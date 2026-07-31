*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1トーメンデバ、イビデン、AIRMANなど

銘柄名<コード>30日終値⇒前日比

渋沢倉＜9304＞ 1786 +80

27年3月期業績と配当予想を上方修正。

三谷産業＜8285＞ 712 +27

第1四半期営業利益が前年同期比2.4倍。

タカラスタン＜7981＞ 3035 -245

27年3月期業績予想を下方修正。

クラフティア＜1959＞ 8177 -735

第1四半期営業利益3.3％減。

トーメンデバ＜2737＞ 17150 +3000

27年3月期業績と配当予想を上方修正。

AIRMAN＜6364＞ 2373 +400

27年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。

タムロン＜7740＞ 1434 +300

ソニーから買収提案と発表。

第一工業製薬＜4461＞ 10330 +1500

第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正。

小森コーポレーション＜6349＞ 1932 +259

第1四半期堅調業績や増配の発表を好感。

アドバンテスト＜6857＞ 27935 +2735

市場想定以上の上方修正を発表。

東京エレクトロンデバイス＜2760＞ 3750 +280

第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6422 +373

SBI証券では目標株価を引き上げ。

キオクシアHD＜285A＞ 39500 +1120

韓国サムスン電子の株価上昇など安心感に。

日本電気＜6701＞ 5002 +389

第1四半期は市場予想を大幅に上振れ。

オルガノ＜6368＞ 13485 +1065

栗田工の上方修正なども刺激か。

ツガミ＜6101＞ 5560 -330

30日の決算発表に期待先行も。

日本マイクロニクス＜6871＞ 11930 +680

半導体株高で押し目買い優勢。

三井金属＜5706＞ 27095 +1430

30日はAI関連が総じて反発へ。

村田製作所＜6981＞ 6416 +185

地合い改善で押し目買い向かう。

イビデン＜4062＞ 13650 +180

半導体株高の流れが支援。

ラサ工業<4022> 1651 +40

AI・半導体株が上昇で。

TDK<6762> 2811.5 +65.5

MLCC関連の株価リバウンドの流れで。

フィックスターズ<3687> 2082 +107

2000円割れ水準では調整一巡感も。

東京エレクトロン<8035> 52240 +2240

アドバンテストの好決算発表や株価上昇で。

日本電波工業<6779> 2383 +127

直近で値下げが目立ったAI関連として。

山洋電気<6516> 5270 +130

第1四半期大幅増益決算で。

円谷フィHD<2767> 2414 +84

決算へのポジティブサプライズが続く。

エス・エム・エス<2175> 2167 -205

決算サプライズ乏しく出尽くし感か。

マキタ<6586> 5297 -598

第1四半期は関税還付金計上で市場予想上振れも。

アイモバイル<6535> 493 -51

7月末権利落ちで手仕舞い売り。

さくらインターネット<3778> 2923 -247

上方修正を評価の動きにも一服感。

野村<8604> 1470 -102.5

第1四半期好決算も出尽くし感が先行。《CS》