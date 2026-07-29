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前日に動いた銘柄 part2 ディスコ、日本新薬、テラドローンなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ディスコ、日本新薬、テラドローンなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
日本ケミコン＜6997＞ 2826 -374
村田製作所の株安などに追随も。
日本新薬＜4516＞ 3580 -499
カプリコールの株価急落などにつれ安へ。
ディスコ＜6146＞ 54900 -7750
3月以降の下値支持線も明確に割込み。
村田製作所＜6981＞ 7153 -949
AI関連株安の流れが継続で。
SCREEN＜7735＞ 14175 -1720
サムスン電子など海外半導体株安で。
KOA＜6999＞ 2235 -315
直近は好決算発表で急伸も。
東京エレクトロン＜8035＞ 55920 -6880
主力の半導体製造装置株は総じて安い。
TOWA＜6315＞ 2538 -320
半導体製造装置株安の流れ波及。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4620 -520
半導体製造装置の一角として売り。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 5780 -810
FA関連株なども総じて安い。
アドバンテスト＜6857＞ 25510 -2870
エヌビディア株安もあって半導体製造装置売りの流れに押される。
日本一ソフトウェア＜3851＞ 970 +40
「ほの暮らしの庭」のリリース接近。
AIメカテック＜6227＞ 5970 -840
半導体関連売りの流れに押される。
北川精機＜6327＞ 2941 -694
プライム市場のAI関連株安で。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1018 -148
買われ過ぎからの反動安。
日本電子材料＜6855＞ 5460 -690
半導体関連株安に押される。
リプロセル ＜4978＞ 124 -3
臨床用iPS細胞関連事業の中国展開で戦略的協業契約。上値は重い。
アイズ＜5242＞ 2323 +386
27日まで10連騰の買い人気が継続。
ファンペップ＜4881＞ 52 -16
抗体誘導ペプチド「FPP004X」の第1相臨床試験の速報結果が売り手掛かりに。
ステラファーマ＜4888＞ 310 -12
新たな治療コンセプト「B-NIT」に関し岡山大学と再委託研究開発契約。
上値は限定的。
フィーチャ<4052> 321 -80
27日ストップ高の反動安。
ビープラッツ<4381> 326 -58
300円台半ばが下値支持帯だが上値は重い。
テラドローン<278A> 10380 -2540
22日高値で達成感。
CS-C<9258> 324 +12
75日線を回復し先高期待高まる。
旅工房<6548> 118 0
27日まで2日連続で長い上ひげとなり上値の重さを意識。
インバウンドPF<5587> 940 +28
200日線上抜け上昇に弾み。《CS》
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