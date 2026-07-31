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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:47JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、ガラス・土石製品、証券業、機械なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか不動産業、陸運業、その他製品、輸送用機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,204.41 ／ 9.29
2. 電気機器 ／ 8,350.11 ／ 6.15
3. ガラス・土石製品 ／ 2,332.13 ／ 4.01
4. 証券業 ／ 952.81 ／ 3.21
5. 機械 ／ 4,862.06 ／ 2.95
6. 銀行業 ／ 728.22 ／ 1.84
7. 金属製品 ／ 1,982.15 ／ 1.74
8. 精密機器 ／ 13,919.08 ／ 1.59
9. 石油・石炭製品 ／ 2,822.56 ／ 1.28
10. その他金融業 ／ 1,611.79 ／ 0.78
11. 卸売業 ／ 5,894. ／ 0.51
12. 情報・通信業 ／ 7,761.27 ／ 0.49
13. 化学工業 ／ 3,038.35 ／ 0.46
14. 鉱業 ／ 1,066.04 ／ 0.39
15. 電力・ガス業 ／ 681.08 ／ 0.12
16. 海運業 ／ 2,220.67 ／ -0.22
17. 繊維業 ／ 939.24 ／ -0.29
18. 建設業 ／ 2,621.57 ／ -0.55
19. 保険業 ／ 4,153.89 ／ -0.66
20. 食料品 ／ 2,882.74 ／ -0.71
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,943.55 ／ -0.80
22. 鉄鋼 ／ 811.99 ／ -0.95
23. 空運業 ／ 245.98 ／ -1.19
24. ゴム製品 ／ 6,257.54 ／ -1.41
25. サービス業 ／ 3,918.01 ／ -1.63
26. パルプ・紙 ／ 686.76 ／ -2.06
27. 小売業 ／ 2,379.25 ／ -2.67
28. 水産・農林業 ／ 746.1 ／ -2.72
29. 輸送用機器 ／ 4,902.62 ／ -2.84
30. その他製品 ／ 6,058.52 ／ -2.90
31. 陸運業 ／ 2,341.36 ／ -3.27
32. 不動産業 ／ 2,542.17 ／ -3.30
33. 医薬品 ／ 3,857.5 ／ -4.20《CS》
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