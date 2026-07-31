実写映画『ストリートファイター』ブランカ対リュウの特別映像が解禁　再現度の高さとCGI表現を巡り議論に

映画『ストリートファイター』の最新プロモーション映像が公開され、ジェイソン・モモア演じるブランカとアンドリュー・小路演じるリュウの戦闘シーンがお披露目された。原作ゲームの技を忠実に再現したアクションに称賛が集まる一方で、モモアのデジタル描画された緑の顔に対してはCGIの不自然さを指摘する声も上がっている。本作はパラマウント配給のもと、2026年10月16日に全米劇場公開が予定されている。

■ブランカ対リュウ：刑務所で繰り広げられる死闘

パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・エンターテインメントは2026年7月30日の朝、映画『ストリートファイター』の最新プロモーション映像「Blanka vs. Ryu Special Look」を公開した。この映像では、ジェイソン・モモア演じるブランカとアンドリュー・小路演じるリュウのアクションが初めてまとまった形で確認できる。能力の見事な再現性に感嘆する声が上がる一方、モモアのデジタル処理された緑色の顔が「不気味の谷」を越えているかについては疑念の声も広がっている。

約1分間の特別映像は、M.バイソン（デヴィッド・ダストマルチャン）が支配する刑務所を舞台に展開する。傍観するバイソンの前で、収監されたリュウに対してブランカが解き放たれる。ブランカは囚人を鎖で引きずり込みながら「エレクトリックサンダー」を放ち、相手を一瞬だけレントゲン写真のように発光させて崩れ落ちさせる。続けて「ローリングアタック（キャノンボール）」で細胞構造の一部を破壊し、アーケードゲームそのままの飛翔ドロップキックを繰り出す。これに対しリュウは、GameSpotが「信じられないほど破壊的」と表現した波動拳で応戦する。

■ブランカの電撃は科学的に説明可能？デンキウナギとの共通点

報道の多くが見落としているブランカの文脈として、彼の能力は『ストリートファイター』の35年にわたるキャラクター群の中でもトップクラスに科学的根拠に基づいているという点がある。幼少期に飛行機事故を生き延び、野生化した少年ジミーが育ったアマゾンの熱帯雨林は、地球上で最も強力な生物電気を持つ生物の生息地だ。1991年にカプコンのデザイナーが意図した科学的設定ではなく、当時はステレオタイプやジャンケンで「野獣」のデザインが決まったとされるが、結果的に彼の能力の生物学的整合性は目を見張るものとなった。

デンキウナギ（Electrophorus属）は最大860ボルト、最大1アンペアの放電バーストを発生させることができる。これは人間を気絶させるのに十分であり、2023年には水中で生物間のDNA転移を可能にするエレクトロポレーション機構として機能するほど強力であることが確認されている。その構造は神秘的なものではなく、骨格筋から変化した「発電細胞（エレクトロサイト）」と呼ばれる特殊な細胞が身体に積層配置されていることによる。デンキウナギの神経系が同時に信号を送ると、数千の発電細胞が一斉に極性を反転させ、直列に接続された電池のように機能する。

2023年の『Small Methods』誌のレビューによると、デンキウナギのバイオミメティクス（生物模倣技術）は研究室レベルで実用的なプロトタイプを生み出している。イオンチャネルの仕組み自体は珍しい生物学ではなく、人間の骨格筋細胞にも同等のタンパク質が存在する。人間に欠けているのは構造的な配置のみだ。ブランカのアマゾンでのデンキウナギへの長年の曝露という公式設定は、人間が数百万年かけて進化させた構造をいかに獲得したかというSF的な問いへの回答となっている。映像内のエレクトリックサンダーは青白いオーラとして描かれているが、フィクションとしてのメカニズムには筋が通っている。

■CGI表現への批評とキャラクター設定の進化

モモアのビジュアルデザインに対する反応は辛辣だ。Kotakuは「どこか呪われている（不気味だ）」と表現し、Dread CentralはCGIが「驚くほど不自然」であり、緑のデジタルオーバーレイの下にモモアの顔立ちが透けて見え、野性味を損なっていると指摘した。しかし同記事は、野性的で軽口を叩き、相手を痛めつけることを楽しむというブランカの性格付け自体は「見事に捉えている」と評価している。

