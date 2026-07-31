関連記事
前日に動いた銘柄 part1トーメンデバ、イビデン、AIRMANなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1トーメンデバ、イビデン、AIRMANなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
渋沢倉＜9304＞ 1786 +80
27年3月期業績と配当予想を上方修正。
三谷産業＜8285＞ 712 +27
第1四半期営業利益が前年同期比2.4倍。
タカラスタン＜7981＞ 3035 -245
27年3月期業績予想を下方修正。
クラフティア＜1959＞ 8177 -735
第1四半期営業利益3.3％減。
トーメンデバ＜2737＞ 17150 +3000
27年3月期業績と配当予想を上方修正。
AIRMAN＜6364＞ 2373 +400
27年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。
タムロン＜7740＞ 1434 +300
ソニーから買収提案と発表。
第一工業製薬＜4461＞ 10330 +1500
第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正。
小森コーポレーション＜6349＞ 1932 +259
第1四半期堅調業績や増配の発表を好感。
アドバンテスト＜6857＞ 27935 +2735
市場想定以上の上方修正を発表。
東京エレクトロンデバイス＜2760＞ 3750 +280
第1四半期大幅増益で業績予想を上方修正。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 6422 +373
SBI証券では目標株価を引き上げ。
キオクシアHD＜285A＞ 39500 +1120
韓国サムスン電子の株価上昇など安心感に。
日本電気＜6701＞ 5002 +389
第1四半期は市場予想を大幅に上振れ。
オルガノ＜6368＞ 13485 +1065
栗田工の上方修正なども刺激か。
ツガミ＜6101＞ 5560 -330
30日の決算発表に期待先行も。
日本マイクロニクス＜6871＞ 11930 +680
半導体株高で押し目買い優勢。
三井金属＜5706＞ 27095 +1430
30日はAI関連が総じて反発へ。
村田製作所＜6981＞ 6416 +185
地合い改善で押し目買い向かう。
イビデン＜4062＞ 13650 +180
半導体株高の流れが支援。
ラサ工業<4022> 1651 +40
AI・半導体株が上昇で。
TDK<6762> 2811.5 +65.5
MLCC関連の株価リバウンドの流れで。
フィックスターズ<3687> 2082 +107
2000円割れ水準では調整一巡感も。
東京エレクトロン<8035> 52240 +2240
アドバンテストの好決算発表や株価上昇で。
日本電波工業<6779> 2383 +127
直近で値下げが目立ったAI関連として。
山洋電気<6516> 5270 +130
第1四半期大幅増益決算で。
円谷フィHD<2767> 2414 +84
決算へのポジティブサプライズが続く。
エス・エム・エス<2175> 2167 -205
決算サプライズ乏しく出尽くし感か。
マキタ<6586> 5297 -598
第1四半期は関税還付金計上で市場予想上振れも。
アイモバイル<6535> 493 -51
7月末権利落ちで手仕舞い売り。
さくらインターネット<3778> 2923 -247
上方修正を評価の動きにも一服感。
野村<8604> 1470 -102.5
第1四半期好決算も出尽くし感が先行。《CS》
スポンサードリンク