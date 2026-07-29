米UPS、Q2決算上振れも株価下落　Q3国内売上高の伸び悩み懸念で

米国際貨物輸送大手ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は2026年第2四半期決算で市場予想を上回り、通期の売上高見通しを上方修正した。しかし、第3四半期の国内売上高が横ばいになるとの見通しを示したことで、株価は約8%下落した。投資家や物流業界の関係者は、同社が進める高収益路線への転換と、Amazonとの競争激化が今後の業績にどう影響するかを注視する必要がある。

■UPS、Q2好決算で通期売上高見通しを912億ドルに引き上げ

UPSの2026年第2四半期決算発表によると、同社は過去4四半期連続でウォール街の予想を上回る業績を達成した。第2四半期の売上高は前年同期比7.4%増の228億3000万ドル（約3兆7441億円、1ドル=164円換算）となり、約217億5000万〜218億7000万ドルという市場予想を上回った。調整後（非GAAP）の1株当たり利益（EPS）は1.76ドルで、アナリスト予想の約1.65〜1.67ドルを約6%上回った。

これを受け、同社は2026年通期の売上高目標を897億ドルから約912億ドル（約14兆9568億円）へと引き上げた。これは事前の市場予想である約903億8000万ドルを上回る水準だ。通期の調整後希薄化EPS見通しは約7.22ドルに、非GAAP調整後営業利益は約865億ドル（約1兆4186億円）に引き上げられた。設備投資の予想は約30億ドルに据え置かれ、取締役会の承認を条件として年間約54億ドルの配当支払いが予定されている。

キャロル・トメCEOは決算発表の声明で、「第2四半期の業績は、当社のパフォーマンスにおける予想通りの重要な転換点となり、連結売上高と非GAAP調整後営業利益の双方で成長を達成した」と述べている。

■GAAP数値が示す実態：純利益を上回る特別費用

上記の調整後数値は全体像の一部に過ぎず、もう一つの側面は大きく異なる。決算発表によると、標準的な会計基準（GAAP）に基づくUPSの純利益は6億4000万ドル（約991億円）、希薄化後1株当たり利益は0.71ドルとなり、前年同期の12億8000万ドル（1株当たり1.51ドル）から大幅に減少した。調整後の1.76ドルとGAAPの0.71ドルの差額である1株当たり1.05ドルは、UPSが調整後業績から除外した8億9100万ドルの構造改革費用の税引き後影響を表している。

正確に言えば、UPSが非経常的と呼ぶこの費用は、同四半期のGAAPベースの純利益全体を上回っている。この除外がなければ、同社の利益はGAAPベースで実質的にゼロになっていたはずだ。この費用は主に、全米トラック運転手組合（チームスターズ）との直接的な対立を避けつつ大規模な人員削減を可能にした、現在完了済みの希望退職制度「ドライバー・チョイス・プログラム」に関連する従業員退職費用で構成されている。決算発表によれば、UPSは2026年上半期だけで12億ドルのプログラム費用を計上しており、これまでの総支出額は18億ドルに達している。

UPSは、これらのプログラムは名称や期限が定められており、2027年までに完了する予定であること、そして関連する再編によって2026年通期で約30億ドルのコスト削減を見込んでいることから、これらが真に例外的な費用であると主張しており、それには一定の妥当性がある。しかし、2025年第4四半期の決算発表でも記録されているように、これらは「トランスフォーメーション2.0」「フィット・トゥ・サーブ」「ネットワーク再編」「エフィシェンシー・リイマジンド」、そして今回の「ドライバー・チョイス・プログラム」と、異なる名称で複数の四半期にわたって連続して計上されてきた費用と同じ性質のものだ。決算サイクルを通じてUPSを追跡している財務リテラシーのある読者であれば、調整後数値が主張するもの（営業改善）とGAAP数値が示すもの（そこに至るための実際の現金コスト）を区別すべきである。第2四半期のGAAPベースの連結営業利益率は4.1%だったが、調整後ベースでは9.2%だった。

■全3部門が成長、国内は「量から質」への転換

UPSの3つの事業セグメントすべてで広範な成長が見られたが、見出しの数字は国内事業における重要な数量トレンドを覆い隠している。

決算発表によると、同社最大の米国国内セグメントの売上高は前年同期比6%増の149億3000万ドル（約2兆4485億円）となった。この増加はほぼ完全に、荷物1個当たりの売上高（UPSが荷物1個から得る平均金額）が9.3%上昇したことによるものだ。一方で、1日平均の取扱数量は2025年第2四半期の1655万個から2026年第2四半期には1600万個へと実際に減少している。調整後営業利益率は前年同期の7%から8%に上昇した。

