プライマークが最大29%の値下げを断行、免税枠廃止で苦境のシーインを猛追

アイルランド発のファストファッション大手プライマーク（Primark）は、数百の人気商品を最大29%値下げするイニシアチブを発表した。この動きは、競合である中国のシーイン（Shein）が関税免除枠の廃止により初の四半期純損失を計上したタイミングと重なる。欧米市場でシーインやテム（Temu）の価格優位性を支えてきた免税制度が崩壊しつつあるなか、プライマークは独立上場を前に実店舗の強みを生かした価格競争に打って出ている。

■免税枠廃止で打撃を受けるシーインと、値下げに踏み切るプライマーク

プライマークがここ数年で最大規模となる値下げを発表し話題を呼んだ同日、同社の最大のライバルが驚くべき事実を公表した。超低価格のオンライン小売という一時代を築いた中国のファストファッション大手シーインが、2026年第1四半期に9,900万ドル（約162億円）という初の四半期純損失を計上したと報告し、その損害の原因を自社のビジネスモデルを支えてきた関税免除枠の廃止にあると明確に位置づけたのだ。

このタイミングは偶然ではなく、戦略的なものだ。プライマークが7月20日に開始した「アイコニック・バリュー（Iconic Value）」イニシアチブは、数百のベストセラー衣料品の価格を恒久的に最大29%引き下げるものだが、これはシーインやテムのコスト優位性を支えてきた規制の枠組みが、主要市場で1年以上にわたって崩壊しつつあるなかで導入された。

米国は2025年5月2日、大統領令14256号により中国製品に特化した800ドル（約13万1,200円）の免税枠を撤廃し、2025年8月29日の大統領令14324号でその撤廃をすべての国に拡大した。欧州連合（EU）もこれに続き、2026年7月1日に150ユーロの免税枠を終了し、税関カテゴリーごとに1品目あたり3ユーロの課税に置き換えた。英国は2028年10月に135ポンド（約180ドル、約2万9,500円）の免税基準を撤廃すると予想されている。3つの主要市場における3つの免税枠撤廃のうち、最後の1つはまだ2年先だが、最初の2つはすでに影響を及ぼしている。

プライマークはこの好機を活かすべく、ジーンズを9ポンド（約12ドル、約1,968円）、パジャマを13ポンド（約17ドル、約2,788円）、子供服のセパレートを2ポンド（約2.67ドル、約438円）に値下げした。シングルブレストのコートは26ポンドから22ポンド（約35ドルから29ドル、約5,740円から4,756円）に、メンズの起毛チェックオーバーシャツは25ポンドから20ポンド（約33ドルから27ドル、約5,412円から4,428円）に値下がりした。レディースのベルベットプラッシュレギンスは現在6ポンド（約8ドル、約1,312円）で販売されている。ピュアコットンのパジャマは7ポンド（約9ドル、約1,476円）から、メンズのスウェットシャツとジョガーパンツは各10ポンド（約13ドル、約2,132円）、パーカーは9ポンド（約12ドル、約1,968円）からとなっている。同社は、値下げの対象となる商品群全体で品質、フィット感、耐久性の向上にも同時に投資したと述べている。これは値下げと組み合わせるには珍しい主張であり、今後数カ月間で買い物客によって試されることになるだろう。

プライマークの最高顧客責任者であるマット・ヒューストン氏は、「今日、顧客にとって価値はこれまで以上に重要になっている」と率直に述べた。同社がキャンペーン開始前に実施した世論調査によると、プライマークの顧客の10人中6人が、家族の服を買う際に「お買い得感（good value）」が最も重要な要素であると回答している。

■プライマークが値下げに踏み切った財務的背景：既存店売上高の継続的な減少

このイニシアチブは、強固な経営基盤から生まれたものではない。プライマークは、基調的な取引実績の持続的な悪化に直面している。親会社であるアソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ（ABF）の2026年第3四半期の取引報告によると、小売業界において既存店の健全性を示す中核的な指標である既存店売上高（Like-for-like sales）は、プライマークの直近の第3四半期に2.2%減少した。この減少傾向は、同四半期までの9カ月間全体ではさらに深刻で、前年同期比でマイナス2.5%となった。欧州大陸の既存店売上高は、消費者の信頼感が依然として弱いことから、第3四半期に3.6%減少した。

この傾向は以前から見られていた。プライマークの上半期決算にあたる2026年2月までの24週間において、既存店売上高は2.7%減少し、調整後営業利益は13%減少し、利益率は12.1%から10.1%に低下した。同社は、通期の調整後営業利益率のガイダンスを約10%に据え置いており、これはこの傾向と一致している。

