*18:05JST 28日の中国本土市場概況： 上海総合は反落、世界的な半導体株安を警戒

28日の中国本土市場は反落。主要指標の上海総合指数が前日比44.93ポイント（1.16％）安の3813.32ポイントで引けた。

世界的な半導体株安の流れを受けて関連銘柄への売りが広がり、相場全体の重荷となった。米ハイテク株の軟調な値動きに加え、韓国市場でサーキットブレーカーが発動し、日本市場でも半導体株が急落したことから、投資家の警戒感が強まった。一方で、中国共産党中央政治局会議を控え、下半期の経済政策や金融政策への注目が相場を下支えし、下値を積極的に売り込む動きは限られた。半導体株への売りが指数を押し下げたものの、政策動向を見極めたい姿勢も強く、相場は方向感を欠く展開となった。

セクター別では、半導体などハイテク株が安い。生益科技（600183/SH）が10.0％安、旭光電子（600353/SH）が9.4％安、有研新材（600206/SH）が7.5％安、江蘇長電科技（600584/SH）と士蘭微電子（600460/SH）がともに6.7％安、環旭電子（601231/SH）が6.3％安となった。世界的な半導体株安が重荷となり、関連銘柄に売りが集中した。また、機械関連もさえない。応流機電（603308/SH）が8.6％安、東睦新材料（600114/SH）が4.4％安、産投三佳（600520/SH）が3.5％安、航天長征化学工程（603698/SH）が3.2％安となった。

半面、酒造関連が買われた。金種子酒業（600199/SH）が10.0％高、今世縁酒業（603369/SH）が4.6％高、老白干酒業（600559/SH）が2.7％高、杏花村フン酒（600809/SH）が2.6％高、青島ビール（600600/SH）が2.6％高で引けた。

また、食品セクターも高い。華資実業（600191/SH）が10.0％高、天潤乳業（600419/SH）が4.3％高、海天調味食品（603288/SH）が2.7％高、中炬ハイテク（600872/SH）が2.7％高となった。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.48ポイント（0.17％）安の275.65ポイント、深センB株指数が4.08ポイント（0.36％）高の1150.06ポイントで終了した。《CS》