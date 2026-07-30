*10:31JST ホリイフード---「KOBE Beef Emperor Steak 新宿歌舞伎町店」が開業約10か月で初期投資を回収

ホリイフードサービス＜3077＞は28日、2025年9月にオープンした「KOBE Beef Emperor Steak 新宿歌舞伎町店」は、インバウンド需要を取り込み、好調な業績で推移していると発表した。

2026年3月から5月までの3か月間は、売上高2,000万円、営業利益1,000万円を毎月上回りさらに、開業から約10か月で店舗の初期投資を回収し、高単価・高収益型の新業態として、当初の想定を上回る成果を上げている。

直近の営業利益水準を単純に年換算すると、年間営業利益1億円を超える水準となる。デジタル集客、予約導線、高単価の商品設計、予約に基づく店舗オペレーションを組み合わせることで、目的来店を生み出す再現可能な店舗モデルである。

同社は今後、新宿歌舞伎町店で蓄積した集客・接客・店舗運営のノウハウを標準化し、インバウンド需要の高い地域への展開を進めていく。また店舗数を増やすことだけを目的とするのではなく、投資回収期間と収益性を重視した出店を行い、インバウンド事業を当社の新たな収益の柱へと成長させていく。《KT》