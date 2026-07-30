ニフティライフスタイル、レプリスを完全子会社化、取得価額は概算17億2400万円

■住まい探しから入居後のライフライン・生活支援まで事業領域を拡大

ニフティライフスタイル<4262>(東証グロース)は7月29日、レプリス株式会社の全株式を取得し、子会社化すると発表した。取得株式数は200株で、普通株式の取得価額は16億6000万円、アドバイザリー費用などを含む合計の概算額は17億2400万円。株式譲渡実行日は8月14日を予定している。

レプリスは、電気・ガス・インターネットなどのライフライン取次サービス、インターネット回線取次サービス、24時間駆けつけサービスを展開する。2026年1月期の売上高は5億7700万円、営業利益は1億3100万円、経常利益は1億3900万円、当期純利益は9800万円だった。全国の不動産事業者との取引ネットワークと、入居者に対する顧客対応力を強みとする。

ニフティライフスタイルは、不動産物件情報検索プラットフォーム「ニフティ不動産」と、外壁塗装専門サイト「外壁塗装の窓口」を運営している。中期経営計画「XPANSION 2030」では、「お部屋探し支援」から「住まい全般支援」への事業領域拡大を掲げており、レプリスのサービスを取り込むことで、物件探しから入居時のライフライン手配、入居後のトラブル対応、住宅の維持・メンテナンスまでを一気通貫で支援する体制を構築する。

株式取得後はレプリスの議決権を100%保有する。レプリスの業績は2027年3月期第2四半期から連結財務諸表に含める予定で、今期連結業績への影響は精査中としている。業績予想の修正や開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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