

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;52,208.06;+613.92Nasdaq;25,122.17;+679.23CME225;63725;+2405(大証比)

[NY市場データ]

30日のNY市場は大幅反発。ダウ平均は613.92ドル高の52208.06ドル、ナスダックは679.24ポイント高の25122.18で取引を終了した。

PCEコア価格指数や4－6月期の成長ぺース鈍化で早期利上げへの警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。ITのマイクロソフト（MSFT）の好決算を好感した買いや金利の鎮静化を好感した買いに、ナスダック中心に買戻しが目立ち、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービスや半導体・同製造装置が上昇した一方、商業・専門サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2405円高の63725円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.55円換算）で、TDK＜6758＞、みずほFG＜8316＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》