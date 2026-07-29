シベルチ火山の火山灰が再び高度約1万メートルに到達、今年305件目の航空火山灰情報

ロシア・カムチャツカ半島のシベルチ火山から再び高高度の火山灰雲が噴出し、東京航空路火山灰情報センター（VAAC東京）は2026年7月27日、飛行高度350（FL350、海抜約1万700メートル）に達したとする航空火山灰情報を発表した。これは2026年に入って305件目の情報であり、北太平洋の航空路を飛行する航空機は火山灰を避ける必要がある。火山灰は通常の機上気象レーダーでは検知できず、安全とみなせる最低濃度も確立されていないため、航空会社や運航管理者はVAACの情報と大気拡散モデルを基に迂回経路を判断することになる。

■最新の情報：FL350に達し、30ノットで西へ移動する火山灰雲

ロシアのカムチャツカ半島で7月27日月曜日の早朝、再び高高度の火山灰雲が北太平洋の航空路へ向けて噴出した。VAAC東京は、同日03:00 UTC（日本時間12:00）に発表した航空火山灰情報第2026/305号で、火山灰がFL350、すなわち海抜約3万5,000フィート（1万700メートル）に達したと記録した。情報番号が示す通り、2026年の最初の7カ月間にシベルチ火山を対象として発表された正式な航空火山灰情報は305件に上る。1月以降、平均すると1日1件を超えるペースであり、7月に火山灰が民間航空機の巡航高度帯の上限付近まで達する事象が相次ぐ中でも、そのペースは衰えていない。

火山灰は、民間航空機が雲を避ける際に用いる機上気象レーダーでは検知できない。また、パイロットや運航管理者が曝露の可否を濃度別に判断できるような、火山灰の最低安全濃度を定めた航空当局もない。VAAC東京が航空火山灰情報を発表した場合、運航上取り得る対応は火山灰の回避である。ICAO（国際民間航空機関）の火山灰飛行安全ガイダンスも認めているように、原則6時間ごとの更新の合間には、精度が正式に保証されていない大気拡散モデルの予測を基に回避経路を判断することになる。

気象庁の東京事務所からヘッダー「FVFE01」で発表されたVAAC東京の航空火山灰情報第2026/305号は、静止気象衛星「ひまわり9号」の画像を用い、02:20 UTC（日本時間11:20）に火山灰雲を特定した。観測された火山灰雲は地表からFL350まで広がり、山頂の北東側から30ノットで西へ移動していた。6時間後と12時間後の予測範囲では、火山灰雲は引き続き西および南南西へ移動し、翌日午後にかけてFL360まで達すると予測された一方、18時間後の予測では火山灰は見込まれていなかった。

情報の備考欄には、火山灰雲の一部が気象性の雲に覆われ、見えにくくなっていると記されていた。これは繰り返し生じる検知上の課題であり、VAACは衛星データと併せて大気拡散モデルを運用することで対応している。次の情報は06:00 UTC（日本時間15:00）に発表される予定だった。

今回のFL350到達は、そのわずか5日前に発生した同程度の事象に続くものである。7月22日、VAAC東京の航空火山灰情報第2026/276号は、FL350の火山灰が100ノットで北東へ移動していると記録した。この非常に速い移動により、火山灰雲は数時間以内に国際日付変更線を越え、追跡の担当はVAACアンカレッジに引き継がれた。同情報は2026年の276件目だったが、7月27日朝までに件数は305件へ増加した。

■1999年から途切れることなく続くシベルチ火山の噴火

シベルチ（Sheveluch、Shiveluchとも表記され、イテリメン語で「煙を上げる山」を意味する）は、ロシアのカムチャツカ半島で最も北に位置する活火山であり、地球上でも特に継続的な噴火活動を示す火山の一つである。Wikipediaに掲載された地質学的記録と、スミソニアン協会の世界火山活動プログラム（GVP）の噴火記録によると、現在の噴火活動は1999年8月15日に始まり、約27年間にわたって途切れることなく続いている。記録された火山活動の中でも、特に長期間継続している溶岩ドーム形成噴火の一つである。年間約0.015立方キロメートル（0.0036立方マイル）の安山岩質マグマを噴出し、ほぼ継続的なドームの成長と周期的な爆発を維持している。

