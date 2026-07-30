Galaxy S25/S24 Ultraで7月更新後にバッテリー異常消費、原因はCPUループか

Galaxy S25 UltraおよびS24 Ultraにおいて、2026年7月のセキュリティパッチ適用後にバッテリーが異常消費される問題が多数報告されている。原因はバックグラウンドプロセスが終了しないCPUループとみられており、端末の発熱や充電時間の増加も確認されている。現時点でSamsungから公式な発表はなく、ユーザーは次回のアップデートまで一時的な対策を講じる必要がある。

■異常消費と発熱の実態

Galaxy S25 UltraおよびGalaxy S24 Ultraのユーザーは2026年7月、1,299.99ドル（約21万3000円、1ドル=164円換算）のフラッグシップ機が廉価版スマートフォンよりも早くバッテリーを消耗していることに気づいた。ハードウェアの故障ではなく、Samsungの7月のセキュリティパッチが、終了することのないバックグラウンドプロセスを起動させたことが原因とみられている。これまで丸1日もっていたバッテリーが、数時間で急激に減少する事態となっている。Samsungはこの件について公には一切言及していない。

Samsungのコミュニティフォーラムでリアルタイムに報告され、複数の独立したメディアによって裏付けられた具体的な数値は深刻だ。あるGalaxy S25 Ultraユーザーは、深夜の85%から正午にはわずか5%まで低下したと記録しており、その間の画面点灯時間はわずか2時間9分だった。端末を平らな場所に置いたままのアイドル状態でも、1時間あたり5%から7%の電力を消費していたという。この消費ペースは7月のアップデート以前には見られなかったものだ。別のS25 Ultraユーザーは、スマートフォンの使用時間が減ったにもかかわらず、パッチ適用後の1日のバッテリー使用量が約80%から143%に跳ね上がったと報告している。

問題はバッテリー消費だけではない。アイドル状態でも端末が著しく発熱しており、ヨーロッパの少なくとも1人のGalaxy S24 Ultraユーザーは、充電時間が3倍になったと報告している。アップデート適用前は約70分だったフル充電が、最大3時間かかるようになったという。

■7月パッチの本来の役割

Samsungの2026年7月のセキュリティアップデートは、One UI 8.5ファームウェアサイクルの標準的な月例メンテナンスリリースとして配信された。このパッチは、Galaxyのスマートフォンおよびタブレットにおける57件のセキュリティ脆弱性（GoogleのAndroidセキュリティ情報に由来する41件と、Samsung独自の修正16件）に対処するものだった。この中には、KnoxGuardManagerやSamsungの画像コーデックライブラリなどのコンポーネントにおける5件の深刻な脆弱性も含まれていた。この種の月例セキュリティパッチは、銀行の認証情報、二要素認証コード、プライベートなファイルなどを危険にさらす可能性のある、実際に悪用可能な脆弱性を修正する。実質的に、このパッチの適用を避けるという選択肢はなかった。

しかし、Samsungの最も高価なスマートフォン2機種において、安定したバッテリー寿命を奪うことは本来の目的ではなかったはずだ。

■CPUループ：端末内部で起きていること

バッテリー消費の背後にあるメカニズムは、部分的なウェイクロック（partial wakelock）のスタック（停止状態）である可能性が高い。これは、Androidの公式開発者向けガイドラインでも文書化されている、バックグラウンドプロセスの特定のエラーである。

簡単に説明すると、Androidは通常、画面がオフでアクティブなタスクが実行されていないとき、プロセッサを非常に消費電力の少ない「スリープ」状態にする。このディープスリープのおかげで、フル充電されたスマートフォンを1日中ポケットに入れておいても、取り出したときにバッテリーの大部分が残っている。データの同期、クラウドバックアップの完了、コンテンツの再インデックス化など、バックグラウンドジョブを実行する必要があるアプリやシステムサービスは、部分的なウェイクロックと呼ばれる仕組みを使って一時的にCPUを「起こし」、作業を行い、その後ロックを解除してプロセッサを再びスリープ状態にする。

