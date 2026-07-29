*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ベルパーク、キオクシアHD、円谷フィHDなど

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

さくら＜3778＞ 3100 +200

27年3月期業績予想を上方修正。

ユアテック＜1934＞ 2442 +58

第1四半期営業利益48.1％増。

ベルパーク＜9441＞ 2827 +292

26年12月期業績と配当予想を上方修正。

エルテス＜3967＞ 596 +17

株主優待制度の拡充・変更を発表。

ハイパー＜3054＞ 276 +31

26年12月期業績予想を上方修正。

北陸電工＜1930＞ 1475 -163

第1四半期営業利益は前年同期比2.0倍。買い一巡後は一転、売り優勢。

円谷フィHD＜2767＞ 1930 +400

業績上方修正や大幅増配を発表。

SHIFT＜3697＞ 950 +67.8

SBI証券では目標株価を引き上げ。

富士通＜6702＞ 3700 +218

米情報サービス関連の株高で。

サンリオ＜8136＞ 1290.5 +45

エンタメ関連株への関心が続く。

神戸物産＜3038＞ 2793 +103

円高メリット株の一角にも資金向かう。

ニチレイ＜2871＞ 2280.5 +85

食料品の消費減税に期待感か。

セガサミーHD＜6460＞ 2750 +86

円谷フィールズの好決算発表も刺激。

ニトリHD＜9843＞ 2620.5 +104.5

円安進行の一服感から見直し買いも。

カーブスHD＜7085＞ 977 +30

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

サイバーエージェント＜4751＞ 1515.5 +43

27日からのカバーの急伸なども刺激に。

マツキヨココカラ＆カンパニー＜3088＞ 2589.5 +84

ディフェンシブ性に資金が向かう形にも。

キオクシアHD＜285A＞ 44550 -10000

サンディスクなど海外半導体関連株安で。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 7348 -1213

韓国サムスン電子なども大幅安に。

SUMCO＜3436＞ 3140 -622

米SOX指数は2％超の下落に。

ローツェ<6323> 3828 -684

半導体製造装置株安で見切り売り加速。

日本マイクロニクス<6871> 12960 -1850

半導体関連株安の影響強まる。

マクニカHD<3132> 3082 -497

半導体株安で27日の好決算も材料出尽くしムードに。

イビデン<4062> 14855 -1845

米インテルの軟調な株価推移も続き。

レーザーテック<6920> 37440 -6120

中国のDUV露光装置製造開始でASML株が下落。

日本電波工業<6779> 2395 -379

AIインフラ関連引き続き軟調で。《CS》