この描写は1994年の映画版とは大きく異なる。1994年版ではブランカとキャプテン・サワ（またはチャーリー・ナッシュ）の設定が統合され、M.バイソンの遺伝子実験の犠牲者として描かれていた。当時のロバート・マモーニ演じるブランカは同情すべきモンスターだったが、2026年版は自身の恐怖を受け入れ、狩りを楽しむ頂点捕食者として描かれている。この変化は、母親を探すキャラクターから自らの恐怖を受け入れる存在へと進化した原作ゲームの足跡とも一致している。

MovieWebはこの映像のアクションを「ゲームに忠実」と称賛し、GameSpotはエレクトリックサンダー、ローリングアタック、ドロップキックの主要3攻撃がアーケード原作から直接移植されていると特定した。

■リュウの「波動拳」と作品のアクションアプローチ

映像の最後では、アンドリュー・小路演じるリュウが波動拳を放つ。ドラマ『ウォリアー』の主役や『スネークアイズ』『ブレット・トレイン』で知られる小路は、リュウに対して圧倒的な身体的リアリティをもたらしている。これは、力を行使することよりも制御するための鍛錬を重んじる放浪の修行僧という原作の要素に合致している。

波動拳自体も歴史的な起源を持つ概念だ。ゲームデザイナーの西山隆志氏は、この技が1974年のアニメ『宇宙戦艦ヤマト』の波動砲から着想を得た「指向性エネルギー兵器」であると説明している。映像における波動拳の映像化もそのロジックを延長したものであり、単なる魔法ではなく「集中された力」として描写されている。

コメディ作品『エリック・アンドレ・ショウ』などで知られる北尾桜（Kitao Sakurai）監督は、登場人物たちの能力をパロディ化することなく、真面目に向き合って描いているようだ。

■2026年10月公開に向けた制作の歩み

本作の制作過程は順風満帆ではなかった。レジェンダリー・エンターテインメントは2023年4月にカプコンから実写映画化権を取得。当初監督に決定していたフィリッポウ兄弟（『Talk to Me』）が2024年6月に降板した後、2025年2月に北尾桜監督が就任した。撮影は「Punch」というワーキングタイトルのもと、2025年8月18日から11月12日までオーストラリアで行われ、配給元もソニーからパラマウントへ変更された。

キャスト陣には、ケン役にノア・センティネオ、春麗役にカリーナ・リャン、豪鬼役にジョー・“ローマン・レインズ”・アノアイ、ガイル役にコーディ・ローデス、バルログ（海外名Vega）役にオーヴィル・ペック、ダルシム役にヴィドゥユト・ジャムワル、E.本田役に後藤洋央紀、ザンギエフ役にオリヴィエ・リヒタース、キャミィ役にメル・ジャーンソン、バイログ（海外名Balrog）役にカーティス・“50セント”・ジャクソン、ダン役にアンドリュー・シュルツ、オリジナルキャラクターのドン・ソヴァージュ役にエリック・アンドレらが名を連ねている。

映画『ストリートファイター』は、2026年10月16日に全米の劇場およびIMAXで公開予定となっている。

■注目ポイントQ&A

●映画におけるブランカの電撃能力は科学に基づいていますか？

多くのヒーロー作品と比較しても、比較的科学に基づいています。デンキウナギは発電細胞の積層によって最大860ボルトの放電を行いますが、映画および原作のブランカはアマゾンでの環境やデンキウナギへの曝露による変異として設定されています。人間の筋肉細胞が持つ潜在的な仕組みを生物学的に大きく拡張したものとして解釈できます。

●新作映画でブランカを演じているのは誰ですか？ビジュアルの評価は？

ジェイソン・モモアが演じており、パフォーマンス捕獲の上にCGIを重ねる手法で描かれています。野性的な性格や技の再現性は高く評価されているものの、デジタル処理された顔立ちに対しては「不自然で呪われているようだ」といった不気味の谷を指摘する批評も存在します。

●1994年の映画版ブランカと2026年版の違いは何ですか？

1994年版ではナッシュ（チャーリー）と統合され、バイソンの実験被害者という同情すべき悲劇のモンスターとして描かれました。2026年版は原作の原点に立ち返り、アマゾンの環境に適応して自らの野生と恐怖を受け入れた捕食者として描かれています。

●映画『ストリートファイター』の公開日はいつですか？

パラマウント・ピクチャーズ配給により、2026年10月16日に全米の劇場およびIMAXで公開予定です。

元記事: Street Fighter Clip: Momoa’s Blanka vs. Koji’s Ryu: Moves Impress, CGI Divides