バックグラウンドジョブが正常に完了しなかったり、ファームウェアのアップデートによって通常ロックを解除する電源管理レイヤーが妨害されたりして、ウェイクロックがスタックすると、CPUは無期限に起きたままになる。ディープスリープの何倍もの速度で電力を消費し、熱を発生させる。この種の消費は特定のアプリ内ではなくOSレベルで発生するため、ユーザーが設定画面で見ることができるバッテリー使用量の内訳には正確に表示されない。Samsungコミュニティフォーラムの報告によると、影響を受けた一部のS25 UltraでSamsung独自の「デバイスケア」ツールが警告したのはまさにこの点であり、「一部のアプリまたはプロセスがシステム（CPU）に過負荷をかけています。端末を再起動する必要があります」と表示されたという。

Google独自のAndroid Vitalsフレームワークでは、ユーザーセッションの5%以上において、24時間のうち2時間以上ウェイクロックが実行された場合、その使用量は「過剰」であるとみなされる。影響を受けたGalaxy Ultra端末で記録された1時間あたり5〜7%の消費は、ウェイクロックがほぼ継続的に発生していることを示唆しており、Googleの基準値をはるかに超えている。

記録されている少なくとも1つのケースでは、スタックしたバックグラウンドジョブはWhatsAppの暗号化バックアップであり、完了できずに永久ループに陥っていた。その特定のケースでは、スタックしたバックアップをキャンセルすることで消費は止まった。しかし、影響を受けているユーザーの範囲は広すぎて、WhatsAppのバックアップだけで説明することはできない。

この不具合に関するある技術的分析では、SamsungのGalaxyのバッテリー性能は「純粋なハードウェアの効率性よりも、One UI側の積極的な電源管理に大きく依存している」と指摘されている。つまり、その管理レイヤーを妨害するパッチは、小さなファームウェアの変更から予想される以上のバッテリー損失を引き起こす可能性があるということだ。影響を受けたS25 Ultraモデルでこの問題に関連付けられているファームウェアバージョンには、ビルド識別子「CZG3」が含まれている。

また、2026年7月のパッチでは、ユーザーにとって最も強力な診断用ワークアラウンド（回避策）も削除された。Samsungは2026年2月のセキュリティパッチで、リカバリーメニューからキャッシュパーティション全体のワイプオプションを密かに削除していた。そのため、現在コミュニティフォーラムで出回っている回避策（個別のアプリのキャッシュクリア、バッテリー統計のリセット、セーフモードでの切り分けテストなど）は、より的を絞りにくい代替手段となっている。

■Galaxy Ultraで繰り返される歴史

Samsungのセキュリティパッチがこの種の不具合を引き起こしたのは、今回が初めてではない。このパターンは、過去3年間で少なくとも5つの別々のインシデントとして記録されている。SamsungのOne UI 5.1アップデートでは、Samsungキーボードアプリに起因する過剰なバッテリー消費が発生した。Samsungは、サポート担当者がコミュニティフォーラムの投稿でそれを確認した後にのみ問題を認め、完全なファームウェアパッチではなくGalaxy Storeのアップデートを通じて修正した。2025年には、One UI 7がGalaxy S24およびGalaxy Z Fold 5で同様のバッテリー消費を引き起こしたが、この問題は2025年6月のセキュリティパッチで密かに解決された。2025年10月には、バッテリーに関する苦情が危機的な量に達したため、SamsungはGalaxy S23シリーズからOne UI 8を完全に撤回した。その後、One UI 8.5の安定版リリースが2026年5月と6月にGalaxy Z Fold 7で新たなバッテリー消費の苦情を引き起こし、メンテナンスパッチとGalaxy Storeのアップデートを通じて対処された。

各サイクルは同じシナリオをたどっている。ユーザーが報告し、Samsungは沈黙を保ち、その後のパッチで、前のアップデートが原因であったことを公に認めることなく不具合に対処する。

現在のフォーラムのスレッドの1つに対する回答で、Samsungの従業員であるコミュニティモデレーターが、これまでで最も公式な見解に近い発言をした。そのモデレーターは、この挙動は「個々の端末の問題ではなく、アップデートによって導入されたソフトウェア最適化の問題に関連している可能性がある」と書き込み、ユーザーにSamsung Membersアプリを通じて診断ログを提出するよう求めた。これは公式な声明でもプレス向けの発表でもないが、沈黙からの意味のある脱却と言える。

