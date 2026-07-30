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個別銘柄戦略: アドバンテストやエンプラスに注目
*09:10JST 個別銘柄戦略: アドバンテストやエンプラスに注目
昨日29日の米株式市場でNYダウは1,153.18ドル安の51,594.14ドル、ナスダック総合指数は433.97pt安の24,442.94pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,130円安の61,320円。為替は1ドル＝163.30-40円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比2.5倍となったエンプラス＜6961＞、第1四半期営業利益が89.0％増となったきんでん＜1944＞、第1四半期営業利益が47.6％増となったトーエネック＜1946＞、27年3月期業績予想を上方修正したアドバンテスト＜6857＞、27年3月期業績予想を上方修正した第一工業＜4461＞、27年3月期業績予想を上方修正したNEC＜6701＞、27年3月期業績予想を上方修正した日立＜6501＞、27年3月期業績予想を上方修正したバルカー＜7995＞、27年3月期業績と配当予想を上方修正した東エレデバ＜2760＞、27年3月期配当予想を上方修正した小森＜6349＞、東証スタンダードでは、27年3月期純利益予想を上方修正した大井電気＜6822＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が6.62億円の赤字と前年同期の14.40億円の黒字から赤字に転じたソシオネクスト＜6526＞、第1四半期営業損益が342億円の赤字と前年同期の646億円の黒字から赤字に転じた東京電力HD＜9501＞、第1四半期営業損益が250億円の赤字と前年同期の679億円の黒字から赤字に転じた中部電力＜9502＞、第1四半期営業損益が9.10億円の赤字と前年同期の6.03億円の赤字から赤字幅が拡大したメタウォーター＜9551＞、第1四半期営業損益が10.11億円の赤字と前年同期の3.05億円の赤字から赤字幅が拡大したゼンリン＜9474＞、第1四半期営業利益が77.9％減となった航空電子＜6807＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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