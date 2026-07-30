Galaxy S25 Plusが米Amazonで32%オフの過去最安値水準に　次世代機S26 Plusとの違いを徹底比較

米Amazon.comにて、SIMフリー版「Samsung Galaxy S25 Plus（256GB、ネイビー）」が本来の価格から32%オフとなる679.99ドル（約11万1500円、1ドル=164円換算）で販売されている。2026年3月に発売された次世代機「Galaxy S26 Plus」と比較して約419ドル（約6万8700円）安く、過去最安値水準となっている。本記事では、両モデルのスペックや機能の違いを比較し、今S25 Plusを購入するメリットを解説する。

■なぜ今679.99ドルなのか、そしてタイミングの重要性

「Galaxy S25 Plus」は2025年2月に999.99ドル（約16万4000円）で発売された。その後、2026年3月11日に「Galaxy S26」シリーズが現在のフラッグシップモデルとして発売され、旧世代となったS25 Plusの価格下落は春から夏にかけて加速した。価格追跡ツールによると、2026年5月までに同端末の90日間の平均価格は約825ドル（約13万5300円）まで下落したと推定されており、現在の679.99ドル（約11万1500円）という価格はその平均を下回っている。

DealNewsは、現在のAmazonの出品価格について、新品のSIMフリー版S25 Plusとして同サイトが追跡した中で最安値であると説明し、当時のSamsung公式ストアの価格よりも220ドル（約3万6000円）安いと指摘している。また、価格追跡サービスSmartprixも、2026年7月時点の市場最安値が679.95ドルであることを独自に確認している。

このセールには条件がない。キャリアロックや下取りの義務、サブスクリプションの契約は不要である。端末には米国の1年間のメーカー保証が付属する。

■ProScaler：ディスプレイの真の強み

S25 Plusは、1440×3120ピクセルのQHD+解像度、1〜120Hzのアダプティブリフレッシュレート、直射日光下でも読み取れる2,600ニトのピーク輝度を備えた6.7インチのDynamic LTPO AMOLED 2Xパネルを搭載している。

同価格帯の他のディスプレイとS25 Plusを区別しているのは「ProScaler」である。ProScalerはアプリ層に適用されるソフトウェアフィルターではなく、SamsungとQualcommが共同開発したAI画像再構成エンジンだ。SamsungのMobile Digital Natural Imageエンジン（mDNIe）が、独立したソフトウェアプロセスとしてではなく、「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」プロセッサ内に直接組み込まれている。処理がチップ内部で行われるため、バッテリー消費に測定可能な影響を与えることなくリアルタイムで実行される。

その結果、低解像度でレンダリングされた動画や画像は、ピクセル層に到達する前に高解像度相当に再構成される。480pのコンテンツは720pの視覚品質に近づき、720pのコンテンツは1080pの見た目に近づく。Samsungはディスプレイの画像スケーリング品質が40%向上したと数値を発表しており、Uswitchも実機テスト後に「劇的な改善」であると独自に指摘している。ProScalerはS25 PlusとS25 Ultraの限定機能であり、ベースモデルのGalaxy S25には搭載されていない。

ただし、製品ページでは強調されていない実用上の注意点がある。ProScalerは、ディスプレイ設定でQHD+解像度モードを手動で有効にした場合のみ機能する。出荷時はバッテリーを節約するためにFHD+がデフォルトで選択されており、この状態ではProScalerは無効になっている。アップスケーリングの恩恵を受けたい購入者は、手元に届いた後に解像度設定を変更する必要がある。

■カスタムチップ「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」

S25 Plusに搭載されている「Snapdragon 8 Elite for Galaxy」は、同時期にリリースされた他のAndroidフラッグシップ機に搭載されている標準的なSnapdragon 8 Eliteとは異なる。SamsungとQualcommは、標準仕様より150MHzオーバークロックされ、最大クロック速度4.47GHzに達するバリアントを共同開発した。3nmプロセスノードで製造されており、前世代（S24シリーズで使用されたSnapdragon 8 Gen 3）と比較して、CPUパフォーマンスが37%、GPUパフォーマンスが30%、ニューラル処理が40%高速化している。

また、S25 Plusの世代は、地域に関係なく世界中で販売されたすべてのユニットに同一のSnapdragonシリコンが搭載された、唯一のSamsungフラッグシップ世代でもある。Galaxy S24シリーズはヨーロッパなどの市場でSamsungのExynosチップを使用し、Galaxy S26シリーズもそのデュアルチップ戦略に戻り、ヨーロッパではExynos 2600、米国ではSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載している。一貫したベンチマークの基準を確認したい購入者は、前後の世代では不可能な方法で、S25 Plusを用いてそれを行うことができる。

