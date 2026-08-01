*07:59JST 米国株式市場は続伸、堅調な経済指標や企業決算を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（31日）

JUL31

Ｏ 63805（ドル建て）

Ｈ 65550

Ｌ 62700

Ｃ 63330 大証比-395（イブニング比+60）

Vol 4573



JUL31

Ｏ 63745（円建て）

Ｈ 65505

Ｌ 62650

Ｃ 63270 大証比-455（イブニング比+0）

Vol 39969

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（31日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.66円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、ユ

ニ・チャーム＜8058＞、任天堂＜7751＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2250 26.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.22 -0.02 1620 -3

4

8035 (TOELY) 住友商事 10.38 0.26 1637 -3

3

6758 (SONY.N) TDK 19.56 1.05 3084 7

6

9432 (NTTYY) KDDI 18.29 -0.80 2884 -3

7

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.11 -0.03 981 -25.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.70 -0.60 5155 -11

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.49 0.05 4884 -37

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.03 4859 15

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.86 -0.59 5632 -16

8

8001 (ITOCY) 丸紅 32.34 -0.70 510 -469

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.44 0.09 8230 6

3

8031 (MITSY) 東京エレク 167.37 -6.93 52775 -272

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12613 6

3

4568 (DSNKY) 第一三共 16.11 -2.12 2540 -27.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.50 -0.30 2365 -75.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.51 -0.20 986 -102

8

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.10 -2.10 1529 -3

1

7267 (HMC.N) スズキ 52.04 -2.31 2051 -3

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 22.22 0.40 7006 -12

9

6902 (DNZOY) ファナック 20.25 -0.89 6385 -75

0

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.61 -0.54 6814 -11

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.71 0.19 3107 -6

0

8411 (MFG.N) オリックス 40.31 -0.09 6355 -5

5

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.50 -0.36 22861 -43

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.09 -0.17 5389 -12

4

7741 (HOCPY) キヤノン 27.87 -0.69 4394 -3

4

6503 (MIELY) 三菱電機 72.63 5.07 5725 -18

7

6981 (MRAAY) 日東電工 21.28 -0.47 3355 3

0

7751 (CAJPY) 任天堂 11.82 -0.19 7454 -22

5

6273 (SMCAY) SMC 21.76 0.64 68614 -186

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.24 -0.27 334 -2.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 35.70 0.40 56285 -219

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.13 -0.73 2070 -3

9

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.77 -0.43 4694 -8

2

6702 (FJTSY) 富士通 22.87 -0.43 3606 -5

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.39 -0.36 3907 -5

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.85 1.64 2341 -4

1

8002 (MARUY) 三井物産 615.08 -1.07 4849 -8

8

6723 (RNECY) ルネサス 10.22 -0.55 3223 -21

9

6954 (FANUY) 京セラ 23.11 -1.19 3644 -4

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 24.09 0.18 1899 -19.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.22 -1.62 3819 -7

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.37 -1.47 6838 -15

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.74 -0.28 3702 -7

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.95 -0.05 2491 -10

0

6857 (ATEYY) シスメックス 9.97 -0.42 1572 -2

7

4543 (TRUMY) テルモ 14.53 -0.61 2291 -3

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.25 -0.04 1774 -3

3

（時価総額上位50位、1ドル157.66円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）5020 (JXHLY) ENEOS 17.49 1379 51.5

3.88

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4859 154

3.27

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（31日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6902 (DNZOY) ファナック 20.25 6385 -750

-10.51

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.49 4884 -376 -

7.15

「米国株式市場概況」（31日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52485.03 前日比：276.97

始値：52235.03 高値：52623.14 安値：51996.32

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25373.85 前日比：251.68

始値：25340.71 高値：25460.86 安値：25004.33

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7489.72 前日比：52.09

始値：7462.13 高値：7512.04 安値：7399.83

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.271％ 米10年国債 4.736％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は276.97ドル高の52485.03ドル、ナスダックは251.6

8ポイント高の25373.86で取引を終了した。

オンライン小売アマゾン・ドット・コム（AMZN）の好決算を受けて投資家心理が改

善し、寄り付き後、上昇。原油価格の反発や連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派発

言を背景とした金利の上昇を嫌気し、一時下げに転じたものの、比較的堅調な経済

指標や企業決算を好感した買いに相場は再び上昇した。終盤にかけ上げ幅を拡大

し、終了。セクター別では小売やメディア・娯楽が上昇した一方、テクノロジー・

ハード・機器下落した。

オンライン小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）は四半期決算でクラウドサービ

ス「AWS」の伸びが4年超ぶり最大に達したほか、成果が見られたAI（人工知能）投

資拡大計画発表も好感され、上昇。一方、携帯端末のアップル（AAPL）は第3四半期

決算で売上高・利益が予想を上回ったものの、部品不足が響き需要に対応できず、7

－9月期見通しが予想を下回ったため、大きく売られた。金融取引プラットフォーム

を提供するコインベース・グローバル（COIN）は四半期決算で損失が予想以上に拡

大し、下落。

米ダラス連銀のローガン総裁は声明で、引き締めがなければインフレはおそらく高

止まりすると連邦公開市場委員会（FOMC）で据え置きに反対した理由を説明した。



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