米YouTube Premium、2027年から「Peacock」を追加料金なしで統合　NFLやNBAなど視聴可能に

米国のYouTube Premium加入者は、2027年初頭から追加料金なしでNBCUniversalの動画配信サービス「Peacock」を利用できるようになる。YouTubeのインターフェース内にPeacockのコンテンツが直接統合され、NFLやNBAなどのスポーツ中継から映画まで幅広く視聴可能になる見込みだ。年額プランやプロモーション価格の適用条件など、詳細な対象要件は2027年の提供開始に向けて順次発表される予定である。

■契約の概要

月額15.99ドル（約2,600円）のYouTube Premiumと月額10.99ドル（約1,800円）のPeacockを別々に契約している場合、後者の支払いが不要になる見通しだ。YouTubeとNBCUniversalは7月27日、NBCUniversalの動画配信サービスにおける広告付きプラン「Peacock Premium」を、米国のYouTube Premium加入者向けに追加料金なしで直接組み込む複数年契約を発表した。提供開始は2027年初頭を予定しており、YouTube Premiumの料金は据え置かれる。

両社が「Peacockにとって過去最大のホールセール配信契約」と説明するこの提携により、世界で1億2,500万人以上の加入者を抱えるYouTube Premiumの基盤を通じて、NFLのサンデーナイトフットボール、NBAの試合、MLB中継、『サタデー・ナイト・ライブ』、『ラブ・アイランドUSA』、『リアル・ハウスワイフ』、そしてユニバーサル・ピクチャーズの映画などの配信ライブラリへのアクセスが提供される。これらはすべて、YouTubeアプリから離れることなく、月額料金を追加することなく利用できる。

■アプリ切り替え不要のシームレスな統合

料金の節約効果を計算する前に、この契約の中心にある技術的な違いを理解しておく必要がある。Peacockのコンテンツは、単にYouTubeからリンクされたり、別のアプリを通じて提供されたりするわけではない。契約条件によれば、PeacockのコンテンツはYouTubeのプラットフォームに取り込まれる。つまり、加入者はNFLの試合やユニバーサルの映画、オリジナルシリーズにYouTubeのインターフェース内で直接アクセスし、他のすべてのYouTube動画と同じプレーヤーとインターフェースを使用することになる。

これは、これまでYouTube Primetime ChannelsでPeacockが提供されてきた仕組みとは構造的に異なる。従来は、加入者が有料チャンネルとしてPeacockを追加できたものの、依然としてPeacockブランドのインターフェース層を操作する必要があった。新たな取り決めでは、PeacockのコンテンツがネイティブなYouTubeコンテンツとして表示されるため、細分化されたストリーミング市場において消費者の最大の不満であった「アプリの切り替え」が解消される。

■広告付きプランの統合と技術連携

ここで重要になるのが、バンドルされるPeacock Premiumが広告付きであるという点だ。YouTube Premiumの核となる価値は、常に広告なしの体験であった。しかし、今回バンドルに含まれるPeacock Premiumは広告付きプランであるため、YouTube Premiumのサブスクリプションによって通常の広告が非表示になるにもかかわらず、Peacockのコンテンツ内では広告が表示されることになる。広告なしのPeacock体験を希望する加入者は、YouTube Primetime Channelsを通じてPeacock Premium Plus（月額16.99ドル、約2,800円）にアップグレードすることが可能であり、両社はこの経路が提供されることを確認している。

この広告という側面は、今回の契約のより深い部分も説明している。YouTubeとNBCUniversalは、NBCUniversalのプログラマティック広告子会社であるFreeWheelを通じた協業を拡大し、YouTubeのプラットフォーム内で再生されるPeacockコンテンツの広告機能を強化すると述べた。FreeWheelは、プレミアム動画パブリッシャー向けのサーバーサイド広告挿入エンジンおよびサプライサイドプラットフォームとして機能し、コネクテッドTVのインベントリ全体で広告ポッドの配信、フリークエンシーキャップ（接触頻度の上限設定）、オーディエンスターゲティングを管理している。

PeacockのコンテンツがYouTubeのプレーヤー内に組み込まれる場合、両社の広告技術スタックは相互運用されなければならない。FreeWheelとの協業深化は、これを大規模に機能させるための手段である。NBCUniversalにとって、この取り決めは、加入者が追加料金を支払わなくても、YouTube内でのコンテンツ再生ごとにPeacockが広告収益を得続けることを意味する。この契約の経済性は、サブスクリプション料金の収益分配ではなく、広告付きストリーミングに依存している。