見出しの総売上高の数字はより健全に見える。第3四半期の収益29億2,000万ポンド（約39億ドル、約6,396億円）は、恒常為替レートベースで3%の成長を示している。しかし、この数字はほぼ完全に新規出店によるものであり、新規出店が成長の5パーセントポイントに貢献している。既存の店舗では、来店1回あたりの収益が減少しているのだ。「アイコニック・バリュー」イニシアチブは、この傾向が構造的なものになる前に反転させようとするプライマークの試みである。

■シーインとテムの影響：「新たな基準」とは何を意味するのか

小売アナリストのナタリー・バーグ氏は、この競争の力学を直接的に表現した。シーインの超低価格は若い買い物客にとって「新たな基準」と見なされており、かつてプライマークの最も忠実な顧客層を形成していた層を不釣り合いなほどに獲得していると指摘する。

数字もこれを裏付けている。2025年7月のMintelの調査によると、オンラインで服を購入する16歳から34歳の女性の32%が、過去1年間にシーインで買い物をしたと報告している。Consumer Edgeの推計によると、シーインは2024年下半期に英国のファストファッション市場の約30%を占めていた。

その価格競争力の構造的な理由は、少額免税（de minimis）制度にあった。英国の現在の135ポンド（約180ドル、約2万9,500円）の基準では、中国から英国の消費者に直接発送される小包は輸入関税なしで到着する。2025年4月までの1年間に、この基準の下で英国に入った商品の価値は59億ポンド（約78億ドル、約1兆2,792億円）に達し、前年の39億ポンド（約52億ドル、約8,528億円）から53%増加した。この成長曲線は、中国のプラットフォームが免税ルートをいかに積極的に活用して物流を構築したかを正確に反映している。

そのルートが現在、複数の市場で同時に閉ざされつつあり、ここで状況が変わってくる。

■シーインへの打撃はすでに始まっている：英国だけではない影響

プライマークが「救済を待っている」とする競争環境の構図は、タイムラインを大きく見誤っている。中国製品に対する米国の800ドルの少額免税枠は2025年5月に撤廃され、それ以降、より広範な世界の少額免税の仕組みは崩壊しつつある。7月27日に香港証券取引所に提出されたシーイン自身の開示資料は、直接的な財務的影響を裏付けている。2026年第1四半期の米国の収益は14.3%減の20億4,000万ドル（約3,346億円）となり、同社は2025年第1四半期の3億9,500万ドル（約648億円）の黒字から、2026年第1四半期には9,900万ドル（約162億円）の純損失へと転落した。

EUは今月、2026年7月1日に150ユーロの免税枠を終了し、小包の税関カテゴリーごとに3ユーロの課税に置き換える措置を実施した。シーインは収益の約3分の1を欧州から得ており、IPOの申請書類の中で、欧州での変更が米国の損害と「概ね同等かそれを超える」影響を及ぼす可能性があると潜在的な投資家に警告していた。

英国の2028年10月の免税枠撤廃は、残されたドミノの1つであり、最初の1つではない。7月20日のプライマークの「アイコニック・バリュー」の立ち上げは、中国の証券監督管理委員会が7月10日にシーインの香港上場を承認した9日後であり、シーインが初の四半期赤字に転落したことを公表する1週間前のことだった。このタイミングがそこまで計算されたものだったかどうかは不明である。明らかなのは、プライマークがライバルに対する規制の圧力が最大になった瞬間に動いたということだ。

英国小売協会（British Retail Consortium）は、英国の2028年10月という撤廃時期を「がっかりさせるもの」と呼び、より早い時期での終了を求めてロビー活動を続けている。

■消費者が安く買える理由と、そこに潜むリスク

買い物客にとって、「アイコニック・バリュー」の値下げは現実的かつ即時的なものだ。このイニシアチブは季節ごとのセールやプロモーション価格ではなく、現在店舗に入荷している新商品や秋冬コレクション全体に適用される。クリック＆コレクト（店舗受け取り）は英国の全187店舗で利用可能であり、これが唯一のオンライン接点となっている。プライマークは、物流コストの節約分を低価格として直接買い物客に還元するという理由から、宅配を提供しないという長年の決定を維持している。

この決定自体が、理解する価値のあるビジネスモデルのメカニズムである。宅配を拒否することで、プライマークはラストマイルの配送コスト、返品処理、ピッキングと梱包のための倉庫の諸経費を排除している。これらは、オンラインファーストで事業を展開するライバル企業に重くのしかかる構造的なコストである。シーインやテムには維持すべき店舗がなく、プライマークには補助すべき配送インフラがない。新しい服をすぐに持ち帰ることができること、しかもそれが別の時代のものかと思えるような価格であることが、店舗に足を運ぶ価値があるという賭けなのだ。

