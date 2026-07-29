*09:32JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（2）

地域新聞社＜2164＞

■IR説明

■地域新聞社 五十嵐様

本日は、地域新聞社の個人投資家向けオンライン説明会の動画をご視聴いただき、誠にありがとうございます。代表取締役社長の細谷に代わりまして、IRを担当しております五十嵐より、当社の会社概要についてご説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

まず冒頭のトピックとして、7月14日にリリースいたしました買収防衛策の発動について、これまでの経緯を含めてご説明いたします。その後、当社の会社概要、現在推進している戦略、これまでの取り組み、そして今後注力してまいります新型ビジネスモデル構想、最後に業績という流れでご報告いたします。

まず、当社の株主優待制度についてご紹介いたします。100株以上を保有いただいた株主様を対象としており、当社が運営するECサイト「ちいきの逸品」で使用できる3,000円分の割引券を3枚、合計9,000円分と、千葉県を中心とした全10店舗で使用できる総額1万円分の割引券を合わせ、合計1万9,000円分の特典を年2回受けられる内容となっております。

こうした優待の効果もあってか、現在、当社の株主数の約4割を千葉県にお住まいの方が占めております。

続いて、7月14日に公表いたしました買収防衛策の発動について、その経緯をご説明いたします。

当社は現在、「ウルフパック戦術」を仕掛けられている状況にあります。ウルフパック戦術とは、複数の投資家が当社の株式を密かに買い集め、企業の乗っ取りを図る試みを指します。

約1年前、当社がこの戦術を仕掛けられているとの疑いを持って以降、仕掛けていると思われる人物を中心に、事実に基づく人のつながりや資金のつながりを整理してまいりました。

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