Tom's Guideは、Galaxy S25（S25 Plusと同じチップを使用）のGeekbenchシングルコアスコアを2,916、Galaxy S26を3,531と記録しており、約21%の差がある。スクロール、写真撮影、メッセージング、ストリーミングといった日常的なタスクでは、この差は顕著な違いを生み出さない。この差が重要になるのは、長時間のゲームプレイや計算量の多いAI編集ワークロードにおいてである。

この構成では、チップは12GBのRAMと256GBのUFSストレージと組み合わされている。

■カメラシステム：419ドルの価格差がもたらすハードウェアの違い

S25 Plusは、5000万画素の広角センサー（光学式手ぶれ補正とデュアルピクセルオートフォーカスを備えたIsocell GN3）、1000万画素の光学3倍望遠レンズ、1200万画素の超広角レンズというトリプル背面カメラシステムを搭載している。1200万画素の前面カメラは、正確なポートレート撮影のための位相差オートフォーカスをサポートしている。

動画撮影は、8Kで30fps、4Kで60fpsに達する。

カメラの観点からGalaxy S26 Plusと比較する購入者は、特定のハードウェアの違いを認識しておく必要がある。S26 Plusは、メインセンサーをIsocell GN3から新しいIsocell GNGにアップグレードしている。望遠レンズと超広角レンズは両モデルで同等である。GNGセンサーは、低照度での撮影と画像処理効率に段階的な改善をもたらすが、世代間の飛躍を意味するものではない。日常的な写真撮影において、独立系のレビュアーは、S25 PlusとS26 Plusのカメラの差はマイナーであり、センサーの違いというよりはソフトウェアによるものだと説明している。

S25 PlusのGalaxy AIカメラ機能には、Snapdragonチップのニューラル処理ユニットを使用して、動画内の最大6つのカテゴリの背景音（風、群衆、音楽、自然、声、一般的なノイズ）をデバイス上で完全に分離・抑制する「オーディオ消しゴム」が含まれる。「生成エディット」、「AIスーパーHDR」、AIによる肌色保持を備えたポートレートモードも搭載されている。これらの機能はローカルで実行され、機能するためにクラウド接続を必要とするものはない。

S26 Plusでは、Horizon Lockビデオ手ぶれ補正と、前面カメラ用の更新されたAI画像信号プロセッサが追加されている。これらはどちらもソフトウェア駆動の機能であり、将来のOne UIアップデートを通じてS25 Plusに提供される可能性がある。

■S26 Plusで追加された機能と、変わらない機能

Galaxy S26 Plusの419ドル（約6万8700円）のプレミアム（1,099ドル〈約18万円〉対679.99ドル〈約11万1500円〉）を支払うことで、詳細なスペック比較から以下のアップグレードが確認されている。

米国市場向けのS26 Plusは、S25 PlusのSnapdragon 8 Eliteの後継チップである「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載している。パフォーマンスの向上は確実だが、日常的な使用において劇的なものではない。Tom's Guideのベンチマークテストでは、シングルコアCPUのパフォーマンスが約21%高速化していることがわかった。また、S26 PlusはAndroid 16ベースのOne UI 8.5を搭載して出荷されるのに対し、S25 PlusはAndroid 15ベースのOne UI 7である。ただし、Samsungの7年間のアップデート保証により、S25 Plusも将来のアップデートでAndroid 16を受け取ることになる。S26 Plusは、前述の通り更新されたIsocell GNGメインカメラセンサーを備えている。ワイヤレス充電は、S25 PlusのQi2.1よりも一段上の新しいQi2.2ワイヤレス充電規格を実装しており、S25 Plusの15Wの上限と比較して、より高速な20Wのワイヤレス充電を可能にしている。

S26 Plusは、バッテリー容量（両モデルとも4,900mAh）、ディスプレイの解像度とサイズ（どちらも6.7インチQHD+）、RAM容量（どちらも12GB）、有線充電速度（どちらも45W）、望遠および超広角カメラのハードウェアを意味のある形で変更していない。