Samsungは、2026年7月の不具合について公式な声明を出していない。

■ユーザーが今試せる対策

本稿執筆時点では、公式な修正プログラムは存在しない。過去のサイクルで起きたように、ファームウェアのメンテナンスアップデート（おそらく2026年8月のセキュリティパッチ）がこの不具合に対処する可能性がある。それまでの間、コミュニティフォーラムのユーザーは、効果にばらつきはあるものの、いくつかの回避策を報告している。

バックグラウンドアクティビティの確認：「設定」→「バッテリーとデバイスケア」→「バッテリー」→「バッテリー使用量」の順に移動し、異常に高いバックグラウンド消費を示しているアプリがないか探す。Google、Samsung Cloud、WhatsApp、Dropboxなどのクラウドバックアップクライアントを筆頭に、疑わしいものは強制停止してキャッシュをクリアする。

クラウドバックアップの一時停止：自動バックアップのスケジュール設定（特にWhatsAppの暗号化バックアップ）を無効にすることで、スタックしたウェイクロックの最も一般的な引き金の1つを排除できる。

ディープスリープモードの使用：「設定」→「バッテリーとデバイスケア」→「バッテリー」→「バックグラウンドの使用制限」→「ディープスリープアプリ」。ここに使用頻度の低いアプリを追加すると、それらのアプリがバックグラウンドのウェイクロックを取得するのを完全に防ぐことができる。

バッテリー統計のリセット：電話のダイヤラーを開いて「*#9900#」と入力し、「Battery stats Reset」を選択する。これにより、電源管理システムの蓄積データがクリアされ、OSがバックグラウンドプロセスの挙動を再評価するのに役立つ可能性がある。

セーフモードでの起動：電源ボタンを長押しし、「電源を切る」を長押ししてセーフモードに入ると、すべてのサードパーティ製アプリが無効になる。セーフモードで消費が止まる場合、原因はシステムレベルのファームウェアのバグではなく、サードパーティ製アプリにある。

RAM Plusとデバイスの付近のデバイスのスキャンの無効化：開発者向けオプションと接続設定でこれらをオフにすると、バックグラウンドのシステムアクティビティが減少し、わずかに改善したと報告するコミュニティメンバーが複数いる。

これらのどれも根本的な原因に対処するものではなく、1,299.99ドルで販売されている端末で必要とされるべきものでもない。これらはあくまで一時しのぎの対策である。

■問題を長引かせるSamsungの沈黙

2026年7月の不具合は、1つではなく2つの明確な失敗を浮き彫りにしている。1つ目は品質保証（QA）の失敗だ。フラッグシップスマートフォンを日常のデバイスとして信頼できないものにするほど深刻な電源管理の欠陥を抱えたまま、セキュリティパッチがテストを通過し、世界中に出荷された。2つ目はコミュニケーションの失敗だ。Samsungには、パッチ適用後の不具合を公に認めるための確立されたメカニズムがなく、記録されている5つのインシデントにおける過去の対応を見ると、そのようなメカニズムを構築する意図がないことがうかがえる。

これが影響を受けるユーザーにもたらすジレンマは現実のものだ。7月のパッチは、本当に重要な5つの深刻なセキュリティ脆弱性を修正する。一般向けのGalaxy端末ではアップデートのロールバックはサポートされておらず、ロールバックすればそれらの脆弱性が再び露呈することになる。前に進む道は1つしかない。8月より前に届くかもしれないし届かないかもしれないメンテナンスアップデートを待ち、Samsung Membersを通じて診断ログを提出し、役立つかもしれないし役立たないかもしれない回避策を適用することだ。

Galaxy S25 UltraおよびS24 Ultraの所有者は、Samsungが同社で最も有能なAndroidスマートフォンとして販売している端末にプレミアム価格を支払った。バッテリー寿命、熱挙動、充電速度は二次的な機能ではなく、それらの端末が4桁（ドル）の価格をつける理由そのものである。これら3つを同時に損なうセキュリティパッチが、何百万台もの端末のグローバルなフリートに展開され、何の説明も解決に向けた確約されたタイムラインもないことは、決して些細な不便ではない。

