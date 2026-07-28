Meta、Threadsにペアレンタルコントロール導入へ　内部調査では10代の強迫的利用への効果は限定的

Metaは今週、米国でThreadsにペアレンタルコントロール機能を導入する。しかし、同社の内部調査では、これらの機能が10代のSNSの強迫的な利用を減らす効果は限定的だった。保護者は、その限界を理解したうえで利用を検討する必要がある。Metaは現在、アルゴリズム設計を巡って米国内外で巨額の訴訟や規制当局の調査に直面している。

■内部調査が示すペアレンタルコントロールの限界

Threadsのペアレンタルコントロール機能は、今週米国で展開が始まる。これは、オークランドで予定されているMetaに対する最大1.4兆ドル（約229.6兆円、1ドル＝164円換算）の制裁金を巡る連邦裁判まであと22日というタイミングと重なる。利用を検討している保護者は、今年の裁判で宣誓下に明らかになったMeta自身の内部調査において、これらの機能が、規制当局や原告が実際の被害だと主張する「強迫的な利用」を減らす効果は限定的だったことを知っておくべきだ。

シカゴ大学と共同で実施された「プロジェクトMYST（Project MYST）」と呼ばれるこの内部調査は、2026年2月にロサンゼルス郡上級裁判所で行われたMetaの依存問題を巡る裁判で証拠として提出された。その結論は、ペアレンタルコントロールツール、特に時間制限とアクセス制限は、10代の強迫的なソーシャルメディア利用に対して測定可能な影響をほとんど与えなかったというものだ。Metaはこの調査結果を公表しておらず、相手方の弁護士が裁判で証拠として提出したことで明らかになった。

Metaは先週火曜日、2023年7月にサービスを開始し、5億人のユーザーを抱えるThreadsにペアレンタルコントロールを導入すると発表した。同社の5つの主要アプリのうち、この機能が追加されるのはThreadsが最後となる。今週から米国では、Metaの「ファミリーセンター」に登録した保護者が、過去1週間に10代の利用者がThreadsに費やした1日ごとの時間を確認できるようになる。さらに、すべてのデバイスに適用される1日の利用時間制限、特定時間帯のアクセス制限、一部のプライバシー設定およびコンテンツ設定の管理も可能になる。すべての10代向けアカウントには、米東部時間の午後10時から午前7時まで通知をミュートし、自動返信を有効にするスリープモードが、すでに初期設定で組み込まれている。

発表で前面に出されなかった点として、この監督機能を有効にするには10代の利用者本人の同意が必要となる。Metaのファミリーセンターの説明によると、本人が同意しなければ監督は始まらず、本人はいつでも無効にできる。無効にした場合は保護者へ通知される。2026年3月に公表されたカリフォルニア州議会の背景説明資料は、すべてのソーシャルプラットフォームのペアレンタルコントロールが直面する構造的な課題について、「利用されておらず、操作が難しく、しばしば効果がなく、サービスごとに分断されている」と説明している。

■独立機関の調査でも示される安全機能の課題

プロジェクトMYSTだけが、ペアレンタルコントロールではMetaの法的リスクの中心にある被害へ十分に対処できないことを示す証拠ではない。2026年6月、ニューヨーク大学とノースイースタン大学の共同プロジェクトであるCybersafety Research Centerは、Instagram、Snapchat、TikTok、YouTubeが子ども向け安全対策として掲げる86の機能をテストした。すべてのプラットフォームで機能の不具合率が少なくとも50％に達し、Instagramでは66％だった。研究者らは、子どもが受けるソーシャルメディアの被害について「仮定上のものではなく、実際に発生すれば取り返しのつかない結果をもたらす可能性がある」と指摘した。

この調査が対象としたのは10代の利用者向け安全機能であり、ペアレンタルコントロールそのものではない。Metaを擁護する側は、この違いを理由として、調査結果をファミリーセンターへ直接当てはめることはできないと主張している。それでも、この調査は一つの基準を示している。ペアレンタルコントロールの基盤となる安全機能そのものが信頼できない場合があることを、独立した調査がすでに示しているためだ。

ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの研究センター「LSE Digital Futures for Children」が2026年5月に発表した報告書は、2024年から2026年にかけて70のプラットフォームで行われた、子どもの安全とプライバシーに関する108の変更を分析した。その結果、Meta、Google、TikTok、Snapchatの4大プラットフォームは、この2年間で、初期設定で利用者を保護する設計から、ペアレンタルコントロールなど利用者側が設定するツールへと軸足を移していた。報告書は、この動きを規制当局が明確に批判してきたパターンだと位置付けている。

Metaの元国際問題担当責任者であるニック・クレッグ氏は2024年、この普及上の問題に直接言及し、「私たちがこうしたコントロール機能を作っても、保護者は利用しない」と述べた。Metaは2026年5月、Instagramの監督機能に登録している米国の10代利用者数が、その前の1年間で2倍以上に増加したと発表した。一方、2026年2月の裁判で提示された内部データは異なる状況を示していた。同社が安全ツールを公に強調してきたにもかかわらず、10代の利用者による導入率は過去を通じて低水準だった。

■EU規制当局による暫定的な評価

Threadsに関する発表は、欧州委員会が暫定的な調査結果を公表した11日後に行われた。2024年5月に開始された正式な調査に基づき、InstagramとFacebookの依存性を生じさせる設計がEUのデジタルサービス法（DSA）に違反しているとの暫定的な見解を示したものだ。

欧州委員会は、無限スクロール、動画の自動再生、プッシュ通知、パーソナライズされた推奨アルゴリズムを、利用者を「オートパイロットモード」に移行させ、身体的・精神的な健康を損なう機能として挙げた。また、10代向けアカウントやペアレンタルコントロールを含むMetaの現在の緩和策は「依存性を生じさせる設計に起因するリスクへ効果的に対処できていない」とし、10代向けの時間管理機能についても「簡単に解除できる」と判断した。

Metaはこれらの暫定的な調査結果に反論している。同社の広報担当者は、EUの結論は「私たちが10代の利用者を保護するために講じてきた重要な措置を正確に考慮していない」と述べた。さらに、10代の利用者を自動的に保護し、保護者へ実効性のある管理手段を提供してきた証拠として、10代向けアカウントを挙げた。これに対する欧州委員会の立場は、エンゲージメントを最大化するアルゴリズムの上にペアレンタルコントロールを重ねても、そのアルゴリズム自体への十分な緩和策にはならないというものだ。

この違いは、Threadsでの利用を検討している保護者にとって重要である。今週Threadsに導入されるペアレンタルコントロールツールは、EUがInstagramとFacebookで不十分だと評価したツールと、構造上は同一である。2つの大陸の規制当局が被害を生み出す要因と位置付けている基盤の推奨システム、すなわちアルゴリズム設計は変更されていない。DSA違反が最終的に認定された場合、Metaには最大約120億ドル（約1兆9680億円、1ドル＝164円換算、世界年間売上高の6％）の制裁金が科される可能性がある。

■議会で免責条項を求めるロビー活動

ロイターの報道によると、Metaはペアレンタルコントロール機能を展開する一方で、子どものオンライン上の安全に関連するすべての請求について、州法上の責任から同社を保護する文言を「子どもオンライン安全法（KOSA）」に盛り込むよう、米議会に働きかけている。

ロイターが確認した提案文は、18歳未満の利用者の安全またはプライバシーに起因する請求について、オンライン企業を「州法に基づく訴訟または責任から免除する」というものだ。成立すれば、個人の原告、州司法長官、学区が起こしている係争中の訴訟を排除できる可能性がある。交渉に詳しい関係者によると、MetaはKOSAへの反対を取り下げることと引き換えに、この文言を提案したという。KOSAは、マーシャ・ブラックバーン上院議員（共和党、テネシー州選出）とリチャード・ブルーメンソール上院議員（民主党、コネチカット州選出）が共同提案している。

米国司法協会のジュリア・ダンカン氏は、この条項について、AI企業やソーシャルメディア企業に被害の責任を負わせようとする「すべての保護者、すべての学区に対する、極めて明白な免責に相当する」と述べた。Metaの広報担当者であるステファニー・オトウェイ氏はこの見方に反論し、この条項は「既存の訴訟を消滅させるものではなく、包括的な免責を意味するものでもない」と説明した。そのうえで、「オンライン上の青少年の安全に関する統一的な全米基準を確立するものだ」と述べている。

