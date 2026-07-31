ノーラン監督『オデュッセイア』が歴史的ヒットを維持、ホメロスの古代航海術を海上で実証

クリストファー・ノーラン監督の最新作『The Odyssey』が、公開2週目の週末興行収入において、1億ドル以上でデビューした映画として史上最小の下落率を記録した。この驚異的な観客維持率の背景には、ホメロスの叙事詩に記された古代の航海術を実際の海上で再現するという、徹底した本物志向がある。中国での大規模公開を8月14日に控え、世界興行収入は10億ドル（約1610億円、1ドル=161円換算）を突破するとアナリストは予測している。

■驚異的な興行収入の維持とその意味

Varietyの確定値分析によると、7月17日の公開から2週間後、『The Odyssey』の北米での第2週末興行収入の下落率はわずか27%にとどまった。これは、1億ドル（約161億円）以上でデビューした映画としては史上最小の下落率である。

この数字は、これまでの記録保持者であった『ウィキッド ふたりの魔女（原題：Wicked: Part One）』や『トップガン マーヴェリック』を上回る。7月29日時点で、中国でのチケット販売がまだないにもかかわらず、世界興行収入は7億2790万ドル（約1171億9000万円）に達している。

Varietyの分析によれば、1億ドル以上で公開される大作映画の多くは、第2週末に50%以上下落するのが一般的だが、『The Odyssey』はそうならなかった。月曜日に確定した第2週末の興行収入9000万ドル（約144億9000万円）は、『トイ・ストーリー5』の7000万ドル（約112億7000万円）を抜き、2026年最大の第2週末興行収入となった。この記録的な維持率には具体的な理由があり、それを理解するには、ホメロスの原詩に暗号化された3000年前の航海指示にまで遡る必要がある。

第2週末の数字は、観客層の特性も物語っている。公開最初の週末に訪れた観客の43%が、映画館には年に数回しか行かないと調査員に答えている。彼らは2回目の鑑賞に訪れた映画ファンではなく、家庭では絶対に再現できない体験だと聞いて、わざわざ足を運んだ普段映画を見ない層である。その評判は正確であったことが証明され、彼らは自身のネットワークでそれを伝えている。

■記録的な維持率の背景と今後の展望

この数字から読み取れる最も有用な事実は、まだ『The Odyssey』を見ていないとしても、決して遅くはないということだ。この規模の口コミは通常、劇場での上映期間が長くなることを示唆している。現在、同作はフォーマットのローテーションが始まる前の3週間にわたるIMAX独占上映期間中である。ノーラン監督が撮影した本来の1.43:1の拡張アスペクト比で、真のIMAX 70mmフィルムを上映できる劇場は世界に41館（うち25館は米国）しかない。

中国での公開は8月14日に予定されており、約800のIMAXスクリーンで上映される。これは中国市場における単一映画のIMAX展開としては史上最大規模となる。北米と海外の興行収入の割合を追跡しているアナリストは、現在の軌道から、中国での公開による収益が加わる前に、総興行収入が10億ドル（約1610億円）を突破すると予測している。本稿執筆時点で、『The Odyssey』はすでに『ダークナイト』（総額10億800万ドル、約1622億8000万円）と『ダークナイト ライジング』（同10億8000万ドル、約1738億8000万円）を上回り、ノーラン監督の歴代商業記録を更新する勢いを見せている。

■ホメロスの航海指示は実在した推測航法だった

この興行収入の維持には、標準的な興行分析では捉えきれない具体的な原因がある。それは、言葉での説明だけでは十分に伝わらないと観客が感じるような映画として機能しており、その感覚が正しいということだ。その理由の一つは、制作陣が画面上で確認できる「本物らしさ」を確立するために、並々ならぬ努力を払ったことにある。その中で最も報じられていないのが、航海のシーン、具体的にはホメロスの叙事詩の第5巻でカリュプソがオデュッセウスに与える指示に関する取り組みである。

ホメロスの原文では、カリュプソはオデュッセウスに対し、おおぐま座（大熊座）を左手に見ながら常に視界に入れ、うしかい座とプレアデス星団を時間の目安として航海するよう指示している。これは詩的な比喩ではない。地中海の緯度から見ると、おおぐま座は周極星であり、地平線の下に沈むことはない。こぐま座にある北極星の周りを回転するその動きは、子午線に対する位置が1時間に約15度移動するため、方向の基準であると同時に天空の時計としても機能する。おおぐま座のどの配置が夜の何時に対応するかを知っている航海士は、コンパスなしで方向と時間を同時に推定できる。

東へ航海する際に大熊座を左舷に保つことは、地中海西部からギリシャの島々に向かって北東の進路を維持することと幾何学的に一致する。うしかい座とプレアデス星団は、季節によって昇る時間が予測可能に変化する指標であり、有能な船乗りは個々の星の名前だけでなく、季節ごとの星空を知らなければならないという認識が込められている。フェニキア人は、ホメロスの詩が反映する文化的背景と同時代の紀元前1200年頃には、すでにこれらの技術を使用していた。

