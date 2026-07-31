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7月31日日本国債市場：債券先物は127円07銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 7月31日日本国債市場：債券先物は127円07銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円95銭 高値127円23銭 安値126円83銭 引け127円07銭
2年 1.463％
5年 1.998％
10年 2.768％
20年 3.654％
31日の債券先物9月限は126円95銭で取引を開始し、127円07銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.23％、10年債は4.65％、30年債は5.18％近辺で推移。債権利回りは:下落。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.15％、英国債は4.98％、オーストラリア10年債は4.93％、NZ10年債は4.66％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 欧・ユーロ圏CPI(7月) 予想2.9％ 前回2.8％
・21:30 米・雇用コスト指数(4-6月) 予想0.8％ 前回0.9％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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