■注目ポイントQ&A

●7月のアップデート後、Samsung Galaxy S25 Ultraのバッテリー消費が非常に早いのはなぜですか？

最も可能性の高い原因は、2026年7月のOne UI 8.5セキュリティパッチ（影響を受けるS25 UltraのビルドCZG3）によって引き起こされた、部分的なウェイクロックのスタックです。部分的なウェイクロックとは、画面がオフのときでもスマートフォンのプロセッサを稼働させ続けるメカニズムです。バックグラウンドジョブの失敗やファームウェアの電源管理の乱れによってこれがスタックすると、CPUは継続的にアクティブな状態を保ち、設定の標準的なバッテリー使用量の内訳には表示されないまま、通常のアイドル時の数倍の速度でバッテリーを消費します。Samsungコミュニティフォーラムで確認されているように、Samsungのデバイスケアツールが「一部のアプリまたはプロセスがシステム（CPU）に過負荷をかけています。端末を再起動する必要があります」という警告を表示することがあり、これがこの状態の最も明確な指標となります。

●2026年7月のSamsungアップデート後のGalaxy Ultraのバッテリー消費を修正するにはどうすればよいですか？

現時点では公式な修正プログラムは存在しません。それまでの間、「設定」→「バッテリーとデバイスケア」→「バッテリー使用量」で、異常に高いバックグラウンドアクティビティを示すアプリ、特にWhatsAppなどのバックアップクライアントがないか確認してください。自動クラウドバックアップを無効にすることで、一部のユーザーで問題が解決しています。セーフモード（電源ボタンを長押しし、「電源を切る」を長押し）に入ると、サードパーティ製アプリが引き金になっているかどうかを判断するのに役立ちます。ダイヤラーコード「*#9900#」→「Battery stats Reset」によるバッテリー統計のリセットも、コミュニティメンバーが一定の成功を報告しているオプションです。消費がアプリではなくシステムレベルのファームウェアのバグによるものである場合、これらの手順は、Samsungがメンテナンスパッチを配信するまでの間、問題を軽減することはできても完全に排除することはできない可能性があります。

●Samsungは2026年7月のバッテリー消費問題を認めたり、修正したりしましたか？

公式には認めていません。Samsungの従業員であるコミュニティモデレーターはフォーラムのスレッドで、この挙動は「個々の端末の問題ではなく、アップデートによって導入されたソフトウェア最適化の問題に関連している可能性がある」と書き込み、ユーザーにSamsung Membersアプリを通じて診断ログを提出するよう求めました。2026年7月29日時点での公的な記録はこれだけです。Samsungはプレス声明、ヘルプセンターの記事、または確約された修理のタイムラインを発表していません。2023年以降の5つの同様の不具合インシデントにおける同社の過去の対応を見ると、フォーラムのスレッドで文書化されているように、7月のパッチが不具合を引き起こしたことを公に認めることなく、その後の月例セキュリティパッチ（おそらく2026年8月）で修正が提供される可能性が高いと考えられます。

●まだインストールしていない場合、Samsungの2026年7月のセキュリティパッチをインストールすべきですか？

2026年7月のパッチは、Samsungのシステムコンポーネントにおける深刻度「クリティカル」と評価された5件を含む、57件の文書化されたセキュリティ脆弱性を修正します。これらの脆弱性をパッチが適用されていない状態にしておくことは、特に銀行取引、二要素認証、または仕事用アプリにスマートフォンを利用しているユーザーにとって、真のセキュリティリスクとなります。バッテリー消費の不具合は厄介ですが、Samsungが将来のアップデートで修正できるソフトウェアの問題です。一方、パッチが適用されていないセキュリティ脆弱性は、第三者によって悪用される可能性のある継続的なリスクです。パッチの分析で概説されているように、ほとんどのセキュリティ専門家は、パッチをインストールし、メンテナンスの修正を待ちながら利用可能な回避策を適用することを推奨するでしょう。

元記事: Galaxy Ultra Battery Drain After July Patch Traced to CPU Loop, Samsung Silent