Back Marketの比較評価では、S26 Plusは「Galaxy S25+よりもわずかに優れたパフォーマンスを発揮する」ものの、「両方のスマートフォンは、ディスプレイ、カメラ構成、ビルド仕様など、多くの同じコア機能を共有している」と結論付けている。両方のPlusモデルの完全な並行レビューを実施したGSMArenaは、S26 PlusはデザインにおいてGalaxy S25+とほぼ見分けがつかないと説明し、チップのパフォーマンスが2つの間の最も意味のある差別化要因であると特定した。

Galaxy S24シリーズより古いデバイスからアップグレードする購入者にとって、S26 PlusもS25 Plusもダウングレードのようには感じられないだろう。問題は、Snapdragon 8 Elite Gen 5、Android 16、新しいメインカメラセンサー、より高速なワイヤレス充電に、今すぐ419ドル多く支払う価値があるのか、それともS25 Plusのアップデート期間中にその差が十分に縮まり、節約する方が賢明な選択となるのかということである。

■バッテリー、ワイヤレス充電、Qi2.1規格

S25 Plusは4,900mAhのバッテリー（S26 Plusと同じ容量）を搭載し、45Wの有線充電、Qi2.1規格に認定された15Wのワイヤレス充電、およびGalaxy Budsなどのアクセサリー向けの4.5Wリバースワイヤレス充電をサポートしている。

2024年にQi2.0の後継として導入されたQi2.1は、磁気アライメントメカニズムと15Wの出力上限を維持しながら、規格の認定デバイスエコシステムを拡張している。S25 Plusにとって、これはSamsungの7年間のコミットメントの下で約2032年まで延長されるアップデート期間を通じてリリースされる、現行世代のワイヤレス充電器との互換性を維持することを意味する。

有線充電については、S26 PlusとS25 Plusは互角であり、どちらも45Wをサポートしている。ワイヤレス充電の事情は異なり、S26 PlusはQi2.2規格を使用してワイヤレス充電を20W（S25 Plusの15Wから）に引き上げている。これは、ワイヤレスで充電し、より高速な充電を望む購入者にとって具体的な利点である。夜間に充電する購入者にとって、ワイヤレス充電の差は無関係である。日中の素早いワイヤレス充電に依存しているユーザーにとって、S26 Plusのワイヤレス充電の優位性は、プレミアムを検討するより具体的な理由の1つとなる。

S25 PlusはIP68の耐久性評価を取得しており、最大1.5メートル（4.9フィート）の深さに30分間水没させても耐えられるようテストされている。

■ビルド品質、Galaxy AI、ネイビーカラー

S25 Plusのサイズは158.4 × 75.8 × 7.3mm、重量は190グラムである。前面と背面の表面にはCorning Gorilla Glass Victus 2が使用され、フレームはArmor Aluminum 2である。接続性には、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、5G（米国のSIMフリーモデルではmmWaveを含む）、NFC、USB-Cが含まれる。

この出品のネイビーカラーは、深いティールに近い仕上げで、標準的なネイビーよりも暗く落ち着いており、一般的なブラックのように見えることなくプロフェッショナルな外観を備えている。すべての構成で利用できるわけではない限定カラーである。

ソフトウェア面では、S25 PlusはAndroid 15ベースのOne UI 7を搭載して出荷される。発売時のGalaxy AIプラットフォームには、Now Brief（スケジュールに基づいてコンテキスト情報を表示するロック画面のインテリジェンス層）、AI Select（要約、画像生成、クリエイティブなタスクのためのエッジパネルショートカット）、Personal Data Engine（外部サーバーにデータを送信せずに使用パターンを学習するオンデバイスAI層）が含まれていた。デフォルトの対話型アシスタントとして、Bixbyに代わってGeminiが採用された。Gemini Liveは、計画、起草、調査タスクのための、拡張された自由形式のやり取りを可能にする。

Samsungは、S25シリーズに対して7年間のAndroid OSアップグレードと7年間のセキュリティパッチを提供することを約束している。今日購入した場合、そのコミットメントは約2032年まで続き、フラッグシップスマートフォンの一般的な所有サイクルをはるかに超える。

■679.99ドルは買い時か？

Galaxy S25 Plusは999.99ドルで発売され、独立した価格追跡では、このセールが現れる前の最近の市場平均は約825ドル（約13万5300円）であった。679.99ドルという現在のAmazonの出品価格は、その平均を約145ドル（約2万3700円）下回り、元の希望小売価格を320ドル（約5万2400円）下回っている。