国際部門の売上高は12.5%増の50億4400万ドルとなり、荷物1個当たりの売上高が18.9%急増したことと、12.4%の営業利益率に支えられた。国際セグメントは今四半期において最も明確な好材料だった。

サプライチェーン・ソリューション部門の売上高は7.8%増の28億6000万ドルとなり、ヘルスケア物流が顕著な牽引役となった。同セグメントの調整後営業利益率は前年同期の8.0%から10.2%に改善した。トメCEOは、ヘルスケア事業が2四半期連続で30億ドル以上の売上を生み出したことを強調し、UPSを「自社資産を用いて複雑なヘルスケア向けのエンドツーエンドのソリューションを提供し、完全な管理、可視性、クラス最高のサービスを保証する」唯一のキャリアであると呼んだ。

国内セグメントの業績は、UPSの戦略の核心にあるビジネスモデルの転換を示している。取り扱う荷物の数が減ったにもかかわらず、売上高は6%増加した。この計算が成り立つのは、UPSが現在、取り扱う荷物に対してより強気な価格設定を行っており、利益率の低い住宅向けeコマースの荷物を意図的に減らし、それをより価値の高いB2B、ヘルスケア、国際貨物に置き換えている（あるいは置き換えていない）からに他ならない。

このアプローチはイールドマネジメント（収益管理）と呼ばれ、物流業界では新しいものではないが、UPSは最近の記憶にあるほとんどのキャリアよりも目に見える形で意図的にこれを実行している。TransImpactによる2026年のキャリア戦略分析によると、2026年半ばまでにUPSとFedExはともに数量ベースの成長戦略から完全に脱却し、詳細なデータ分析を用いて不採算の荷主を特定し、価格の再設定や優先順位の引き下げを行っている。TransImpactの文書によれば、基本料金の引き上げだけでなく、追加料金（サーチャージ）の構造が、コストのかかる荷物から利益を引き出すための主要なツールとなっている。

決算発表によると、2026年第2四半期の国内調整後1個当たりコストは前年同期の12.12ドルから8%上昇し、13.09ドルとなった。これはネットワーク再編の移行コストであり、より少ない施設でより少ない荷物を動かすことは、短期的には規模の経済性が低下することを意味する。これは現実の逆風であり、荷物1個当たりの売上高の改善（9.3%）が辛うじて上回っている状態だ。

■Amazon依存からの脱却と新たな競争

火曜日の決算結果は、トメCEOが過去18カ月間の中心的な課題として位置づけていた「Amazonの段階的縮小の加速」を正式に締めくくるものとなった。UPSの2025年第4四半期決算発表および独立して確認できないニュース報道によると、この期間にUPSはAmazonの配送量を50%以上削減し（ネットワークから1日あたり約200万個の低利益率の荷物を削減）、同時に約7万8000人のポジションを削減（2025年に4万8000人、2026年に約3万人）、100以上の施設を閉鎖した。

トメCEOは決算説明会でアナリストに対し、「Amazonと、我々が意図的に市場に放出した数量を無視すれば、第2四半期の取扱数量は実際に増加している」と語った。

Amazonからの脱却は、真空状態で下された純粋な戦略的決定ではない。Amazonは過去10年間、Amazon Air、Amazon Logistics、そして現在のAmazon Supply Chain Servicesといった独自の配送インフラの構築に費やしてきた。かつて荷物の運搬を委託していた企業は、今やUPSやFedExが長年支配してきた企業向け配送契約を争う直接の競合となっている。Supply Chain Diveの報道によると、2026年5月、Amazonは自社の出品者だけでなくあらゆる企業に物流ネットワークを開放し、UPSやFedExの同等の価格を最大30%下回る料金を提示し、eコマース荷主の請求額を膨らませる住宅向け追加料金を免除している。同じくSupply Chain Diveの分析によれば、物流データプラットフォームのLoopは、対象となる住宅向け荷物をUPSではなくAmazon Shippingに回すことで、荷主が1個あたり最大6ドル（約984円）を節約しているのを観測している。

