なパッケージング枠の不足、データセンター構築のための変圧器の調達リードタイムが3〜5年であることなど）と複合的に作用する。航空貨物は現在、AIインフラのサプライチェーンにおける4つ目の同時多発的なコスト圧迫要因となっており、他の要因とは異なり、2026年以前のどのサプライチェーンモデルでも予測されていなかった。

■燃料費の高騰と貨物収益による相殺

貨物部門の背景とは対照的に、エールフランスKLMの第2四半期の主要数値はより複雑な状況を示している。グループ全体の総収益は92億8000万ユーロ（約105.8億ドル、約1兆6822億円）に達し、前年同期比で9.9%増加した。恒常為替レートベースでのグループ単位収益は、プレミアム旅客需要と貨物利回りの急増に支えられ、8.7%上昇した。

しかし、収益性は大きな打撃を受けた。貨物価格を押し上げたのと同じ中東情勢が直接的な原因となり、ジェット燃料価格が急騰したことで、前年比で8億400万ユーロ（約9.17億ドル、約1458億円）の燃料コスト増となった。同グループは、自社の見積もりである60%を上回る約85%の燃料費増加分を増収によって回収した。Benjamin Smith CEOはこれを「機敏な価格設定とコスト規律」によるものだと説明している。

それでも、調整後営業利益は4億8400万ユーロ（約5.52億ドル、約878億円）に減少し、2億5100万ユーロ（約2.86億ドル、約455億円）のマイナスとなり、営業利益率は5.2%となった。純利益は前年同期の6億4900万ユーロから約71%減少し、1億9000万ユーロ（約2.17億ドル、約345億円）に落ち込んだ。

2026年通期の燃料費は現在、約89億ドル（約1兆4151億円）と見積もられており、2025年から約20億ドル（約3180億円）の増加となるが、約16億ドル（約2544億円）のヘッジ利益によって部分的に緩和される見込みだ。同グループは6月末時点で103億8000万ユーロ（約118.3億ドル、約1兆8810億円）の現金を保有しており、目標とする60億〜80億ユーロの範囲を快適に上回っている。上半期の経常的な調整後営業フリーキャッシュフローは9億2800万ユーロ（約10.6億ドル、約1685億円）に達し、前年同期比で1億4800万ユーロ（約1.69億ドル、約269億円）改善した。

同グループは、燃料コストの環境を理由に、2026年通期の供給能力成長ガイダンスを以前の見積もりから引き下げ、2〜3%とした。設備投資は30億ユーロ（約34.2億ドル、約5438億円）未満に抑えられ、レバレッジは調整後EBITDAに対する純有利子負債の1.5倍から2.0倍に維持される予定だ。

■貨物特需にもかかわらず構造的な脆弱性を抱えるKLM

エールフランスKLMのオランダ部門であるKLMは、2026年上半期の業績を別途発表したが、そこにはグループレベルの業績ではやや見えにくい警戒感が漂っている。KLMグループの2026年上半期の収益は69億ユーロ（約78.7億ドル、約1兆2513億円）で前年同期比8%増となり、営業利益は6800万ユーロ（約7800万ドル、約124億円）で、2025年の同期間から9200万ユーロ（約1.05億ドル、約167億円）改善した。

構造的なコスト問題に対処するためにKLMが開始した「Back on Track」変革プログラムは、2026年の最初の6カ月間で計画を上回る3億1500万ユーロ（約3.59億ドル、約571億円）のコスト削減を達成した。しかし、Marjan Rintel CEOの評価は率直だった。「私たちが実施している対策は業績にプラスの影響を与えている。同時に、私たちは現実的であり続けなければならない。半期が好調だったからといって、KLMが構造的に強く堅牢になるわけではない」。Bas Brouns CFOもこの警戒感に同調し、KLMのコストは収益よりも速いペースで上昇し続けており、同社は「脆弱であり、構造的な決定を必要としている」と指摘した。

KLMはまた、歴史的な影も抱えている。エールフランス、KLM、マーティンエアーの3社は、数十年にわたる貨物価格カルテル事件を終結させるため、2026年3月に3億6800万ユーロ（約4.2億ドル、約668億円）を支払った。このカルテルは1999年12月から2006年2月まで行われ、欧州での罰金に加えて、2008年には米国で3億5000万ドル（約557億円）の刑事罰金が科されていた。欧州司法裁判所（CJEU）がグループの最後の上訴を棄却したため、この支払いは確定した。これは現在の貨物価格設定の慣行には影響しないが、市場の圧力下で現在自然に上昇している運賃を、業界が過去に不正に操作しようとした歴史を示す重要な指標である。