アナリストのバーグ氏は、プライマークのアプローチには独自のリスクが伴うと警告し、これほどの規模の値下げは「底辺への競争に加わりたくないはずだ」と指摘する。プライマークが自社のアイデンティティをさらに深く価格に結びつければ、将来的に生地、賃金、エネルギーなどのコストが上昇した際、消費者の反発を招かずに吸収することが難しくなる。問題は、独立したプライマークが投資家を満足させるために必要となる利益率のバッファーを侵食する前に、このイニシアチブが既存店売上高の成長を回復させることに成功するかどうかである。

■プライマークが未だにシーインやテムに敵わない点

値下げですべての差が埋まるわけではない。シーインのオンデマンド製造モデルは、アルゴリズムがソーシャルメディアのトレンドをほぼリアルタイムで追跡し、広州を拠点とする約5,400のサプライヤーで小規模な初期生産を開始し、消費者の反応に基づいて規模を拡大するというもので、プラットフォームはコンセプトから出荷まで約10日で新しいスタイルを提供できる。いかに無駄を省いた実店舗の小売業者であっても、デザインから店頭に並ぶまで10日というサイクルで事業を展開することはできない。

また、シーインは実店舗では再現できない商品の多様性も提供している。季節ごとに入荷するプライマークの厳選された商品群に対し、シーインは1日に数千の新しいスタイルを提供する。競争の脅威は、単に1着あたりの価格だけではなく、目新しさのペースと量にある。プライマークは、実店舗の存在、即時性、そして今回さらに研ぎ澄まされた価格設定によって、無限のオンラインスクロールよりもそれらの価値を重視する買い物客の層を守ることができると賭けている。それは決して不合理な賭けではない。しかし、それはプライマークが5年前に保持していた市場よりも狭い、対応可能な市場である。

■シーインの価格を支える労働環境と法的リスク

ある小売業者から別の小売業者に乗り換えるという買い物の決定を下す前に、プライマークの販促資料には言及されていない1つの側面を理解しておく価値がある。シーインの価格設定は、単に物流が効率的であるというだけではない。BBCとパブリック・アイ（Public Eye）の調査により、広州にあるシーインのサプライヤー工場の労働者が週75時間働き、休みは月に約1日しか与えられていないことが記録されている。これは中国の労働法に違反する労働条件である。シーイン自身の2023年のサステナビリティレポートでも、サプライヤーで2件の児童労働が確認されたことを認めている。テキサス州のケン・パクストン司法長官は2026年2月、労働に関する主張、製品の安全性、消費者データに関連する虚偽および欺瞞的な慣行を主張し、シーインの米国法人（Shein US Services LLC）を提訴した。

さらに、中国に実質的な事業拠点を持つ企業として、シーインは中国の国家情報法（2017年）の対象となる。同法は、中国で事業を展開する組織に対し、国家の情報活動を支援、援助、協力することを義務付けている。また、中国で収集されたデータがどのように取り扱われ、政府当局に提供されなければならないかを規定するデータセキュリティ法（2021年）の対象でもある。シーインが明記しているデータプライバシーポリシーは、中国の管轄下で事業を展開する上での構造的な条件であるこれらの法的義務に優先するものではない。シーインのアプリを使用したり、プラットフォームでアカウントを作成したりする読者は、この枠組みを認識しておく必要がある。

■IPOを控えるプライマーク：値下げ効果の証明が急務

「アイコニック・バリュー」イニシアチブは、プライマークの企業活動において緊張感のある時期に導入された。2026年4月、親会社のABFはプライマークを別会社としてスピンオフし、上場させることを確認した。この分離独立（デマージャー）は2027年末までに完了する予定である。プライマークと、FoodCoと改称される予定の残りのABF食品事業は、ともにFTSE 100に上場すると予想されている。分離独立後は、オーエン・トング氏がプライマークの最高経営責任者（CEO）として同社を率い、ジョージ・ウェストン氏がFoodCoのトップに就任する。

分離独立の発表に対するアナリストの反応は慎重なものだった。バーンスタイン（Bernstein）は、事業の基調的な業績が低迷していることを考慮し、「長期的には良い決定だが、短期的には価値を生み出さないだろう」と評した。eToroのアダム・ベテーゼ氏はさらに率直に、そのタイミングを「最悪の時期」と呼んだ。RSM UKのロビン・ダフィー氏は、独立した事業体としてのプライマークは、景気後退を和らげるABFの多様なポートフォリオを持たないため、「消費者の裁量支出の変化に完全にさらされる」ことになると指摘した。

分離独立には、1回限りの分離費用として約7,500万ポンド（約1億ドル、約164億円）がかかると予測されており、負のシナジー効果は約4,500万ポンド（約6,000万ドル、約98億円）未満にとどまると予想されている。既存店売上高が減少し、利益率が圧迫されている状態で独立した歩みを始める企業にとって、どちらの数字も些細なものではない。