火山体は二つの地質学的構造からなる。一つは、幅9キロメートル（5.6マイル）のカルデラを持つ約6万5,000年前の成層火山が侵食されて残った「オールド・シベルチ」であり、もう一つはカルデラ底で成長している活動的なドーム複合体「ヤング・シベルチ」である。現在の活動を引き起こしているのはヤング・シベルチの溶岩ドームで、2025年12月下旬以降は二つのドームが存在している。

GVPの2026年2～3月の報告書に掲載されたカムチャツカ火山噴火対応チーム（KVERT）の観測によると、2025年12月下旬、火口底の西側で二つ目の溶岩ドームが押し出されるように成長し始めた。2026年2月末までに、新しいドームは既存のヤング・シベルチのドームより高くなり、海抜9キロメートル（2万9,500フィート）に達する火山灰の噴煙を繰り返し発生させていた。活動中のドームが二つあることは、同時または相次いで爆発的噴火を引き起こし得る独立した二つの圧力系が存在することを意味する。一方の崩壊が、もう一方を構造的に不安定化させる可能性もある。

■安山岩質溶岩ドームが明確な前兆なく爆発する理由

シベルチ火山の爆発性を生む要因は、マグマの化学組成にある。サンディエゴ州立大学（SDSU）の溶岩ドームの仕組みに関する資料で説明されているように、安山岩質マグマはシリカ含有量が多いため、玄武岩質溶岩より粘性が高い。この粘性によって、マグマが上昇する際に溶存ガスが徐々に抜けにくくなる。その結果、水蒸気、二酸化炭素、二酸化硫黄が、成長するドームの内部で圧力を高めながら閉じ込められる。

自重、ドーム表面の破損、地震などをきっかけにドームの一部が崩壊すると、圧力が急激に低下する。閉じ込められていたガスが急速に分離し、周囲のマグマを細かなケイ酸塩質の火山灰へと破砕して、数分のうちに上空数キロメートルまで噴き上げる。火山学では、こうした現象をプレー式噴火に分類する。Wikipediaの溶岩ドームに関する項目によると、この減圧が起きる時期を地震計や傾斜計で確実に予測することはできない。ドームの平均成長速度と、爆発の発生時期や性質との間に一貫した関係はなく、ドームの不安定化が静かに進み、明確な地震前兆なしに破裂する可能性がある。

Wikipediaのシベルチ火山の記事と、スミソニアンGVPの2023年4月5～11日の報告書によると、このドーム崩壊の仕組みによって、2023年4月10～11日に過去60年間で最大規模の噴火が発生した。プレー式の側方爆発による噴煙は海抜20キロメートル（6万6,000フィート）に達し、アイスランドの面積にほぼ匹敵する10万8,000平方キロメートル（4万1,700平方マイル）に火山灰が広がった。火口から約50キロメートル（31マイル）離れたクリュチ村には、8.5センチメートル（3.3インチ）の火山灰が堆積した。噴火では推定20万トンの二酸化硫黄が上層大気に放出され、噴火後の衛星レーダー解析によって、ドームのうち2×2.6キロメートル（1.2×1.6マイル）の範囲が崩壊したことが確認された。その後、火山は形成された火口内に新たなドームを成長させた。このドームは現在、2026年の活動を生み出している二つの活動的構造の一つとなっている。

■巡航高度に達した7月の火山活動

2026年7月における高い噴煙柱を伴う事象の発生ペースは、現在の噴火活動が始まって以降で最も速いものとなっている。VolcanoDiscoveryに掲載されたKVERTの週間報告によると、7月2日08:54 UTC（日本時間17:54）の爆発で、火山灰は海抜11キロメートル（3万6,100フィート）に達した。7月3日20:05 UTC（日本時間7月4日05:05）の爆発では10.5キロメートル（3万4,400フィート）に達し、KVERTは21:56 UTC（日本時間7月4日06:56）、航空カラーコードをオレンジから赤へ引き上げた。