■YouTube Premium加入者が得られるもの

2027年初頭より、月額15.99ドルの個人プランに加入している米国のYouTube Premiumユーザーは、Peacockの完全なコンテンツライブラリにアクセスできるようになる。これには、ライブスポーツ（NFL、NBA、MLB、ビッグテンおよびノートルダム大学のカレッジフットボール、ビッグイーストおよびビッグテンのカレッジバスケットボール、サッカーのプレミアリーグ、オリンピック中継）、エンターテインメント（『サタデー・ナイト・ライブ』、『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』、『ラブ・アイランドUSA』、『ザ・トレイターズ』、『リアル・ハウスワイフ』シリーズなどのBravoオリジナル作品、『テッド・ラッソ』の後継シリーズとされる『Twisted Metal』）、そしてNBCUniversalのスタジオポートフォリオの映画（『ミニオンズ』シリーズや、全世界で4億ドル以上の興行収入を記録したフォーカス・フィーチャーズ配給の『Obsession』など）が含まれる。

さらに、NBCUniversalの一部ライブスポーツイベントは、NBC SportsのYouTubeチャンネルで無料でストリーミング配信され、NBCUniversalのスポーツコンテンツのリーチがYouTubeの非Premium視聴者にも拡大される。

単独サービスとしてのPeacock Premiumは現在、広告付きプランが月額10.99ドル、Premium Plus（広告制限あり）が月額16.99ドルとなっている。YouTube PremiumとPeacockを別々に契約すると月額26.98ドル（約4,400円）かかるが、今回のバンドルにより両方が月額15.99ドルで提供される。両方を契約していた加入者にとっては、月に約11ドル（約1,800円）、年間で約131ドル（約2万1,000円）の節約となる。

なお、YouTube Premium Lite（月額8.99ドル、約1,500円。大部分のコンテンツを広告なしで再生できるが、ミュージックビデオ、オフラインダウンロード、バックグラウンド再生は除外されるプラン）の加入者は、Peacockへのアクセス対象外になるとみられている。年額プランやプロモーション価格の加入者に関する適用条件の詳細は、2027年の提供開始に向けて発表される予定だ。

米国以外の特定の市場における海外の加入者は、NBCUniversalの国際ストリーミングサービスであるUniversal+とHayuにアクセスできるようになる。Peacock自体は引き続き米国限定のサービスとなる。また、欧州20以上の市場をカバーするNBCUniversalとParamountの合弁事業であるSkyShowtimeは、今回の契約には含まれていない。

■対立から提携への転換

今回の契約は、長年の友好関係から生まれたものではない。1年足らず前、両社は公に激しく対立していた。NBCUniversalとYouTube TVの配信契約が2025年11月に満了した際、ブラックアウト（放送停止）の危機が引き起こされた。NBCUは、新たな配信契約が結ばれなければ、YouTube TVのライブTV加入者向けに自社チャンネルの放送が停止される可能性があると警告したのだ。この対立の核心には、PeacockをYouTube TVのライブTVバンドルに統合させようとするNBCUniversalの強い要求があった。一方のYouTubeは、ライブTVの加入者にストリーミング専用サービスとその分の価格転嫁を強いることを望まず、これに抵抗した。

両社は最終的に、YouTube TVにおけるNBCUのリニアチャンネル配信の延長で合意し、NBC、Telemundo、および関連チャンネルをYouTube TV加入者向けに維持する契約を2025年10月に更新した。その際、Peacockはバンドルから除外された。2026年7月の発表は、この合意をさらに大きなものへと発展させ、PeacockをYouTube TVではなくYouTube Premiumの内部に着地させるものとなった。

交渉に詳しい関係者によると、約9カ月前に予備的な話し合いを始めるため、YouTubeのニール・モハンCEOに接触を図ったのはComcastのブライアン・ロバーツ会長だったという。両社が到達した解決策は、絶妙なバランスを保っている。NBCUniversalはPeacockの圧倒的な規模の配信網（1億2,500万人以上のYouTube Premium加入者）を確保し、YouTubeはYouTube TVのライブTV製品における値上げを回避したのである。

この発表を受け、Comcastの株価は3%以上上昇し、Alphabetの株価も約2.5%上昇した。

■Peacockの黒字化と今後の展望

今回の契約は、Peacockの歴史において戦略的に最も重要なタイミングで結ばれた。2026年4から6月期において、Peacockは2020年7月のサービス開始以来初となる四半期黒字を計上した。売上高19億ドル（約3,116億円）に対し、調整後EBITDA（利払い・税引き・償却前利益）は1億8,900万ドル（約310億円）となり、前年同期の1億100万ドルの赤字から2億9,000万ドルの改善を見せた。この好転は、FIFAワールドカップ（PeacockとTelemundoがスペイン語放送権を保有）、NBAプレーオフ、そして『ラブ・アイランドUSA』によって牽引された。

