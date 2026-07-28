*22:23JST 【市場反応】米5月FHFA住宅価格指数/S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数/6月卸売在庫速報値など、ドル売りに転

米連邦住宅金融庁（FHFA）が発表した5月FHFA住宅価格指数は前月比＋0.3％と、4月－0.1％からプラスに改善、予想も上回った。昨年12月来で最高。また、米5月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋1.63％と、2カ月連続で伸び加速し、昨年7月来で最高となった。

事前に米商務省が発表した米6月卸売在庫速報値は前月比＋0.3％と、5月＋0.1％から伸び加速も予想を下回った。米6月前渡商品貿易収支は－1015億ドル。貿易赤字は5月1058億ドルから縮小も予想程縮小しなかった。

米ADP週次雇用統計4週平均（6/11）は＋1.5万人と、5週連続の伸び鈍化となり3カ月ぶり最低となった。

ドルは売りに転じ、ドル・円は163円94銭から163円87銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1361ドルから1.1370ドルへじり高推移。ポンド・ドルは1.3280ドルから1.3303ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・ADP雇用統計4週平均（6/11）：＋1.5万人（前回＋1.65万人）

・米・6月前渡商品貿易収支：－1015億ドル（予想：－1000億ドル、5月－1058億ドル）

・米・6月卸売在庫速報値：前月比＋0.3％（予想：＋0.4％、5月：＋0.1％）

・米・5月FHFA住宅価格指数：前月比＋0.3％（予想：＋0.1％、4月：－0.1％）

・米・5月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋1.63％（予想：＋1.30％、4月：＋1.18％←＋1.14％）《KY》