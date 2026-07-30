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前日に動いた銘柄 part1カプコン、円谷フィHD、コメリなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1カプコン、円谷フィHD、コメリなど
銘柄名<コード>29日終値⇒前日比
日ゼオン＜4205＞ 2254 +71.5
第1四半期営業利益34.4％増。
エリアリンク＜8914＞ 1005 +52
26年12月期業績と配当予想を上方修正。
明海グループ＜9115＞ 796 -55
第1四半期営業利益49.9％減。
さいか屋＜8254＞ 315 +31
発行済株式数の12.04％上限の自社株買い発表。
コマツ＜6301＞ 7265 +515
27年3月期業績予想を上方修正。
SBIリーシング＜5834＞ 2915 +172
第1四半期営業利益54.1％増。
円谷フィHD＜2767＞ 2330 +400
決算へのポジティブサプライズが続く。
カプコン＜9697＞ 4229 +700
第1四半期は市場予想を大幅に上回る着地。
コメリ＜8218＞ 4065 +435
堅調決算や自社株買いの実施発表を好感。
キーエンス＜6861＞ 77590 +6640
第1四半期実績は市場予想を大きく上振れ。
コナミグループ＜9766＞ 22705 +2565
カプコンの好決算発表が刺激に。
シマノ＜7309＞ 21065 +1980
4-6月期営業益は急回復で市場予想も上回る。
スクエニHD＜9684＞ 2923.5 +222.5
ゲームソフト大手が一斉高で。
資生堂＜4911＞ 3481 +228
ディフェンシブへの資金シフト一段と強まる。
吉野家HD＜9861＞ 4040 +235
AI関連から小売株などへの資金シフトで。
東映＜9605＞ 6400 +410
米国市場へ再挑戦などとの特集記事も伝わる。
電通グループ＜4324＞ 3874 +252
29日は広告会社にも資金向かう。
エーザイ＜4523＞ 5110 +319
連日の上昇続き29日は上放れへ。
コーエーテクモ＜3635＞ 1649 +119
前日は決算発表受けて売り優勢となったが。
サイゼリヤ＜7581＞ 8310 +480
JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。
トヨタ自動車<7203> 3224 +216
日銀会合後の円安進行など睨む展開か。
ロート製薬<4527> 2524.5 +145
ディフェンシブへの資金シフトの一環か。
セガサミーHD<6460> 2921.5 +171.5
円谷フィールズの急伸が続き。
プレステージ・インターナショナル<4290> 732 +46
堅調決算や株主還元策の拡大で。
リクルートHD<6098> 13100 +505
AI関連株からの資金流入強まるか。
Appier Group<4180> 978 +68
情報サービスセクターへの資金シフト強まり。
パンパシHD<7532> 964.6 +40.8
小売株の一角には資金シフトも強まり。
SUBARU<7270> 2848.5 +168.5
29日は自動車株の一角に見直し買いも。
マネーフォワード<3994> 5950 +285
米ソフトウェア関連株の上昇で。
SCREEN<7735> 11730 -2445
第1四半期大幅減益決算を嫌気。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 6049 -1299
韓国サムスン電子など大幅安で。
村田製作所<6981> 6231 -922
AIインフレ関連にも引き続き売り優勢。
日本マイクロニクス<6871> 11250 -1710
半導体株安の流れに押される。《CS》
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