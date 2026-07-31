関連記事
日経平均は2364円高、引き続き企業決算などに関心
記事提供元：フィスコ
*14:51JST 日経平均は2364円高、引き続き企業決算などに関心
日経平均は2364円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、KDDI＜9433＞、リクルートHD＜6098＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品、機械、証券商品先物が値上がり率上位、医薬品、陸運業、輸送用機器、不動産業、小売業が値下がり率上位となっている。
日経平均はやや上値の重い展開となっている。今日はこの後、キオクシアHD＜285A＞、ZOZO＜3092＞、TOTO＜5332＞、三菱電＜6503＞、TDK＜6762＞、ファナック＜6954＞、三井住友＜8316＞京成＜9009＞、JR東海＜9022＞、東京メトロ＜9023＞、ルネサス＜6723＞、りそなHD＜8308＞、関西電力＜9503＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、7月のシカゴ購買部協会景気指数（PMI）、7月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、確報値）が発表される。企業決算では、シェブロンが4-6月期決算を発表する。《SK》
スポンサードリンク