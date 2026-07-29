*07:54JST 米国株式市場はまちまち、消費関連好調もAI投資に懸念広がる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

JUL28

Ｏ 63845（ドル建て）

Ｈ 64025

Ｌ 61980

Ｃ 62595 大証比-1460（イブニング比+50）

Vol 4979



JUL28

Ｏ 63875（円建て）

Ｈ 63975

Ｌ 61920

Ｃ 62545 大証比-1510（イブニング比+0）

Vol 29606

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル163.86円換算）で、住友商事＜8035＞、第一三共

＜4568＞、SMC＜6273＞などが上昇し、やや買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.27 0.00 2338 -70.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 8.28 -0.03 6784 1

5

8035 (TOELY) 住友商事 9.80 0.02 1606 14.

5

6758 (SONY.N) TDK 17.93 -0.10 2938 10.

5

9432 (NTTYY) KDDI 18.24 0.26 2989 -

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 0.04 993 -11.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.84 -0.52 4890

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.64 -0.63 5126 3

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.86 5050 34

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.00 -0.72 5899 2

7

8001 (ITOCY) 丸紅 32.27 -0.78 529

2

8316 (SMFG.N) みずほFG 10.10 -0.47 8275 6

5

8031 (MITSY) 東京エレク 165.90 -18.60 54369 -155

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 15.00 0.00 12290 -30

5

4568 (DSNKY) 第一三共 17.87 0.47 2928 38.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.77 0.38 2546 12

6

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.21 0.11 1000 -998.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.60 0.60 1617 21.

5

7267 (HMC.N) スズキ 50.84 0.94 2083 4.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 20.29 0.34 6649

1

6902 (DNZOY) ファナック 19.48 -0.92 6384 1

1

4519 (CHGCY) 中外製薬 21.48 0.59 7039 4

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.72 -0.13 2904

0

8411 (MFG.N) オリックス 39.20 -1.04 6423 2

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.42 -0.21 23629 -11

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.52 0.08 5742 -

2

7741 (HOCPY) キヤノン 27.50 -0.50 4506 2

8

6503 (MIELY) 三菱電機 65.22 -3.08 5343 2

4

6981 (MRAAY) 日東電工 21.00 0.20 3441 -

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.69 0.24 7662

3

6273 (SMCAY) SMC 20.14 -1.66 66003 81

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.19 0.10 343 5.

6

6146 (DSCSY) ディスコ 32.80 -4.20 53746 -115

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.45 0.38 2204 -1.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 29.22 -0.29 4788 1

2

6702 (FJTSY) 富士通 22.59 1.40 3702

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.84 0.14 3880

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 16.75 1.89 2745 28

1

8002 (MARUY) 三井物産 601.78 -5.32 4930 4

0

6723 (RNECY) ルネサス 10.59 -0.96 3470

8

6954 (FANUY) 京セラ 22.18 -0.70 3634 1

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 23.29 -0.65 1908 5.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.72 -0.13 4051

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.46 -0.49 6794 4

4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.47 -0.14 3759

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.85 0.04 2523 -4

1

6857 (ATEYY) シスメックス 9.95 0.20 1630 -5.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.04 0.36 2301 1

2

8591 (IX.N) 大和証券G本社 11.29 -0.10 1850 1

4

（時価総額上位50位、1ドル163.86円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）6178 (JPPHY) 日本郵政 16.75 2745 281

11.40

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 5050 345 7.3

3

7270 (FUJHY) シマノ 12.28 20122 1037 5.4

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）8802 (MITEY) 住友不動産 10.00 3277 -454

-12.17

8113 (UNICY) イオン 8.23 1349 -71 -5.0

0



「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：52747.32 前日比：537.24

始値：52492.88 高値：52901.87 安値：52443.52

年初来高値：53055.91 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24876.91 前日比：-55.17

始値：24825.07 高値：24984.50 安値：24581.01

年初来高値：27093.90 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7428.78 前日比：15.60

始値：7395.55 高値：7452.09 安値：7382.95

年初来高値：7609.78 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.09％ 米10年国債 4.607％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は537.24ドル高の52747.32ドル、ナスダックは5

5.17ポイント安の24876.91で取引を終了した。

格付け会社フィッチが第3四半期の世界リスク見通しを巡り人工知能（AI）大規模投

資が主要信用リスクになり得ると警告しハイテク売り圧力となり、寄り付き後、ま

ちまち。ダウは一部企業決算を好感し、続伸。ナスダックは終日軟調に推移し、ま

ちまちで終了した。セクター別では不動産管理・開発が上昇した一方、半導体・同

製造装置が下落。

飲料メーカーのコカ・コーラ（COKE）は第2四半期決算で調整後の純売上高が予想を

上回り、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は四半期決算で商用機の納入増

加で売上高が予想を上回り、買われた。塗料会社のシャーウィン・ウィリアムズ（S

HW）は四半期決算で塗料価格上昇への対処で価格改定を実施、さらに、市場シェア

拡大で内容が予想を上回ったほか、通期見通しを引き上げ、上昇。クレジットカー

ド会社のビザ（V）は、第3四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回ったほか、効

率化推進で従業員削減計画を発表し、上昇。

携帯端末のアップル（AAPL）は後払い決済サービスのKlarnaとの提携により、アイ

フォーンやアイパッドなどの新ハードウェアリースプログラム「Apple Upgrade」を

開始、業績改善につながるとの期待に、上昇した。ソーシャルテクノロジー会社の

メタ・プラットフォームズ（META）はAIコンピューティング基盤の投資として、金

融会社ブラックロックと協力してテキサス州にデータセンターを建設すると発表

し、下落。クラウドストライク・ホールディングス（CRWD）はアナリストが投資判

断を引き上げ、上昇。通信業向けに光ファイバーなどを製造するコーニング（GLW）

は第3四半期の見通しが予想に満たず、下落した。

自動車メーカーのフォード（F）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当

たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》