また、Peacockは2026年第2四半期に有料加入者を純増で200万人追加し、総計4,800万人に達した。これは2四半期連続での200万人純増となる。

Comcastの共同CEOであるマイク・カバナー氏は、ライブスポーツのサイクルに伴う四半期ごとの変動はあるものの、Peacockは今後も年間ベースで黒字を維持すると予想していることを示唆した。2026年第3四半期にはワールドカップやNBAプレーオフの配信がないため、スポーツのメガイベントなしで収益性を維持できるかどうかの最初の試金石となる。

YouTubeとの契約は、Peacockが過去2年間に進めてきた一連の配信契約の中で最大のものだ。同サービスはこれまでにもApple TV、Amazon Prime Video、Rokuと契約を結んできたが、いずれのケースでもPeacockは各エコシステム内で独自のアプリとインターフェースを維持していた。YouTubeとの取り決めはさらに一歩踏み込み、コンテンツがYouTubeプラットフォームにネイティブに取り込まれる形となる。

■YouTubeの「再アグリゲーション」戦略と業界への影響

ニールセンが発表した2026年5月の「The Gauge」レポートによると、YouTubeは米国の全テレビ視聴時間の13.8%を占めている。これは単一のメディア配信事業者として最大のシェアであり、Disney、Netflix、あるいは従来のどの放送ネットワークよりも大きい。このシェアは着実に成長しており、2026年第1四半期までのニールセンのデータによれば、YouTubeは過去11カ月の大半においてニールセンのメディア配信事業者ランキングで首位に立っている。

Peacockの追加により、YouTube Premiumは単なる「広告非表示のサブスクリプション」から構造的に異なるものへと変貌を遂げる。ライブスポーツ、ハリウッド映画、そして高品質なテレビ番組を備えたエンターテインメントのバンドルとなり、Netflixの広告なしプランだけでなく、Apple One、Amazon Prime、Disney+/Huluのバンドルとも直接競合する存在となるのだ。

契約発表の文面では明示されていないが、より深い構造的な意味合いとして、YouTubeがストリーミング時代における支配的な「再アグリゲーター（再集約者）」としての地位を確立しようとしていることが挙げられる。このパターンは、かつてのメディアサイクルでケーブルテレビ事業者が行ったことと重なる。かつて配信網を必要としたコンテンツクリエイターやチャンネルは、最大の加入者基盤を持つ配信事業者が不可欠なパートナーになることに気づいた。AlixPartnersのアナリストは2026年のストリーミング業界レポートで、「米国の新規ストリーミング契約の3件に1件はアグリゲーター経由で発生している」と指摘している。サブスクリプション疲れにより、消費者が個別のサービスと直接契約を維持する意欲が低下しているため、この割合は年々増加している。YouTubeがこのペースでコンテンツバンドルを蓄積し続ければ、コンテンツ所有者とプラットフォームアグリゲーターの間の力関係は、ますますプラットフォーム側に有利に働くだろう。

Comcastにとって、このタイミングは複雑な事情をはらんでいる。同社は、Peacock、NBC、Telemundo、Bravo、Universal Studios、Skyを含むNBCUniversalを独立した上場企業としてスピンオフ（分離・独立）する計画を発表しており、この取引は2027年半ば頃に完了する見込みだ。現在Comcastの共同CEOを務めるマイク・カバナー氏が、独立後のNBCUniversalを率いることになる。

このスピンオフこそが、今回の契約が単なる加入者数の計算以上に重要である理由だ。独立したNBCUniversalは、Comcastの強固な財務基盤の後ろ盾なしで事業を展開することになる。Peacockは自力で収益性を維持しなければならない。直接的な加入者獲得コストをかけることなく数百万人の追加ユーザーをもたらすYouTubeとの配信契約は、独立した事業体がNetflix、Disney、Amazonと構造的に健全な基盤で競争するためにまさに必要としているパートナーシップである。

カバナー氏は最近の決算説明会でこの哲学について触れ、一部のメディア企業がコンテンツに対して「ウォールドガーデン（閉鎖的環境）」のアプローチを追求してきた一方で、NBCUniversalは引き続き自社のプラットフォーム全体で「他社の知的財産と提携し、バンドルし、展示する機会を探っていく」と述べている。