航海シーンを撮影するため、ノーラン監督は「ドラケン・ハラルド・ホールファグレ号」を採用した。これは、伝統的な北欧の造船技術を用いて建造され、2012年に進水した、長さ約35メートル（115フィート）、50本のオールと横帆を持つ完全稼働するノルウェーのバイキング船である。Artnetの記録によれば、同船は北大西洋を横断してアイスランド、カナダ、米国に到達しており、海上で合法的に運航できる古代の外洋航海用木造船に最も近い存在である。

ノーラン監督はLos Angeles Timesに対し、「外洋の巨大なうねりの中に出られる、古代の技術で建造された木造船が必要だった。そしてドラケン号は大西洋を横断していた」と語っている。Outside Onlineのロケ地に関する報道によると、シーンはスコットランド、アイスランド、ギリシャ、イタリアの実際の海面状況下で船上で撮影された。ドラケン・ハラルド・ホールファグレ号のCEO兼遠征リーダーであるエマニュエル・パーソン氏は、「天候、風、海面状況が単に日常の一部となるような、本物の外洋環境での作業に何日も費やされた」と述べている。

アテナ役を演じるゼンデイヤは、舞台裏のインタビューでその体験をより直接的に表現している。彼女はSmithsonian Magazineに対し、「船に乗っているふりをする必要はない。実際に船に乗っているのだから。私たちは海にいるの」と語った。

■西洋文学最古の推測航法マニュアルとしてのホメロスの詩

星座によるナビゲーションという視点には、この映画に関する多くの報道が取り上げていない、より深い意味がある。カリュプソの具体的な指示（おおぐま座を左舷に、うしかい座とプレアデス星団を季節の指標に）は、単なる文化的な装飾ではない。それらは、ホメロスの詩が3000年間生き延びるために用いたのと同じメカニズム、すなわち「口承定型詩の構成」によって保存された、実用的な航海指示のセットなのである。

1920年代に古典学者のミルマン・パリーによって提唱され、アルバート・ロードによって拡張された「パリー＝ロードの仮説」は、ホメロスの繰り返される形容語句（「ワイン色の海」「バラ色の指の暁」など）が文体的な癖ではなく、構成上の技術であったと主張している。つまり、歌い手が音節数をゼロから計算することなく、リアルタイムで詩を生成できるようにする、韻律的に固定されたフレーズの枠組みであったというのだ。これが航海指示にとって何を意味するかは重要である。もし口承定型のメカニズムが物語だけでなく海事の専門知識も保存していたとすれば、『オデッセイア』は実用的な情報のための記憶術として機能していたことになる。それは、青銅器時代の地中海の船乗りたちが決して失うことのできない類の情報であった。

考古天文学的な証拠もこの解釈を裏付けている。ロックフェラー大学のマルセロ・マグナスコ氏とアルゼンチンのラプラタ天文台のコンスタンティノ・バイコウシス氏は、2008年に米国科学アカデミー紀要（PNAS）で論文を発表し、『オデッセイア』の物語の最後の数週間に組み込まれた4つまたは5つの独立した天文学的指標を特定した。それらは、明けの明星としての金星の位置、地平線近くのプレアデス星団とうしかい座のタイミング、大虐殺の夜の新月、そして日食である。個々の詳細は定型的なものかもしれない。しかし、マグナスコ氏とバイコウシス氏は、これらすべての条件を同時に満たす日付が、トロイ陥落の古典的な推定時期から1世紀以内で1日しかないことを発見した。それは紀元前1178年4月16日であり、イオニア諸島で皆既日食が起きたことが独立して確認されている日付である。

マグナスコ氏はScience Newsに対し、「詩を書いた人物は、天文学的な出来事に言及していた可能性がある」と語った。この仮説が正しければ、ホメロスはオデュッセウスの旅を創作したのではない。彼はその記録を保存し、天体現象に関する観測データを、文字を使わずに何世紀にもわたって口頭伝承できる物語の形式に暗号化していたことになる。

この仮説には依然として異論がある。ピーター・ゲインズフォード氏は2012年に米国文献学会紀要（TAPA）で詳細な反論を発表し、第20巻（356〜57行目）の天文学的な記述は必ずしも日食を描写しているわけではなく、指標の一致は意図的というより偶然である可能性があると主張した。PNASの論文の要旨自体も「多くの懐疑的な見方が残っている」と記している。両者の間の論争は解決していない。しかし、この論争がもたらしたのは、ホメロスの『オデッセイア』が実際の天文学的データを暗号化しているかどうかという疑問が、天体物理学者と古典学者の双方を同時に惹きつけるほど真剣なものであるという事実の確立である。

ノーラン監督の作品は、この学術的な論争を解決したわけではない。彼らがやったのは、実際の海に出向き、実際の木造船に乗り、実際のうねりの中で、実際の空の下で航海シーンを撮影したことだ。ホメロスの天文学者が正しいかどうかにかかわらず、ノーラン監督の映画制作者たちは正しいアプローチをとったと言える。