Galaxy S22以前のモデル、iPhone 16より古い世代のiPhone、またはミッドレンジのAndroidデバイスからアップグレードする購入者は、この価格で大幅なパフォーマンスとディスプレイの向上を実感できるだろう。S25 PlusのSnapdragon 8 Eliteチップ、ProScalerディスプレイ、Gemini搭載のAIプラットフォームは、記事公開時点において、市場に出回っている他の新品のSIMフリーフラッグシップ機で679.99ドルで提供されている機能ではない。

すでにGalaxy S24 PlusまたはGalaxy S25シリーズを使用している購入者は、意味のあるアップグレードを感じないだろう。S24 Plus、S25 Plus、S26 Plusの間のハードウェアの進化は、各段階で漸進的なものであった。

Galaxy S27は2027年初頭まで予想されておらず、Samsungの次のGalaxy Unpackedイベントはすでに終了している（7月22日にロンドンで開催された折りたたみ式デバイス中心の発表会であり、新しいSシリーズのハードウェアは導入されなかった）。差し迫って待つ理由はない。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy S26 Plusが存在する今、Samsung Galaxy S25 Plusは購入する価値がありますか？

ほとんどの購入者、特にGalaxy S24シリーズより古い機種からアップグレードする方にとっては価値があります。S25 PlusとS26 Plusは、同じ6.7インチQHD+ディスプレイのサイズと解像度、同じバッテリー容量、そして類似した（同一ではない）カメラ構成を共有しています。S26 Plusの有意義なアップグレードは、新しいプロセッサチップ、Android 16、世代が更新されたメインカメラセンサー、そしてより高速なワイヤレス充電です。419ドルの価格差を考えると、これらのアップグレードは確実ですが漸進的な改善と言えます。これらを特に必要としない購入者は、大幅に低い初期費用で本質的に同じプラットフォームを手に入れることができ、7年間のアップデート保証により、両方のスマートフォンが約2032年までサポートされることが保証されています。

●Galaxy S25 PlusとGalaxy S26 Plusのカメラの違いは何ですか？

S26 Plusは、メインカメラをIsocell GN3センサー（S25 Plusで使用）から新しいIsocell GNGセンサーにアップグレードしています。望遠レンズと超広角レンズは両モデルで同等です。GNGセンサーは低照度撮影と処理において段階的な改善を提供しますが、独立系のレビュアーは、実際の写真の差はマイナーであり、ハードウェアの世代間の飛躍というよりは主にソフトウェアによるものだと説明しています。S26 Plusは、ソフトウェア駆動のカメラ機能として、Horizon Lockビデオ手ぶれ補正とAIによって改善された前面カメラの画像信号プロセッサを追加しています。オーディオ消しゴム、生成エディット、AIスーパーHDRなどのGalaxy AI編集ツールは、両方のモデルに搭載されています。

●ProScalerは日常的な使用で目に見える違いをもたらしますか？また、どのようにオンにするのですか？

ProScalerは、動画コンテンツ、特に720p以下でエンコードされたストリーミングやダウンロードを視聴する際に、目に見える改善をもたらします。ソフトウェア層として実行されるのではなく、Snapdragon 8 Elite for Galaxyチップに直接組み込まれたAIアップスケーリングエンジンが、標準画質のコンテンツをリアルタイムでより高解像度の品質に向けて再構成します。Samsungが発表した改善の数値は40%です。実用上の重要な注意点として、ProScalerはディスプレイ設定でQHD+解像度モードを手動で有効にした場合のみアクティブになります。バッテリー寿命を延ばすため、出荷時はデフォルトでFHD+が選択されています。ProScalerを有効にしたい購入者は、セットアップ後にこの設定を一度変更する必要があります。この機能はS25 PlusとS25 Ultraの限定機能であり、ベースモデルのGalaxy S25には搭載されていません。

●SamsungはGalaxy S25 Plusをソフトウェアアップデートでどのくらいサポートしますか？

Samsungは、Galaxy S25シリーズに対して7年間のAndroid OSアップグレードと7年間のセキュリティパッチを提供することを約束しています。2026年7月の今日購入した場合、保証されるアップデートの期限は約2032年となります。これはGalaxy S26シリーズと同じアップデート期間であり、主要なAndroidメーカーの中で最も長いソフトウェアサポート保証期間です。これは、S25 Plusが1世代前のデバイスとして購入されたとしても、長期的な投資として正当化できることを意味します。

元記事: Samsung Galaxy S25 Plus Drops to $679 on Amazon: Flagship Chip, Seven Update Years