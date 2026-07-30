*07:52JST 米国株式市場は大幅下落、AI過剰投資やインフレ加速を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

JUL29

Ｏ 62600（ドル建て）

Ｈ 63320

Ｌ 60575

Ｃ 61345 大証比-1200（イブニング比+25）

Vol 8927



JUL29

Ｏ 62510（円建て）

Ｈ 63260

Ｌ 60510

Ｃ 61320 大証比-1225（イブニング比+0）

Vol 48696

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル163.41円換算）で、アイシン精機＜7203＞、東京

エレクトロン＜8031＞、オリックス＜8411＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2332 -180.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.27 -0.01 6757 -8

5

8035 (TOELY) 住友商事 9.79 -0.01 1600

1

6758 (SONY.N) TDK 16.63 -1.30 2718 -2

8

9432 (NTTYY) KDDI 18.89 0.65 3087 -2

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.16 0.13 1033 -17.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.22 2.37 5264 30

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 14.24 -1.40 4654 -8

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.23 5036 33

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.29 -0.71 5651 -3

9

8001 (ITOCY) 丸紅 31.62 -0.65 517 -

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.81 -0.29 8015 -9

7

8031 (MITSY) 東京エレク 150.01 -15.89 49026 -97

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 16.00 1.00 13073 -2

7

4568 (DSNKY) 第一三共 17.75 -0.12 2901 14.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.54 -0.23 2464 -

1

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.33 0.12 1007 -103

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.80 0.20 1623 -

4

7267 (HMC.N) スズキ 52.36 1.52 2139 -6.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 20.67 0.38 6755 -2

6

6902 (DNZOY) ファナック 19.59 0.11 6402 -6

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.42 -0.06 7000 -6

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.46 0.74 3017 -1

3

8411 (MFG.N) オリックス 39.12 -0.08 6393 -10

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.37 -0.05 23482 -36

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.75 0.23 5801 -4

6

7741 (HOCPY) キヤノン 28.33 0.83 4629 -

6

6503 (MIELY) 三菱電機 62.87 -2.35 5137 -3

5

6981 (MRAAY) 日東電工 21.63 0.63 3535 -1

4

7751 (CAJPY) 任天堂 12.12 0.43 7922 -6

4

6273 (SMCAY) SMC 19.71 -0.43 64416 -51

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.37 0.18 357 -1.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 31.00 -1.80 50657 -66

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.67 0.22 2234 -2

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.42 0.20 4808 -1

1

6702 (FJTSY) 富士通 23.35 0.76 3816 -2

8

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.50 0.66 4085 -3

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.75 0.00 2737 25

5

8002 (MARUY) 三井物産 599.12 -2.66 4895 -2

3

6723 (RNECY) ルネサス 9.60 -0.99 3137 -3

3

6954 (FANUY) 京セラ 22.03 -0.15 3600 -1

3

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.54 0.25 1923 -1

3

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.98 0.26 4082 -1

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 43.18 1.72 7056 -20

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.70 0.23 3824 -4

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.89 0.04 2543 -2

4

6857 (ATEYY) シスメックス 10.25 0.30 1675 2.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.85 0.81 2427 44.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.32 0.03 1850 11.

5

（時価総額上位50位、1ドル163.41円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6178 (JPPHY) 日本郵政 16.75 2737 255

10.27

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5036 331

7.04

6762 (TTDKY) アドバンテスト 165.00 26963 1763

7.00

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）2801 (KIKOY) キッコーマン 19.70 1610 -138

-7.89

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 2332 -180.5 -

7.18

「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51594.14 前日比：-1153.18

始値：52674.21 高値：52674.21 安値：51551.18

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24442.94 前日比：-433.97

始値：24863.48 高値：25054.53 安値：24425.34

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7316.15 前日比：-112.63

始値：7418.16 高値：7450.84 安値：7313.92

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.198％ 米10年国債 4.68％

米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は1153.18ドル安の51594.14ドル、ナスダックは

433.97ポイント安の24442.94で取引を終了した。

トランプ大統領が激しい報復攻撃を警告し対イラン軍事行動再開で、寄り付き後、

下落。原油高を嫌気した売りや人工知能（AI）大規模投資が主要信用リスクとの根

強い懸念が引き続き半導体関連の売り圧力となり、相場を押し下げた。連邦公開市

場委員会（FOMC）が市場の予想通り政策金利の据え置きを決定し一時ナスダックは

上昇に転じたが、ウォーシュ議長の会見を受け利上げの遅れによるインフレ加速を

織り込む金利高を警戒し、終盤にかけ売りが加速し、日中安値圏で終了。セクター

別ではエネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

中古車販売のカーマックス（KMX）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。重機メ

ーカーのキャタピラー（CAT）はアナリストが同社の売り上げを押し上げている最近

のデータセンター建設ブームの過熱を指摘し、投資判断・目標株価を引下げ、下落

した。固定式GPS対応製品の設計、開発のガーミン（GRMN）は通期の見通し引き上げ

が好感され、上昇。管理医療会社のヒューマナ（HUM）は第2四半期決算で収益が予

想を上回ったが、通期見通しを据え置いたため、売られた。

ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）は取引終了後に

決算を発表。デイリーアクティブ利用者数の減少を嫌気し、時間外取引で売られて

いる。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》