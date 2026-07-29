後場の日経平均は1101円安でスタート、スクリーンHDや東エレクなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;61263.15;-1101.77TOPIX;3955.51;-8.08

[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前日比1101.77円安の61263.15円と、前引け（61689.86円）から下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は61130円-61860円のレンジで下落。ドル・円は1ドル＝163.60-70円と午前9時頃から20銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数が小幅高で始まった後は軟調で0.5％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は堅調に推移し1.3％ほど大幅に上昇している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。日本時間の明日未明に、米国で連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されており、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きがある。一方、東証プライム銘柄のうち6割を超す銘柄が上昇しており、相場の中身は見かけほど弱くないとの指摘もある。

セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品が下落率上位となっている一方、輸送用機器、サービス業、小売業が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、スクリーンHD＜7735＞、村田製＜6981＞、KOKUSAI＜6525＞、太陽誘電＜6976＞、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞、ルネサス＜6723＞、イビデン＜4062＞、三井金属＜5706＞、SUMCO＜3436＞が下落。一方、カプコン＜9697＞、コナミG＜9766＞、キーエンス＜6861＞、トヨタ＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、任天堂＜7974＞、OLC＜4661＞、ホンダ＜7267＞、富士通＜6702＞、サンリオ＜8136＞が上昇している。《CS》