*18:03JST フォーシーズＨＤ---2026年9月期の株主優待制度の概要を発表

フォーシーズＨＤ＜3726＞は29日、2026年9月期の株主優待制度について、優待付与の要件および制度概要を発表した。

同制度は、毎年9月末時点の株主名簿に記載または記録された1単元（100株）以上保有の株主を対象として実施する。

株主優待制度では、保有株式数に応じて1単元（100株）、2単元（200株）、3単元（300株）、5単元（500株）、7単元（700株）、10単元（1,000株）の区分を設け、それぞれの保有株数に応じて「自社優待商品」または「優待ポイント」を進呈する。

「自社優待商品」では、同社が取り扱う商品から、保有株数に応じた金額相当の商品を進呈する。また、長期保有特典として、同社株式を継続4年以上保有する株主には、株式数に応じた優待商品と併せて追加商品を進呈する。

「優待ポイント」は、株主専用ショッピングサイト「フォーシーズHDプレミアムメンバーズ」で利用できるポイントを付与する。同サイトでは、同社が販売する化粧品やアロマ関連商品をはじめ、食料品、飲料、日用品、アパレル、ジュエリー、バッグなどを取り扱っており、ポイントを利用して商品を購入できる。株主への日頃の感謝の気持ちを還元することや、SDGs経営の一つの施策として運営している。《KA》