モルガン・スタンレーのアナリスト、ラビ・シャンカー氏は7月、Amazonの配送網の拡大がUPSとFedEx双方にとって構造的な脅威であると顧客に警告した。この警告を受けて両社の株価は急落した。IndexBoxによるAmazon Shippingの競争力分析によると、現在のところAmazon Shippingの限界はその範囲にある。米国本土内の2〜5日の陸上配送をカバーしているが、翌日配達はまだ提供しておらず、時間に敏感な貨物においてはUPSとFedExが不可欠な存在となっている。

■GLP-1薬が牽引するヘルスケア物流への投資

UPSが次の10年をどこに賭けているかを最も明確に示しているのが、2026年6月に発表された、南北アメリカ、欧州、アジアに27の温度管理された貨物クロスドック施設を建設するための4800万ドル（約78億7200万円）の投資だ。CNBCのヘルスケア物流投資に関する報道によると、この投資は特定のカテゴリーの医薬品、すなわちノボノルディスクの「オゼンピック」や「ウゴービ」、イーライリリーの「マウンジャロ」や「ゼプバウンド」といった注射用のGLP-1減量・糖尿病薬を処理するための規模となっている。これらの医薬品は、製造元から患者に届くまで途切れることなく冷蔵保存されなければ、効果を失うリスクがある。

この投資を後押しする需要の規模は大きい。2026年7月のギャラップ調査によると、現在アメリカ人の11%が減量のためにGLP-1薬を服用しており、2024年の3%から2年間で約4倍に増加している。Moneywiseが引用したFAIR Healthのデータによると、GLP-1の処方箋は2019年から2024年の間に約587%急増した。GLP-1のコールドチェーン物流環境に関するCNBCの報道によれば、食品医薬品局（FDA）は、輸送中の不適切な取り扱いがGLP-1薬の品質を損なう可能性があると特に警告しており、これが検証済みのコールドチェーン能力を持つキャリアにとって、直接的な責任とサービス品質の参入障壁（モート）を生み出している。

UPSのコールドチェーン投資に関するFortuneの報道によると、UPSのヘルスケア事業は2021年以降毎年市場シェアを拡大しており、2026年第1四半期には初めて四半期売上高が30億ドルを突破した。CNBCの物流報道によると、FedExも同じ戦略をとっており、2026年度のヘルスケア売上高は約100億ドルに達し、最近ヘルスケア専門の物流担当副社長を採用した。現時点でのこの分野におけるUPSの競争優位性は、自社保有資産の深さにある。同社は、サードパーティのプロバイダーに依存するのではなく、エンドツーエンドで可視性と物流を管理していると主張している。

UPSのヘルスケア投資発表によると、コールドチェーン・バイオ医薬品物流市場は2033年までに約391億ドル（約6兆4124億円）に達し、年平均約8.3%で成長すると予測されている。UPSがその市場で支配的なシェアを獲得するためのインフラ規模、パートナー関係、技術統合を備えているかどうかが、投資家が今後数年間にわたって注視する課題となる。

■第3四半期の国内見通しが株価を下げた理由

火曜日の朝に株価を動かした要因は、決算の上振れでも見通しの引き上げでもなかった。それは第3四半期の国内見通しだった。CNBCの決算報道によると、経営陣はアナリスト向け電話会議で、第3四半期の国内の1日平均取扱数量は1桁台半ばの減少となり、国内売上高は前年同期比でほぼ横ばいになると予想されると述べた。経営陣によれば、その要因は季節的な数量パターンと、システム内でまだ進行中のAmazonの取扱量縮小の余波が組み合わさったものだという。

投資家が弾き出している計算はこうだ。もし第3四半期の国内数量が1桁台半ばで減少するなら、UPSが売上高を横ばいに保つためには、荷物1個当たりの売上高の改善が意味のある形で加速する必要がある。それは可能であり、第2四半期の国内セグメントはまさにその計算を実証したが、それには継続的な価格規律と、より価値の高い荷主への数量ミックスの継続的な移行が必要となる。もし中小企業（SMB）やヘルスケアの数量が期待外れに終われば、売上横ばいのシナリオは売上減少のシナリオに変わってしまう。

Transport Topicsの決算報道によると、ジェフリーズのムーア氏はその緊張感を率直に要約し、見通しの引き上げは今後の漸進的な需要改善というよりも、主に第2四半期のアウトパフォームを反映したものだと指摘した。これはUPSが築き上げてきたものへの批判ではなく、季節的に軟調な第3四半期を通じてそれを維持するために必要な前提条件に対する警告である。