■YouTube Premiumは競合を凌駕するか

Peacockの追加は、直接の競合他社に対するYouTube Premiumの価値比較を大きく変える。Apple Oneのプレミアプラン（月額37.95ドル、約6,200円）は、Apple TV+、Apple Music、Apple Arcade、iCloud+、Apple Fitness+をバンドルしているが、NFLやNBAのライブ配信はない。Amazon Prime（月額14.99ドル、約2,500円）には、NFLのサーズデーナイトフットボールの一部を含むPrime Videoが含まれるが、NBAやNBC Sportsのポートフォリオはない。Disney+/Hulu/ESPN+のバンドル（広告付きで月額24.99ドル、約4,100円）はカレッジスポーツや一部のNFLをカバーしているが、NBC Sportsのポートフォリオほどの幅広さはない。

Peacockが含まれる月額15.99ドルのYouTube Premiumは、広告なしのYouTube、NFLのサンデーナイトフットボール、NBC/PeacockでのNBA、MLB、オリンピック、『サタデー・ナイト・ライブ』、そしてユニバーサルの映画ライブラリを組み合わせた、同価格帯で唯一のバンドルとなる。これに最も近い単独サービスの組み合わせ（YouTube PremiumとPeacockの個別契約）では、月額26.98ドルかかることになる。

この競争優位性は本物だが、競合他社のバンドルにはない重要な留意点が1つある。それは、YouTube Premium内のPeacockコンテンツが引き続き広告付きであるという点だ。広告なしのYouTube体験のために料金を支払っている加入者であっても、NFLの試合やPeacockのオリジナル作品の再生中には広告が表示される。この違いは、そもそもYouTube Premiumに加入する可能性が最も高い視聴者層にとって重要な意味を持つだろう。

■注目ポイントQ&A

●YouTube Premiumに加入していればPeacockは無料で利用できますか？

2027年初頭より、月額15.99ドルのYouTube Premium個人プランに加入している米国のユーザーは追加料金なしで利用可能になります。バンドルされるのは広告付きの「Peacock Premium」プランです。Peacockを単独で契約する場合と比較して、月に約10.99ドルの節約になります。広告なしの上位プラン「Peacock Premium Plus」（月額16.99ドル）は、YouTube Primetime Channelsを通じて有料アップグレードとして利用可能です。なお、YouTube Premium Lite（月額8.99ドル）の加入者は対象外となる見込みです。正確な適用条件は提供開始に向けて発表されます。

●PeacockはいつからYouTube Premiumで利用できるようになりますか？

2027年初頭の提供開始を予定していますが、具体的な日付は発表されていません。YouTubeは今後数カ月以内に詳細を共有するとしています。なお、これとは別に、2026年夏の後半にはYouTube Primetime Channelsを通じてPeacock Premium（月額10.99ドル）が単独のアドオンとして利用可能になる予定です。これは2027年に開始されるPremiumへのバンドルとは異なる取り組みです。

●最終的にYouTubeが、米国人がストリーミングサービスにアクセスする主要な手段になるのでしょうか？

今回の契約の構造的な方向性はそれを示しています。ニールセンの2026年5月のデータによれば、YouTubeは米国のテレビ視聴時間の13.8%を占めており、すでに国内最大のメディア配信事業者となっています。Peacockの追加は、アナリストが「再アグリゲーション」と呼ぶパターンを継続するものです。消費者が複数のサービスを個別に契約せざるを得なかった市場の細分化が、今度はコンテンツ所有者に対し、単一の大規模プラットフォームを通じた配信を求めるよう促しています。YouTubeがPremiumの傘下にさらにストリーミングサービスを追加すれば、ストリーミング時代におけるケーブルテレビ事業者のような地位が構造的に定着するでしょう。Googleのインフラと広告分野での優位性に支えられたYouTubeは現在、そのプラットフォームとなる上で最も強力な立場にあります。

●YouTube内のPeacockにはNFLのライブ中継も含まれますか？

はい。YouTube Premium内のPeacockコンテンツには、NFLのサンデーナイトフットボール、NBC/PeacockでのNBAの試合、MLB中継、ビッグテンおよびノートルダム大学のカレッジフットボール、サッカーのプレミアリーグ、オリンピック中継など、NBC Sportsのライブ配信ポートフォリオが含まれます。さらに、NBCUniversalはPremium以外の視聴者向けにも、NBC SportsのYouTubeチャンネルで一部のライブスポーツイベントを無料でストリーミング配信する予定です。

元記事: YouTube Premium Adds Peacock for Free in 2027: NFL, NBA, and Universal Films Included