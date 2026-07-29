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前日に動いた銘柄 part1ベルパーク、キオクシアHD、円谷フィHDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ベルパーク、キオクシアHD、円谷フィHDなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
さくら＜3778＞ 3100 +200
27年3月期業績予想を上方修正。
ユアテック＜1934＞ 2442 +58
第1四半期営業利益48.1％増。
ベルパーク＜9441＞ 2827 +292
26年12月期業績と配当予想を上方修正。
エルテス＜3967＞ 596 +17
株主優待制度の拡充・変更を発表。
ハイパー＜3054＞ 276 +31
26年12月期業績予想を上方修正。
北陸電工＜1930＞ 1475 -163
第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。買い一巡後は一転、売り優勢。
円谷フィHD＜2767＞ 1930 +400
業績上方修正や大幅増配を発表。
SHIFT＜3697＞ 950 +67.8
SBI証券では目標株価を引き上げ。
富士通＜6702＞ 3700 +218
米情報サービス関連の株高で。
サンリオ＜8136＞ 1290.5 +45
エンタメ関連株への関心が続く。
神戸物産＜3038＞ 2793 +103
円高メリット株の一角にも資金向かう。
ニチレイ＜2871＞ 2280.5 +85
食料品の消費減税に期待感か。
セガサミーHD＜6460＞ 2750 +86
円谷フィールズの好決算発表も刺激。
ニトリHD＜9843＞ 2620.5 +104.5
円安進行の一服感から見直し買いも。
カーブスHD＜7085＞ 977 +30
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
サイバーエージェント＜4751＞ 1515.5 +43
27日からのカバーの急伸なども刺激に。
マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 2589.5 +84
ディフェンシブ性に資金が向かう形にも。
キオクシアHD＜285A＞ 44550 -10000
サンディスクなど海外半導体関連株安で。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7348 -1213
韓国サムスン電子なども大幅安に。
SUMCO＜3436＞ 3140 -622
米SOX指数は2％超の下落に。
ローツェ<6323> 3828 -684
半導体製造装置株安で見切り売り加速。
日本マイクロニクス<6871> 12960 -1850
半導体関連株安の影響強まる。
マクニカHD<3132> 3082 -497
半導体株安で27日の好決算も材料出尽くしムードに。
イビデン<4062> 14855 -1845
米インテルの軟調な株価推移も続き。
レーザーテック<6920> 37440 -6120
中国のDUV露光装置製造開始でASML株が下落。
日本電波工業<6779> 2395 -379
AIインフラ関連引き続き軟調で。《CS》
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