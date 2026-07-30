*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1カプコン、円谷フィHD、コメリなど

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

日ゼオン＜4205＞ 2254 +71.5

第1四半期営業利益34.4％増。

エリアリンク＜8914＞ 1005 +52

26年12月期業績と配当予想を上方修正。

明海グループ＜9115＞ 796 -55

第1四半期営業利益49.9％減。

さいか屋＜8254＞ 315 +31

発行済株式数の12.04％上限の自社株買い発表。

コマツ＜6301＞ 7265 +515

27年3月期業績予想を上方修正。

SBIリーシング＜5834＞ 2915 +172

第1四半期営業利益54.1％増。

円谷フィHD＜2767＞ 2330 +400

決算へのポジティブサプライズが続く。

カプコン＜9697＞ 4229 +700

第1四半期は市場予想を大幅に上回る着地。

コメリ＜8218＞ 4065 +435

堅調決算や自社株買いの実施発表を好感。

キーエンス＜6861＞ 77590 +6640

第1四半期実績は市場予想を大きく上振れ。

コナミグループ＜9766＞ 22705 +2565

カプコンの好決算発表が刺激に。

シマノ＜7309＞ 21065 +1980

4-6月期営業益は急回復で市場予想も上回る。

スクエニHD＜9684＞ 2923.5 +222.5

ゲームソフト大手が一斉高で。

資生堂＜4911＞ 3481 +228

ディフェンシブへの資金シフト一段と強まる。

吉野家HD＜9861＞ 4040 +235

AI関連から小売株などへの資金シフトで。

東映＜9605＞ 6400 +410

米国市場へ再挑戦などとの特集記事も伝わる。

電通グループ＜4324＞ 3874 +252

29日は広告会社にも資金向かう。

エーザイ＜4523＞ 5110 +319

連日の上昇続き29日は上放れへ。

コーエーテクモ＜3635＞ 1649 +119

前日は決算発表受けて売り優勢となったが。

サイゼリヤ＜7581＞ 8310 +480

JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。

トヨタ自動車<7203> 3224 +216

日銀会合後の円安進行など睨む展開か。

ロート製薬<4527> 2524.5 +145

ディフェンシブへの資金シフトの一環か。

セガサミーHD<6460> 2921.5 +171.5

円谷フィールズの急伸が続き。

プレステージ・インターナショナル<4290> 732 +46

堅調決算や株主還元策の拡大で。

リクルートHD<6098> 13100 +505

AI関連株からの資金流入強まるか。

Appier Group<4180> 978 +68

情報サービスセクターへの資金シフト強まり。

パンパシHD<7532> 964.6 +40.8

小売株の一角には資金シフトも強まり。

SUBARU<7270> 2848.5 +168.5

29日は自動車株の一角に見直し買いも。

マネーフォワード<3994> 5950 +285

米ソフトウェア関連株の上昇で。

SCREEN<7735> 11730 -2445

第1四半期大幅減益決算を嫌気。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 6049 -1299

韓国サムスン電子など大幅安で。

村田製作所<6981> 6231 -922

AIインフレ関連にも引き続き売り優勢。

日本マイクロニクス<6871> 11250 -1710

半導体株安の流れに押される。《CS》