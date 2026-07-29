*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ディスコ、日本新薬、テラドローンなど

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

日本ケミコン＜6997＞ 2826 -374

村田製作所の株安などに追随も。

日本新薬＜4516＞ 3580 -499

カプリコールの株価急落などにつれ安へ。

ディスコ＜6146＞ 54900 -7750

3月以降の下値支持線も明確に割込み。

村田製作所＜6981＞ 7153 -949

AI関連株安の流れが継続で。

SCREEN＜7735＞ 14175 -1720

サムスン電子など海外半導体株安で。

KOA＜6999＞ 2235 -315

直近は好決算発表で急伸も。

東京エレクトロン＜8035＞ 55920 -6880

主力の半導体製造装置株は総じて安い。

TOWA＜6315＞ 2538 -320

半導体製造装置株安の流れ波及。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4620 -520

半導体製造装置の一角として売り。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 5780 -810

FA関連株なども総じて安い。

アドバンテスト＜6857＞ 25510 -2870

エヌビディア株安もあって半導体製造装置売りの流れに押される。

日本一ソフトウェア＜3851＞ 970 +40

「ほの暮らしの庭」のリリース接近。

AIメカテック＜6227＞ 5970 -840

半導体関連売りの流れに押される。

北川精機＜6327＞ 2941 -694

プライム市場のAI関連株安で。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1018 -148

買われ過ぎからの反動安。

日本電子材料＜6855＞ 5460 -690

半導体関連株安に押される。

リプロセル ＜4978＞ 124 -3

臨床用iPS細胞関連事業の中国展開で戦略的協業契約。上値は重い。

アイズ＜5242＞ 2323 +386

27日まで10連騰の買い人気が継続。

ファンペップ＜4881＞ 52 -16

抗体誘導ペプチド「FPP004X」の第1相臨床試験の速報結果が売り手掛かりに。

ステラファーマ＜4888＞ 310 -12

新たな治療コンセプト「B-NIT」に関し岡山大学と再委託研究開発契約。

上値は限定的。

フィーチャ<4052> 321 -80

27日ストップ高の反動安。

ビープラッツ<4381> 326 -58

300円台半ばが下値支持帯だが上値は重い。

テラドローン<278A> 10380 -2540

22日高値で達成感。

CS-C<9258> 324 +12

75日線を回復し先高期待高まる。

旅工房<6548> 118 0

27日まで2日連続で長い上ひげとなり上値の重さを意識。

インバウンドPF<5587> 940 +28

200日線上抜け上昇に弾み。《CS》