7月で最も高い噴煙柱が観測されたのは5日である。07:16 UTC（日本時間16:16）に始まった爆発によって、火山灰は海抜12キロメートル（3万9,400フィート）まで達した。映像から約10分間にわたる爆発が確認されたため、KVERTは07:36 UTC（日本時間16:36）に航空カラーコードを赤へ引き上げた。同日遅くまでに、長さ222キロメートル、幅45キロメートル（138×28マイル）の火山灰雲が地域上空へ広がり、エリゾヴォ空港とペトロパブロフスク・カムチャツキー市の上空を覆った。

活動は数日間にわたって停止することなく続いた。7月16～22日のKVERTの報告期間には、すべての日、またはほとんどの日に、衛星画像で熱異常が検知された。7月16日00:45 UTC（日本時間09:45）の爆発では火山灰が6.5キロメートル（2万1,300フィート）に達し、南東へ1,300キロメートル（808マイル）移動した。7月17日20:40 UTC（日本時間7月18日05:40）には、より強力な爆発によって火山灰が8.8キロメートル（2万8,900フィート）に達し、東へ200キロメートル（124マイル）移動した。7月20日09:15 UTC（日本時間18:15）の爆発では、火山灰の噴煙が10.5キロメートル（3万4,500フィート）に達し、東へ750キロメートル（466マイル）にわたって追跡された。

この週で航空上最も重要な事象は7月22日に発生した。VAAC東京の航空火山灰情報第2026/276号は、FL350の火山灰が100ノットで北東へ移動していると記録し、6時間後の予測ではFL370まで達するとしていた。火山灰雲が東経・西経180度線を越えたため、追跡の担当はVAACアンカレッジへ引き継がれ、二つのセンターによる連携が必要となった。

この期間を通じ、航空カラーコードは基本的にオレンジ、すなわち活発な噴火活動が続いているものの、火山灰による差し迫った脅威が継続している状態ではないことを示す段階に維持された。ただし、特に勢いの強い噴火が起きた際には、一時的に赤へ引き上げられた。

■航空機のレーダーが火山灰を検知できない理由

火山灰がジェットエンジンを損傷させる仕組みは具体的に解明され、詳しく記録されている。火山灰は岩石片、結晶質物質、火山ガラスからなる。ガラス成分の融点は約1,100度（華氏2,012度）であるのに対し、現代の民間ジェットエンジンの中核部は、通常の推力設定でも約1,400度（華氏2,552度）に達する。

この温度で火山灰を吸い込むと、ケイ酸塩粒子が燃焼室内で溶融し、直後にある高圧タービンのノズルガイドベーンにガラス質のセラミック状堆積物として再び固まる。ノズルガイドベーンは、タービン内の空気流路で最も狭い部分である。堆積物によってベーンの流路面積が狭くなると、燃焼器内の静圧と圧縮機の吐出圧力が上昇し、十分に濃い火山灰雲へ入ってから数分以内に、エンジンサージや完全なフレームアウト（燃焼停止）を引き起こす可能性がある。火山灰は同時に、圧縮機ブレード、操縦室の窓、センサーの取り入れ口、ピトー管を摩耗させる。

運航上の重大な問題は、標準的な機上気象レーダーでは、この危険を検知できないことである。気象レーダーは、水滴や氷晶が持つ誘電特性を利用し、それらが反射するレーダー波を検出する。細かなケイ酸塩粒子は、検知可能な反射波を生じさせない。太平洋横断ルートをFL350で飛行する乗務員が、操縦室で警告を受けないままシベルチ火山の火山灰雲に入る可能性がある。