KLMにとっての具体的なマイルストーンの1つは、最初のエアバスA350の到着である。この航空機は、置き換え対象となるボーイング777モデルと比較して、旅客キロあたりの燃料消費量を最大25%削減できる。ジェット燃料コストが高止まりする期間が長引くほど、この差はより重要になる。2026年6月末までに、新世代航空機はフリートの38%に達し、前年比で8ポイント増加した。同グループの目標は、2030年までに新世代航空機の割合を80%にすることである。

■航空運賃の高騰は続くのか

Xenetaの年央の見通しに基づく短期的な答えは、運賃は2026年には大幅に下落するのではなく横ばいになり、2027年には湾岸ハブの供給能力が徐々に回復し、世界中で追加の貨物機が就航することで緩和されるというものだ。2026年6月の航空貨物需要は7%増加し、中東での運航が部分的に再開されたことで供給能力は3%回復した。6月の動的積載率は62%に達しており、これは市場が供給能力の追加よりも速いペースでそれを消費していることを示している。

van de Wouw氏の長期的な警告は構造的なものである。「もしドバイがロケット弾で閉鎖される可能性があるなら、他に何が起こり得るだろうか？ 次の予測不可能な事態が起こるだろうし、中東の紛争と同様に、それは荷主にとってコストとなる」。世界の航空貨物を安価で効率的なものにしていた湾岸ハブのアーキテクチャは、単一障害点（SPOF）でもあったことが判明した。湾岸航空会社の供給能力を中心にサプライチェーンモデルを構築していた荷主は現在、欧州のハブの代替案を中心に再構築を進めている。これは当面の紛争よりも長く続く構造的な変化である。

AIハードウェアの需要側には衰えの兆しがほとんど見られない。世界の最先端チップの圧倒的多数を製造している台湾は、2026年第1四半期に15%の実質GDP成長率を記録した。これは過去約50年間で最も速い四半期ごとの拡大である。半導体業界団体は当初、現在のAIハードウェアサイクルが減速すると予測していたが、代わりに2026年4月の世界半導体売上高は40年間で最高の成長率を記録した。これらのチップを空輸する必要がある企業は、エールフランスKLMの貨物収益の数字に表れているように、そのための供給能力を確保する代償を支払っているのである。

■注目ポイントQ&A

●エールフランスKLMの貨物収益が急増したのに利益が減少したのはなぜですか？

中東情勢により湾岸ハブの供給能力が低下し、貨物運賃が上昇して収益が増加した一方で、同じ地政学的ショックによってジェット燃料価格が高騰したためです。第2四半期には前年同期比で約8億400万ユーロ（約1458億円）の燃料コスト増となり、貨物収益の増加分を上回った結果、純利益は約71%減少しました。

●なぜAIハードウェア企業は2026年に高額な航空運賃を支払っているのですか？また、予算はどうすべきですか？

2026年2月の中東情勢悪化により世界の航空貨物容量の約12%が消失したことと、AIハードウェアや半導体がEコマースに代わって航空貨物需要の成長を牽引していることが重なったためです。Xenetaの予測では、2026年通期の長期運賃は5〜15%上昇するとされており、サプライチェーン担当者はこの範囲での予算編成が求められます。

●デミニミス（免税）措置の撤廃とは何ですか？なぜ航空貨物に影響したのですか？

米国が2025年に、EUが2026年7月に、それぞれ少額輸入貨物に対する免税措置を撤廃しました。これにより、TemuやSheinなどのプラットフォームが利用していた中国からの直接配送の経済的優位性が失われ、低価格Eコマースの貨物量が急減しました。その結果、航空貨物需要の牽引役がAIハードウェアや半導体へと構造的に移行しました。

●航空貨物の供給能力は湾岸の航空会社から永久に失われたのですか？

永久ではありませんが、構造的なリスクとして再評価されています。2026年半ば時点で湾岸の供給能力は部分的に回復していますが、地政学的な不確実性から、荷主は欧州ハブへの分散を構造的に進めています。安定が戻れば湾岸航空会社のシェアは回復する可能性が高いものの、戦略的な貨物計画におけるシェアは恒久的に縮小したとみられています。

元記事: Air France-KLM Cargo Beat Shows AI Hardware Filling Air Freight’s E-Commerce Gap