Transport Topicsによると、UPSの株価は月曜日の終値までに年初来で約14%上昇し、S&P500を上回るパフォーマンスを示していた。火曜日の通常取引序盤での8%の下落は、そのアウトパフォームの大部分を帳消しにした。火曜日の朝の時点で、GuruFocusのGF Value分析はUPSの本質的価値を約128.51ドルとし、取引価格の約112.95ドルに対して、長期的なベースでは株価がやや過小評価されている可能性を示唆している。しかし、最近13の機関投資家がポジションを縮小し、追加したのは6機関にとどまっており、機関投資家の姿勢は慎重だ。

CNBCの決算報道によると、キャロル・トメCEOは東部時間午前10時30分（日本時間午後11時30分）ごろにCNBCに出演し、決算について議論する予定だ。

■注目ポイントQ&A

●UPSが好決算を発表したにもかかわらず株価が下落したのはなぜですか？

UPSは調整後利益と売上高の予想を上回り、通期見通しを引き上げましたが、投資家は経営陣による第3四半期の国内見通しに反応しました。この見通しでは、国内の1日平均取扱数量が1桁台半ばで減少し、売上高は前年同期比でほぼ横ばいになると示されました。ジェフリーズのアナリスト、ステファニー・ムーア氏は、見通しの引き上げは根本的な需要の漸進的な改善というよりも、主に第2四半期のアウトパフォームを反映したものであると指摘しています。つまり、業績の上振れは本物でしたが、第3四半期のシグナルは多くの投資家が待ち望んでいた転換点となるような加速ではなかったということです。

●UPSのAmazonからの脱却は、一般の荷主や投資家にとって何を意味しますか？

投資家にとって、Amazonからの脱却は利益率の低い大量の荷物を排除し、構造的な利益率改善への扉を開くものです。しかし同時に、売上成長のシナリオが、Amazonの規模をより価値の高い中小企業（SMB）、ヘルスケア、国際貨物に置き換えられるかどうかに依存することを意味します。荷主、特に中小企業にとっては、Amazon後のUPSのネットワークがその空白を埋めるために新規アカウントを積極的に求めている状態です。現在、Amazon Shippingは住宅向け小包においてUPSの同等料金を最大30%下回る価格で同じアカウントをめぐって公然と競争しており、荷主は過去10年間で最も有利な立場で契約交渉を行うことができます。

●UPSの「トランスフォーメーション費用」とは何ですか？投資家は懸念すべきですか？

トランスフォーメーション（構造改革）費用とは、UPSが調整後（非GAAP）利益から除外しているコストのことで、主に「ドライバー・チョイス・プログラム」による従業員の退職費用です。2026年第2四半期において、これらの費用は税引き後で8億9100万ドルに達し、同四半期のUPSのGAAPベースの純利益全体（6億4000万ドル）を上回りました。UPSは、これらが2027年までに完了予定の特定のプログラムに結びついた真に例外的な費用であり、年間約30億ドルのコスト削減を生み出していると主張しています。正当な懸念としては、「トランスフォーメーション費用」が複数のプログラム名の下で何年にもわたって連続して計上されていることです。GAAPの調整表を読まずに調整後数値のみに依存する投資家は、キャッシュフロー計算書が示す実態よりも実質的に有利な状況を見ていることになります。

●ヘルスケア物流は持続的な成長エンジンですか、それとも過密な市場ですか？

根本的な需要の牽引力は本物です。現在、アメリカ人の11%がGLP-1減量薬を服用しており（2024年の3%から増加）、ほとんどの注射用バイオ医薬品は途切れることのない冷蔵保存を必要とします。UPSが27のコールドチェーン・クロスドック施設に4800万ドルを投資したことで、競合他社が一朝一夕には模倣できない物理的インフラを獲得しました。一方で、過密化の懸念も妥当です。FedExは2026年度に約100億ドルのヘルスケア売上高を報告し、同じ戦略を展開しています。CryoportやWorld Courierなどの専門企業は、最も複雑な細胞・遺伝子治療の物流を担っています。UPSにとっての課題は、市場が本物かどうかではなく（本物です）、UPSのエンドツーエンドの所有モデルが、ヘルスケアを単なる売上の補完ではなく構造的な利益率のストーリーにするために、十分なシェアの医薬品に対して価格決定力を持てるかどうかです。

元記事: UPS Beats Q2 Estimates, Raises Outlook: Stock Drops on Q3 Revenue Warning