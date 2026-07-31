*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体やAI関連株の買い戻し～

31日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■半導体やAI関連株の買い戻し

■パナソニック、27/3上方修正 営業利益5900億円←5500億円

■三菱自＜7211＞一部生産停止、水島製作所で部品調達に支障

■半導体やAI関連株の買い戻し

31日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、半導体株の底堅さを見極めながらの相場展開になりそうだ。30日の米国市場はNYダウが613ドル高、ナスダックは679ポイント高だった。マイクロソフトは29日夕に発表した四半期決算と見通しが市場予想を上回ったことが好感され、半導体やAI関連株に買い戻しの動きが広がった。シカゴ日経225先物は大阪比2015円高の63725円。円相場は1ドル＝159円60銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形で買いが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始直後に61490円まで売られた後は上へのバイアスが強まり、終盤にかけて63850円まで上げ幅を広げる場面もみられた。下向きで推移するボリンジャーバンドの-2σ（61760円）を上抜けており、-1σ（64370円）が射程に入ってきている。



米国では中東情勢の緊張が続くものの、原油先物相場が下落した。また、6月の個人消費支出（PCE）価格指数は前年比3.7％上昇と予想に一致しており、米景気は依然として底堅いことを示したことも安心感につながる。さらに、30日夕に決算を発表したアマゾン・ドット・コムは決算評価から時間外取引で買われていることも支援材料になるだろう。



キオクシアHD＜285A＞のほか、東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞など指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の上昇が見込まれるなか、買い一巡後も強含みの展開をみせてくるようだと、先物主導で強い基調が続きそうだ。



ただ、日経平均株価のトレンドは下向きであり、週前半の急落部分を埋めてくる局面では戻り待ち狙いの売りが出やすいと考えられる。そのため、75日移動平均線（64746円）に接近する局面では強弱感が対立しそうだ。物色は指数インパクトの大きい半導体やAI関連株のほか、個別に材料が出ている銘柄に向かわせそうである。



なお、昨夕決算を発表したところでは、OLC＜4661＞、エヌエフHD＜6864＞、東エレク、NGK＜5333＞、日本精工＜6471＞、Jストリーム＜4308＞、JT＜2914＞、みずほ＜8411＞、日立建機＜6305＞、郵船＜9101＞、アンリツ＜6754＞、京セラ＜6971＞、コナミG＜9766＞、富士電機＜6504＞、パナHD＜6752＞などが注目される。

■パナソニック、27/3上方修正 営業利益5900億円←5500億円

パナソニック＜6752＞は2027年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を5500億円から5900億円に上方修正した。AIインフラ関連事業のほかデータセンター需要の拡大に伴って半導体製造設備向けのファクトリーオートメーション（FA）機器などが伸びる。航空用電子機器の販売増も寄与するようだ。

■前場の注目材料

強気材料

・日経平均株価は上昇（61867.43、+433.24）

・NYダウは上昇（52208.06、+613.92）

・ナスダック総合指数は上昇（25122.18、+679.24）

・SOX指数は上昇（11302.99、+855.50）

・シカゴ日経225先物は上昇（63725、+2015）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東急不動産HD＜3289＞ディーウェザーと、微気象予測で猛暑対策、涼しい歩行経路提示

・大王製紙<3880>ROIC経営を高度化、AIでKPI再構築

・三菱自＜7211＞一部生産停止、水島製作所で部品調達に支障

・メタウォーター<9551>NTTと、上下水道事業で提携、通信・デジタルで効率化

・ソニーG<6758>タムロンに買収提案、カメラ・レンズ拡大

・三菱電機<6503>米で新会社設立を正式発表、DC冷却機器生産

・日立<6501>東芝と、新型高速鉄道車両第1弾を出荷、台湾高速鉄路向け

・東京センチュリー<8439>IT機器再生拡大、国際規格取得、企業・自治体から受託

・鎌倉新書<6184>終活相談の窓口開設、SOMPOケアと連携

・IDEC<6652>機械監視で生産性両立、安全制御機器

・川崎重工<7012>大型建機用ポンプ量産、出力密度、世界最大級

・日産自<7201>新車開発20カ月短縮、適時投入で競争力強化

・ARCHION<543A>車両データ分析に三菱ふそうトラック・バス追加、50万台分に拡充

・TISI<3626>決済特化AI×専門人材、基盤構築で高度・効率化

・リファインバースG<7375>使い捨てコンタクトの空ケース、ケミカル再生、三菱ケミカルなどと実証

・ミズノ<8022>印にクリケット靴、高価格帯市場を開拓

・日本化薬<4272>バイオ医薬品供給で協力、セルトリオン・ヘルスケア・ジャパンと合意・日東工器<6151>重さ80グラム圧電ポンプ、耐薬品材料採用

・日本ヒューム<5262>岡部と、土木工事の杭頭接合技術を開発、機械式継き手採用



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:30 東京CPI(7月) 予想1.8％ 前回1.7％

・08:50 鉱工業生産(6月) 予想0.6％ 前回0.1％

＜海外＞

・10:30 中・製造業PMI(7月) 予想49.9 前回50.3

・10:30 中・非製造業PMI(7月) 予想50.0 前回50.2

・10:30 中・総合PMI(7月) 前回50.6《YY》