運航システムだけでは完全に解決できない、もう一つの構造的制約もある。航空当局は、エンジンの正常運転を保証できる火山灰濃度の最低安全基準を確立していない。このためVAACの仕組みは、予防的なゼロトレランス、すなわち火山灰を許容しない考え方に基づいて運用され、火山灰が検知された場合には回避が必要となる。一方、航空火山灰情報の更新は原則として少なくとも6時間ごとである。更新の合間の経路判断は大気拡散モデルに依存するが、ICAOのガイダンスも、その予測精度について確定的な保証はないとしている。

VAACネットワークは、こうした検知上の空白を補うために構築された。Wikipediaの火山灰と航空安全に関する記事によると、ICAOがこの仕組みを設ける契機となったのは二つの重大事例である。1982年のブリティッシュ・エアウェイズ9便は、インドネシア上空でガルングン山の火山灰に入り、4基すべてのエンジンが停止した。高度3万7,000フィート（1万1,278メートル）から降下した後、乗務員は3基を再始動させ、ジャカルタへ着陸した。1989年のKLMオランダ航空867便も、アラスカ上空でリダウト山の火山灰に入り、4基すべてのエンジンが停止したが、その後に再始動して飛行を回復した。米国地質調査所（USGS）は、1953～2009年に航空機が火山灰によって損傷を受けた事例を79件記録しており、そのうち9件では飛行中にエンジン停止が発生した。

気象庁が運営し、北西太平洋地域を担当するVAAC東京は、東経140.7度に位置する静止気象衛星「ひまわり9号」の赤外・可視画像と、気象庁の全球数値予報システムによる三次元の風の予測を組み合わせて使用している。航空火山灰情報は航空固定通信網（AFTN）を通じ、地域内の航空会社の運航管理センター、航空交通管制機関、航空気象監視機関へ直接送信される。7月22日に北太平洋中部へ進んだときのように、シベルチ火山の火山灰が十分に東へ移動した場合、VAAC東京は地理的な引き継ぎ手順に基づいて、追跡の担当を正式にVAACアンカレッジへ移す。この手続きは航空火山灰情報第2026/276号でも確認された。

■地質学的観点から見たシベルチ火山の噴火

VolcanoAtlasのシベルチ火山に関する資料によると、シベルチ火山は完新世、すなわちおよそ過去1万年間に、少なくとも60回の大規模噴火を起こしている。VEI（火山爆発指数）5以上の噴火は少なくとも17回あり、地質学的記録に残る火山の中でも、完新世における高強度の噴火が特に多い火山の一つである。シベルチ火山はカムチャツカとアリューシャンの二つの沈み込み帯が接する場所に位置する。ここでは太平洋プレートが年間約8センチメートル（3.1インチ）の速さでオホーツク・マイクロプレートの下へ沈み込んでいる。この速い収束によって、上方のマントルウェッジへ揮発性成分が継続的に供給され、ドームを形成するマグマが生成される。

2023年4月の噴火は、この火山系で起こり得る大規模な現象を改めて示した。海抜20キロメートル（6万5,600フィート）に達した噴煙は成層圏へ到達した。スミソニアンGVPの2023年4月の報告書を引用したWikipediaのシベルチ火山の記事によると、その高度へ放出された20万トンの二酸化硫黄は、短期的ながら検知可能な大気への影響を生じさせる量だった。最初のドーム崩壊で発生した火砕流は、山頂から最大19キロメートル（11.8マイル）先まで到達した。

2025年12月下旬に西側のドームが加わり、2026年2月までに既存の北側火口底のドームより高く成長した現在の二重ドーム構造は、1999年以降、KVERTが観測してきたシベルチ火山の中で最も構造的に複雑な状態である。それぞれのドームは独立した圧力系として機能する。西側ドームが崩壊しても、北側ドームの圧力が自動的に解放されるわけではなく、逆にもう一方の不安定化を加速させる可能性がある。KVERTは地震観測網、衛星の熱画像、定期的な現地観測によって両方を監視している。しかし、科学文献で示されている「ドームの成長速度と爆発時期との間に一貫した関係はない」という予測上の制約は、二つのドームに同時に当てはまる。

