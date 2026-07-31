*08:01JST 米国株式市場は大幅反発、原油安やハイテク回復が支援

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

JUL30

Ｏ 61190（ドル建て）

Ｈ 63910

Ｌ 61190

Ｃ 63765 大証比+2445（イブニング比+40）

Vol 5338



JUL30

Ｏ 61020（円建て）

Ｈ 63860

Ｌ 61005

Ｃ 63725 大証比+2405（イブニング比+0）

Vol 37310

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.55円換算）で、TDK＜6758＞、みずほFG＜8316

＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2277 -241.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.24 -0.03 6573 490

1

8035 (TOELY) 住友商事 10.12 0.33 1615 2

3

6758 (SONY.N) TDK 18.51 1.88 2953 141.

5

9432 (NTTYY) KDDI 19.09 0.20 3046 -

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.14 -0.02 1002 -2

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.30 1.08 5313 5

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.44 1.20 4927 30

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.17 4917 21

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.45 1.16 5887 13

1

8001 (ITOCY) 丸紅 33.04 1.42 527

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.34 0.54 8253 43

5

8031 (MITSY) 東京エレク 174.30 24.29 55619 337

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 0.00 12764 -15

1

4568 (DSNKY) 第一三共 18.23 0.48 2909 2

0

9433 (KDDIY) 関西電力 7.80 0.26 2489 38.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.71 0.38 1014 -1009.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 31.20 1.40 1659 4

8

7267 (HMC.N) スズキ 54.35 1.99 2168 14.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 21.82 1.15 6963 29

8

6902 (DNZOY) ファナック 21.14 1.55 6746 12

2

4519 (CHGCY) 中外製薬 22.15 0.73 7068 -

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.52 1.06 3114 19

4

8411 (MFG.N) オリックス 40.40 1.28 6446 13

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.86 0.49 23709 6

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.26 -0.49 5508 -21

0

7741 (HOCPY) キヤノン 28.56 0.23 4557

3

6503 (MIELY) 三菱電機 67.56 4.69 5390 7

2

6981 (MRAAY) 日東電工 21.75 0.12 3470 2

8

7751 (CAJPY) 任天堂 12.01 -0.11 7665 -48

0

6273 (SMCAY) SMC 21.12 1.41 67394 123

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.51 0.14 360

5

6146 (DSCSY) ディスコ 35.30 4.30 56321 445

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.86 0.19 2211 -2

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.20 0.78 4818 4

1

6702 (FJTSY) 富士通 23.30 -0.05 3718 -18

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.75 0.25 4069 1

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.21 -3.54 2108 -31

1

8002 (MARUY) 三井物産 616.15 17.03 4915 -

5

6723 (RNECY) ルネサス 10.77 1.17 3437 24

1

6954 (FANUY) 京セラ 24.30 2.27 3877 32

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.91 0.37 1907

9

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.85 0.87 4124 4

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.84 1.66 7154 6

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 12.02 0.32 3836

5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.00 0.11 2553 7

3

6857 (ATEYY) シスメックス 10.39 0.14 1658 -1

2

4543 (TRUMY) テルモ 15.14 0.29 2416 0.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.29 -0.03 1801 8.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.55円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6971 (KYOCY) 村田製作所 22.90 7307 891

13.89

6954 (FANUY) 京セラ 24.30 3877 327 9.2

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.21 2108 -311 -12.8

6

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 2277 -241.5 -9.5

9

「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52208.06 前日比：613.92

始値：52114.27 高値：52266.45 安値：51655.52

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25122.18 前日比：679.24

始値：24852.05 高値：25171.44 安値：24813.84

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7437.63 前日比：121.48

始値：7390.45 高値：7448.75 安値：7370.98

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.215％ 米10年国債 4.674％

米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は613.92ドル高の52208.06ドル、ナスダックは6

79.24ポイント高の25122.18で取引を終了した。

PCEコア価格指数や4－6月期の成長ぺース鈍化で早期利上げへの警戒感が後退し、寄

り付き後、上昇。ITのマイクロソフト（MSFT）の好決算を好感した買いや金利の鎮

静化を好感した買いに、ナスダック中心に買戻しが目立ち、相場は終日堅調に推移

した。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービ

スや半導体・同製造装置が上昇した一方、商業・専門サービスが下落した。

ITのマイクロソフト（MSFT）は四半期決算で、クラウド事業「アジュール」の売上

高が急増したほか、本年の設備投資計画を維持したことが好感され、上昇。

コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）は四半期決算で調整後1株当たり利益が

予想を上回り、通期の見通しを引き上げ、上昇。

メキシコ料理のファーストフードレストランチェーンのチポトレ・メキシカン・グ

リル（CMG）は同業で関連性が疑われていた千切りレタスに関連するサイクロスポラ

症の集団感染の影響はなく、第2四半期の既存店売上が予想を上回り、買われた。ク

ルーズ船運営のノルウェージャンクルーズライン・ホールディングス（NCLH）は中

東情勢などが影響し、2027年にかけての予約低迷で通期の見通しを引下げ、下落し

た。

オンライン小売のアマゾン（AMZN）は取引終了後に四半期決算を発表。クラウドサ

ービスAWSの純売上高が予想を上回ったほか、広告収入の伸びも好調で、時間外取引

で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》