■IMAXの世界興収1億4000万ドル突破、史上2番目の速さ

驚異的な維持率とマイルストーン達成の物語は、プレミアムフォーマットの収益においても並行して進んでいる。『The Odyssey』のIMAXでの世界興行収入は第2週末までに1億4000万ドル（約225億4000万円）に達し、IMAX史上2番目の速さで世界興収1億ドルを突破した作品となった。これを上回るのは2019年の『アベンジャーズ/エンドゲーム』のみである。また、同作はIMAX史上最大の第2週末興行収入を記録した。

IMAXやドルビーシネマなどのプレミアムフォーマットは、利用可能なスクリーンのごく一部でありながら、公開最初の週末における北米興行収入の58%を占めた。この比率の背景にある経済的理由は、IMAXのチケットが一般入場料よりも約33%高く、イベント級の映画ではIMAXスクリーンの稼働率が標準的な劇場の約3倍に達することにある。

27%という第2週末の下落率がこれらの数字と組み合わさって何を意味するかを理解するための背景として、『The Odyssey』の第2週末単独の興行収入9000万ドル（約144億9000万円）は、2026年の他の主要な公開作品である『プラダを着た悪魔2（原題：The Devil Wears Prada 2）』（7600万ドル、約122億3000万円）や『プロジェクト・ヘイル・メアリー（原題：Project Hail Mary）』（8000万ドル、約128億8000万円）の公開最初の週末全体の興行収入を上回っている。同作の北米累計興行収入はわずか2週間で2億8900万ドル（約465億2900万円）に達しており、第2週末までの世界総興行収入6億5200万ドル（約1049億7200万円）には、中国、日本、その他の公開予定市場からの収益はまだ含まれていない。

■注目ポイントQ&A

●1億ドル以上でデビューした映画の第2週末の最小下落率の記録はどのようなもので、『The Odyssey』はどう比較されますか？

Varietyの確定値分析によると、『The Odyssey』の第2週末の下落率27%は、北米で1億ドル以上で公開された映画として史上最小であり、これまで記録を保持していた『ウィキッド ふたりの魔女』や『トップガン マーヴェリック』を上回りました。1億ドル以上で公開される映画の多くは、第2週末に50%以上下落します。27%という下落率は、この規模の映画に対する業界の予想の約半分であり、口コミによる観客の維持が異常に強いことを示しています。公開最初の週末の観客の43%が普段映画館に行かない層であったことを考慮すると、これは特に意味のある数字です。

●ホメロスは実際に『オデッセイア』で本物の航海指示を出していたのですか、それともそれは解釈にすぎませんか？

第5巻でカリュプソがオデュッセウスに与える航海指示は非常に具体的であり、海事史家たちはこれを青銅器時代の星による推測航法の本物の描写であると考えています。おおぐま座を方向の基準として左舷に保ち、うしかい座とプレアデス星団を季節のタイミングの指標として使用するというものです。これらは、紀元前1200年頃からフェニキアの船乗りたちが地中海全域で使用していたのと同じ方法です。ホメロスが実用的な海事知識を暗号化していたのか、それとも当時の地中海の航海コミュニティで観察した文化的慣習を正確に描写したのかについては議論がありますが、その記述の技術的な正確さについては争いがありません。

●『The Odyssey』は中国でいつ公開されますか？また、総興行収入は10億ドルに達するでしょうか？

『The Odyssey』は2026年8月14日に中国で公開される予定で、約800のIMAXスクリーンと数千の追加劇場で上映されます。これは中国の劇場市場における単一映画のIMAX展開としては最大規模となります。中国での公開なしで12日間で世界興行収入7億2790万ドルに達しており、すでにノーラン監督のほとんどの作品の総興行収入を上回っています。軌道を追跡しているアナリストは、中国での公開前に10億ドルに達することは可能であり、中国での公開によってさらに大幅な収益が上乗せされると予測しています。

●ホメロスの詩が実際の天文学的データを暗号化しているという科学的証拠はありますか？

天体物理学者のマルセロ・マグナスコ氏（ロックフェラー大学）とコンスタンティノ・バイコウシス氏（ラプラタ天文台）は、2008年に米国科学アカデミー紀要で論文を発表し、『オデッセイア』の中にある4つまたは5つの独立した天文学的指標が、紀元前1178年4月16日という単一の日付に収束することを特定しました。この日は、イオニア諸島で皆既日食が起きたことが独立して確認されています。この仮説には異論もあり、古典学者のピーター・ゲインズフォード氏は2012年に、該当する記述は必ずしも日食を描写しているわけではないと主張する詳細な反論を発表しました。論文自体も、多くの学術的な懐疑論が残っていると記しています。両者が同意しているのは、ホメロスのテキストに埋め込まれた天文学的知識は本物であり、装飾ではないということです。争点は、それが特定の歴史的出来事を暗号化しているのか、それとも古代ギリシャの海事文化の一般的な天文学的知識を反映しているのかという点にあります。

元記事: Odyssey Sails to Record Hold: Homer’s Star-Nav Tech Proved Real at Sea