プライマークは、この課題に対して重要なリソースをもたらす。年間収益95億ポンド（約126億ドル、約2兆664億円）、19カ国にまたがる490以上の店舗、ABFが「好調に推移している」と説明する新設のマンハッタン旗艦店、そして米国全体で41の店舗である。この規模は、サプライヤーに対する強力な交渉力をもたらし、小規模な小売業者では耐えられないような特定の商品の短期的な利益率の圧迫を吸収する能力を与えている。「アイコニック・バリュー」の値下げは、その影響力が実際に行使されたことを示している。

この値下げが、プライマークが独立する前に必要としている既存店売上高の勢いを回復させるかどうかは、2026年後半に発表されるABFの通期決算で明らかになるだろう。もし回復すれば、プライマークは活性化された価値提案と弱体化したライバルを手に、独立した歩みを始めることになる。もし回復しなければ、同社はこのイニシアチブを立ち上げるきっかけとなったのと同じ根本的な問題を抱えたまま、しかも現金を稼ぎ出すABFの食品事業を伴わずに、FTSE 100上場企業として初の四半期決算発表に直面することになる。

■注目ポイントQ&A

●プライマークは現在、ベーシックな衣料品においてシーインよりも安いですか？

多くの定番アイテムにおいて、その通りです。プライマークの「アイコニック・バリュー」価格には、9ポンド（約12ドル、約1,968円）のコットンリッチジーンズ、13ポンド（約17ドル、約2,788円）のパジャマセット、2ポンド（約2.67ドル、約438円）からの子供服のセパレートが含まれています。一方、シーインの同等のベーシックアイテムの価格は、2025年5月に米国の関税により中国製品に対する800ドルの免税枠が撤廃されて以降、新たな輸入コストを相殺するために値上げされたため、上昇しています。シーインは、この変更後に米国の収益が14.3%減少したことを公表しました。英国の買い物客にとって、プライマークの店頭価格は現在、多くの必需品でシーインと直接競合しており、さらに配達を待つことなくすぐに商品を持ち帰ることができるという利点があります。

●なぜプライマークは、よりによって今、値下げを行っているのですか？

3つの要因が重なりました。第1に、プライマークの既存店売上高は少なくとも2026年上半期から減少しており（2月までの24週間で2.7%減、第3四半期で2.2%減）、客足を回復させるプレッシャーが生じていました。第2に、シーインやテムに構造的な価格優位性を与えていた規制の抜け穴が塞がれつつあります。米国は2025年5月に中国製品に対する少額免税枠を撤廃し、EUも2026年7月1日にこれに続きました。第3に、プライマークは2027年末までに完了する予定のアソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズからの分離独立の準備を進めており、単独で上場する前に売上の勢いを示す必要があるためです。

●シーインやテムを利用する際、データプライバシーについて懸念すべきですか？

はい。そしてこの懸念は、標準的なプライバシーポリシーの文言の枠を超えています。シーインとテムはどちらも、中国と実質的な事業上のつながりを持っています。中国の国家情報法（2017年、第7条）は、中国国内または中国を通じて事業を展開するすべての組織に対し、要請があれば国家の情報活動に協力することを法的に義務付けています。中国のデータセキュリティ法（2021年）およびサイバーセキュリティ法（2017年）は、データがどのように取り扱われ、当局に提供されなければならないかを規定しています。これらの法的義務は、企業がどこで設立されたか、またはサーバーがどこにあるかに関係なく適用され、中国における組織の事業拠点に従います。これらのプラットフォームによって収集された閲覧履歴、購入履歴、位置情報データ、アカウント情報などのアプリベースのデータは、これらの要件の対象となる可能性があります。シーインが明記しているプライバシーポリシーは、中国の法律に優先するものではありません。データプライバシーが懸念される場合は、これらのプラットフォームに提供するアカウント情報を制限するか、可能な限りアカウント登録なしで使用することを検討してください。

●プライマークは宅配を伴うオンライン販売を開始する予定ですか？

現在の計画ではその予定はありません。プライマークの戦略は一貫して宅配に反対しており、宅配を行うと配送コストを価格上昇という形で買い物客に転嫁する必要があると主張しています。2025年5月現在、英国の全187店舗でクリック＆コレクト（店舗受け取り）が導入されており、プライマークは店舗での買い物をサポートするモバイルアプリを立ち上げました。しかし、店舗を訪れ、低価格で購入し、商品を持ち帰るという基本的なモデルは、依然として同社の競争上のアイデンティティです。このアプローチにより、ラストマイルの配送コストと返品インフラの諸経費が排除され、それが同社の価格設定を可能にする一因となっています。分離独立後、単独のFTSE 100企業となったプライマークが、投資家からの圧力の下でその戦略を見直すかどうかは、2027年に向けての興味深い未解決の疑問の1つです。

元記事: Primark Drops Prices Up to 29% as Shein Bleeds From the Same Loophole It Once Exploited