*01:33JST 【市場反応】米4-6月期GDP速報値は予想下振れ、6月コアPCE価格指数鈍化で早期の利上げ観測緩和、ドル売り優勢

米商務省が発表した4-6月期国内総生産（GDP）速報値は前期比年率＋1.5％と、1－3月期＋2.1％から鈍化し予想も下回った。同期個人消費速報値は前期比年率＋3.2％と、1－3月期＋0.5％から伸び拡大し昨年7－9月期以降で最高となった。

6月PCE価格指数は前月比－0.1％、前年比＋3.7％と予想通り、5月から鈍化した。特に連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注目しているPCEコア価格指数も前月比＋0.1％、前年比＋3.3％と、それぞれ5月から鈍化した。同月個人所得は前月比＋0.2％と、5月＋0.7％から鈍化し予想も下回る伸びにとどまった。個人支出は前月比＋0.3％と、1月来の低い伸び。

米労働省が同時刻に発表した先週分新規失業保険申請件数（7/25）は前週比9000件増の19.7万件と予想を下回った。先週分新規失業保険継続受給者数（7/18）は178.2万件と、前回178.9万件から増加予想に反し減少し、5月来の低水準となった。

4-6月期GDP速報値が予想を下回る伸びに留まったため米国債相場は反発。10年債利回りは4.65％まで低下した。早期の利上げ観測の後退で米長期金利の低下で、ドル売りが加速。ドル・円は円安是正介入の思惑も加わり163円00銭から157円98銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1470ドルから1.1537ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3366ドルから1.3448ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（7/25）：19.7万件（予想：20万件、前回：18.8万件←18.7万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（7/18）178.2万件（予想：179.5万件、前回：178.9万件←179.6万件）

・米・6月PCEコア価格指数：前月比＋0.1％、前年比＋3.3％（予想：＋0.2％、＋3.3％、5月＋0.3％、＋3.4％）

・米・6月PCE価格指数：前月比－0.1％、前年比＋3.7％（予想：－0.1％、＋3.7％、5月＋0.5％←＋0.4％、＋4.1％）

・米・6月個人所得：前月比＋0.2％（予想＋0.3％、5月＋0.7％）

・米・6月個人支出：前月比＋0.3％（予想＋0.4％、5月＋0.9％←＋0.7％）

・米・4-6月期GDP速報値：前期比年率＋1.5％（予想：前期比年率＋2.0％、1－3月期：＋2.1％）

・米・4-6月期個人消費速報値：前期比年率＋3.2％（予想：前期年率＋2.3％、1－3月期：＋0.5％）

・米・4-6月期GDP価格指数速報値：前期比年率＋6.2％（予想：前期比年率＋4.0％、1－3月期：＋3.6％）《KY》