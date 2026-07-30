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出来高変化率ランキング（13時台）～大倉工、メタルアートなどがランクイン

2026年7月30日 14:00

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記事提供元：フィスコ

*14:00JST 出来高変化率ランキング（13時台）～大倉工、メタルアートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月30日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜264A＞ Schoo　　　　 　571000 　11026.4　 298.39% 0.0109%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　25957 　14631.577　 276.10% -0.0105%
＜2247＞ iF500H無　　 　66154 　13858.7　 252.07% -0.0105%
＜4722＞ フューチャー　　　 　5470200 　1617277.2　 232.56% 0.0289%
＜4221＞ 大倉工　　　　　　 　288000 　202988.4　 209.24% 0.0116%
＜6349＞ 小森　　　　　　　 　789400 　229982.98　 207.02% 0.1542%
＜8141＞ 新光商　　　　　　 　528900 　127588.54　 206.97% -0.0171%
＜3850＞ NTTDIM　　　 　102700 　55806.82　 201.22% 0.0533%
＜6516＞ 山洋電　　　　　　 　735500 　862379.6　 159.00% 0.0272%
＜453A＞ iS米カバコ　　　 　208750 　46019.903　 149.90% -0.0191%
＜5644＞ メタルアート　　　 　90100 　173570　 146.29% -0.072%
＜2760＞ 東エレデバ　　　　 　689100 　609953.4　 141.31% 0.0893%
＜2767＞ 円谷フィール　　　 　4143200 　2265903.2　 141.24% 0.036%
＜1474＞ OneJP400　 　3403 　36569.866　 139.36% 0.0024%
＜5202＞ 板硝子　　　　　　 　1605300 　203096.38　 137.72% -0.002%
＜2016＞ iF米710H　　 　186046 　74545.791　 134.59% -0.0045%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　32963 　194947.167　 124.81% -0.0104%
＜2997＞ ストレージ王　　　 　43700 　26264.76　 119.81% -0.0007%
＜2633＞ NFS＆P500　 　293110 　45580.207　 114.07% -0.0119%
＜6364＞ AIRMAN　　　 　119300 　94884.4　 109.56% 0.1211%
<3421> 稲葉製作　　　　　 　204100 　125134.86　 105.62% -0.0412%
<2989> 東海道RE　　　　 　4795 　169696.94　 101.16% -0.0347%
<1803> 清水建　　　　　　 　8667700 　6950892.04　 100.90% -0.0537%
<237A> iS米債25　　　 　982530 　52150.226　 93.90% -0.0306%
<8613> 丸三証　　　　　　 　509600 　248736.38　 88.38% 0.0332%
<6675> サクサ　　　　　　 　83900 　67990.8　 87.69% 0.0113%
<7683> ダブルエー　　　　 　151000 　76847.52　 84.02% -0.0304%
<452A> iSSPカバコ　　 　462310 　146159.052　 82.58% -0.007%
<1366> iF225Wベ　　 　7384183 　225336.743　 81.76% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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