Wikipediaのシベルチ火山の記事によると、最も近い集落であるクリュチ村には約5,000人が暮らし、火口から約50キロメートル（31マイル）の場所に位置する。多くの想定では火砕流の直接的な危険を避けられる距離にあるが、大規模な噴火時の降灰を免れられるほど遠くはない。2023年4月に8.5センチメートルの火山灰が堆積したことが、それを示している。

予見可能な将来について、KVERTも火山学・地震学研究所も、ドームの成長や噴火活動が弱まるとの見通しを示していない。航空火山灰情報第2026/305号が最後になるとは考えにくい。

■注目ポイントQ&A

●航空機のレーダーがシベルチ火山の火山灰雲を検知できないのはなぜですか？

標準的な機上気象レーダーは、水滴や氷晶が電波をアンテナへ反射する性質を利用して、それらを検知します。火山灰は岩石片や火山ガラスなどの細かなケイ酸塩粒子からなり、検知可能なレーダー反射を生じさせません。太平洋横断ルートをFL350で飛行する乗務員が、操縦室で警告を受けないままシベルチ火山の火山灰雲へ入る可能性があります。このため、レーダーではなく衛星の赤外画像などを利用するVAACの航空火山灰情報が主要な安全手段となっています。VAACネットワークが設けられた背景には、1982年のブリティッシュ・エアウェイズ9便と1989年のKLMオランダ航空867便が火山灰へ入り、いずれも4基すべてのエンジンを一時停止させた重大事例があります。

●航空カラーコードの「オレンジ」は何を意味し、どのような場合に「赤」に引き上げられますか？

KVERTは航空関係者へ噴火の状況を伝えるため、緑、黄、オレンジ、赤の4段階の航空カラーコードを使用しています。オレンジは活発な噴火活動が続き、火山灰が放出される可能性はあるものの、現時点では直ちに経路変更を必要とする水準に達していない状態を意味します。赤は、噴火が進行中または差し迫っており、影響を受ける飛行高度の航空機に危険を及ぼす量や高度の火山灰が発生している、または発生する可能性がある状態です。赤になるとVAACを通じて航空会社へ通知され、影響を受けると指定された空域を避ける必要があります。シベルチ火山は2026年の大半を通じてオレンジを基本としてきましたが、7月上旬にFL350やFL340へ達した事象を含め、特に勢いの強い噴火時には一時的に赤へ引き上げられました。

●VAACがパイロットに安全に飛行できる場所を正確に示せないのはなぜですか？

VAACは火山灰が検知された、または存在すると予測される範囲を示しますが、航空機が安全に進入できる最低濃度を示すことはできません。そのしきい値が科学的に確立されていないためです。火山灰によるエンジン損傷は、航空機からリアルタイムで測定することが難しい濃度でも始まる可能性があります。このため、VAACの情報は濃度別の地図ではなく、火山灰を避けるべき範囲を示すものとして運用されます。原則6時間ごとの情報更新の合間には、確認済みの観測だけでなく大気拡散モデルの予測も経路判断に用いられますが、ICAOのガイダンスも、その精度は保証できないとしています。

●シベルチ火山の現在の噴火活動はどのくらい続いており、いつ終わるのでしょうか？

現在の継続的な噴火活動は1999年8月15日に始まり、2026年7月27日時点でも途切れることなく続いています。約27年間にわたる連続的なドーム形成活動であり、記録された火山活動の中でも特に長いものの一つです。KVERTや火山学・地震学研究所の火山学者は、現在の活動がいつ終わるかを予測していません。2025年12月下旬に二つ目の活動的な溶岩ドームが加わり、火山の構造はさらに複雑になりました。原文では、この構造変化が2026年の一連の噴火活動の激しさに寄与したとしています。この種のドーム形成噴火は数十年続くことがあり、グアテマラのサンティアギト火山では1922年に始まったドーム成長が近年まで続いています。

元記事: Sheveluch Hits FL350 Again, Crossing Cruising Altitude on Its 305th Advisory of the Year