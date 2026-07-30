*12:39JST 日経平均は大幅に3日ぶり反発、アドバンテストが1銘柄で約698円分押し上げ

30日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり73銘柄、値下がり152銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は大幅反発。784.22円高の62218.41円（出来高概算12億8386万株）で前場の取引を終えている。

前日29日の米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は1153.18ドル安の51594.14ドル、ナスダックは433.97ポイント安の24442.94で取引を終了した。トランプ大統領が激しい報復攻撃を警告し対イラン軍事行動再開で、寄り付き後、下落。原油高を嫌気した売りや人工知能（AI）大規模投資が主要信用リスクとの根強い懸念が引き続き半導体関連の売り圧力となり、相場を押し下げた。連邦公開市場委員会（FOMC）が市場の予想通り政策金利の据え置きを決定し一時ナスダックは上昇に転じたが、ウォーシュFRB議長の会見を受け利上げの遅れによるインフレ加速を織り込む金利高を警戒し、終盤にかけ売りが加速し、日中安値圏で終了した。

米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は175.85円安の61258.34円と続落して取引を開始した。寄り付き後は、米国株の大幅下落を受けて売りが先行したものの、下値では連日の急落で値ごろ感が意識され、指数寄与度の大きい値がさ半導体株に買い戻しが集中。FOMC通過によるイベント通過感も支えとなり、日経平均は早々に上昇へ転じると時間の経過とともに上げ幅を拡大した。前場中盤には62000円台を回復し、63000円に迫る動きを見せた。

個別では、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、村田製＜6981＞、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、京セラ＜6971＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、住友電＜5802＞、太陽誘電＜6976＞、スクリン＜7735＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、コナミG＜9766＞、ソフトバンクG＜9984＞、KDDI＜9433＞、リクルートHD＜6098＞、日東電<6988>、良品計画<7453>、大塚HD<4578>、東京海上<8766>、ニトリHD<9843>、トヨタ<7203>、セコム<9735>、アステラス薬<4503>、エーザイ<4523>、積水ハウス<1928>などの銘柄が下落。

業種別では、電気機器、非鉄金属、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、証券・商品先物取引業、空運業、銀行業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約698円押し上げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、村田製＜6981＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約126円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、コナミG＜9766＞、KDDI＜9433＞、リクルートHD＜6098＞、日東電<6988>、良品計画<7453>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 62218.41(+784.22)

値上がり銘柄数 73(寄与度+1433.84)

値下がり銘柄数 152(寄与度-649.62)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 28095 2895 698.73

＜8035＞ 東エレク 52660 2660 267.51

＜285A＞ キオクシアHD 41990 3610 84.71

＜6762＞ TDK 2896 150 75.42

＜4062＞ イビデン 14380 910 61.01

＜6954＞ ファナック 6687 224 37.54

＜6981＞ 村田製作所 6661 430 34.59

＜4063＞ 信越化 5829 139 23.30

<7741> HOYA 24240 475 7.96

<6501> 日立製作所 5188 231 7.74

＜5802＞ 住友電気工業 2126 54 7.24

<5333> NGK 5392 212 7.11

<6701> 日本電気 5034 421 7.06

＜6971＞ 京セラ 3638 25 6.70

<5706> 三井金属鉱業 27650 1985 6.65

<6861> キーエンス 79400 1810 6.07

＜6976＞ 太陽誘電 9168 163 5.46

<4543> テルモ 2402.5 20 5.36

<6361> 荏原製作所 5030 159 5.33

<6503> 三菱電機 5329 157 5.26



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 78830 -1570 -126.31

＜9984＞ ソフトバンクG 4660 -81 -65.17

＜9766＞ コナミG 21495 -1210 -40.56

＜9433＞ KDDI 3021 -87 -35.00

＜6098＞ リクルートHD 12795 -305 -30.67

<6988> 日東電工 3393 -156 -26.15

<7453> 良品計画 4189 -225 -15.08

<4578> 大塚HD 11160 -345 -11.57

<8766> 東京海上HD 8178 -215 -10.81

<9843> ニトリHD 2618 -113 -9.47

<7203> トヨタ自動車 3169 -55 -9.22

<9735> セコム 7039 -133 -8.92

<8697> JPX 2190 -100 -6.70

<4507> 塩野義製薬 3005 -65 -6.54

<2801> キッコーマン 1710 -38 -6.37

<7267> ホンダ 1657 -31.5 -6.34

<4502> 武田薬品工業 5664 -183 -6.13

<4523> エーザイ 4931 -179 -6.00

<8591> オリックス 6327 -169 -5.67

<6301> 小松製作所 7096 -169 -5.67《CS》