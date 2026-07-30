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東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
*15:56JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか銀行業、その他 金融業、空運業、水産・農林業なども下落。一方、電気機器が上昇率トップ。そのほかその他製品、非鉄金属、精密機器、鉱業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 電気機器 ／ 7,866.17 ／ 3.00
2. その他製品 ／ 6,239.31 ／ 0.86
3. 非鉄金属 ／ 4,761.93 ／ 0.82
4. 精密機器 ／ 13,701.65 ／ 0.54
5. 鉱業 ／ 1,061.9 ／ 0.33
6. ガラス・土石製品 ／ 2,242.25 ／ -0.25
7. 機械 ／ 4,722.51 ／ -0.27
8. 海運業 ／ 2,225.52 ／ -0.31
9. 卸売業 ／ 5,864.07 ／ -0.36
10. 化学工業 ／ 3,024.32 ／ -0.43
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,983.64 ／ -0.44
12. 石油・石炭製品 ／ 2,786.95 ／ -0.55
13. 繊維業 ／ 941.98 ／ -0.62
14. パルプ・紙 ／ 701.19 ／ -0.79
15. ゴム製品 ／ 6,347.01 ／ -1.09
16. 鉄鋼 ／ 819.79 ／ -1.15
17. 建設業 ／ 2,636.11 ／ -1.15
18. 不動産業 ／ 2,628.82 ／ -1.16
19. 医薬品 ／ 4,026.67 ／ -1.21
20. 金属製品 ／ 1,948.27 ／ -1.26
21. 食料品 ／ 2,903.23 ／ -1.41
22. 電力・ガス業 ／ 680.26 ／ -1.51
23. 情報・通信業 ／ 7,723.12 ／ -1.59
24. サービス業 ／ 3,982.96 ／ -1.60
25. 小売業 ／ 2,444.44 ／ -1.84
26. 保険業 ／ 4,181.32 ／ -1.86
27. 輸送用機器 ／ 5,045.96 ／ -1.87
28. 陸運業 ／ 2,420.5 ／ -1.91
29. 水産・農林業 ／ 766.94 ／ -2.18
30. 空運業 ／ 248.93 ／ -2.18
31. その他金融業 ／ 1,599.36 ／ -2.89
32. 銀行業 ／ 715.09 ／ -3.07
33. 証券業 ／ 923.19 ／ -3.73《CS》
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