この文言を提案どおり採用することへの支持を表明した議員はいない。

■迫る1.4兆ドル規模の大型訴訟

Metaが直面している法的圧力は抽象的なものではない。ニューメキシコ州の評決に関する報道によると、2026年3月、同州の陪審は、Metaが子どもにとってのプラットフォームの安全性、特に性的搾取や加害者からの保護について消費者を誤認させたとして、州の不公正取引慣行法に基づく責任を認定し、3億7500万ドル（約615億円、1ドル＝164円換算）の制裁金を命じた。米国の州が、子どもの安全対策の不備を巡って大手テクノロジー企業を訴え、勝訴した初めての事例だった。Metaは控訴している。

同じ週にはロサンゼルスの陪審が、プラットフォームの依存性を生じさせる設計によってうつ病と不安症を発症したと主張する個人の原告に対し、MetaとYouTubeが共同で600万ドル（約9億8400万円、1ドル＝164円換算）の損害賠償責任を負うと判断した。

2026年5月には、同様の訴訟に参加する1,200以上の学区にとって先行指標となるケンタッキー州ブレシット郡の訴訟が、主要4プラットフォームから支払われる総額2700万ドル（約44億2800万円、1ドル＝164円換算）で和解した。報道によると、Metaの負担額は900万ドル（約14億7600万円、1ドル＝164円換算）で、単独企業として最大だった。

MDL-3047の訴訟追跡情報によると、2026年6月時点で、青少年のソーシャルメディア依存を巡る多地区訴訟（MDL-3047）には、個人の原告、学区、地方自治体による2,664件の係争中の訴えが含まれている。カリフォルニア州のロブ・ボンタ司法長官によると、カリフォルニア、コロラド、ケンタッキー、ニュージャージーの4州が起こした裁判では、8月12日に陪審員選任が始まり、8月18日にカリフォルニア州オークランドで冒頭陳述が行われる予定だ。

4州が求めている制裁金は最大1.4兆ドル（約229.6兆円、1ドル＝164円換算）で、Metaの約1.5兆ドル（約246兆円、1ドル＝164円換算）という時価総額に迫る。Metaはこの金額について「証拠による裏付けがない」とし、「消費者保護法の執行の歴史に前例がない」と述べている。

■過去の内部文書が示す子どもの安全への姿勢

訴訟を通じて明らかになった記録は、同社の現在の説明にとって有利なものではない。ニューメキシコ州の訴訟で提出された墨消しのない裁判文書からは、子どもに影響する「直ちに対応すべき製品上の脆弱性」を列挙した2020年の内部文書が明らかになったが、Metaはこれに対応しなかった。

また、ある従業員が「この半期、子どもの安全は明確に目標ではない」と記した社内チャットも明らかになった。この言葉は、その後の議会公聴会で繰り返し取り上げられた。2026年2月の裁判で引用された2021年の内部調査では、13歳から15歳のInstagram利用者の19％が、望まない裸の画像を受け取ったと回答していた。

Metaの元エンジニアリングディレクターで、後にInstagramのコンサルタントを務めたアルトゥーロ・ベハル氏は、2023年11月に上院司法委員会で証言した。同氏は、数百万人の10代の利用者が「アプリを開いてから、しばしば数分以内に」いじめ、摂食障害に関するコンテンツ、性的搾取を経験していると、マーク・ザッカーバーグ氏とInstagram責任者のアダム・モッセーリ氏へ直接警告したが、返答はなかったと述べた。また、自身の12歳の娘もInstagramで望まない性的な誘いを受けたと証言している。

一連の内部文書に対するMetaの回答は一貫している。同社は、高度な技術を活用し、子どもの安全を担当する専門家を雇用するとともに、問題のあるコンテンツを全米行方不明・被搾取児童センターへ報告していると説明している。また、継続的に投資してきた証拠として、2021年以降に導入した30以上の安全機能を挙げている。

■Threadsのペアレンタルコントロールの設定方法と限界

Metaによると、設定はfamilycenter.meta.com/supervisionから行える。Instagram、Facebook、Messenger、Meta Horizonのいずれかですでに監督機能を利用している家族は、新しいプロフィールを作成せずにThreadsを追加できる。監督が有効になるには、10代の利用者本人が招待を承認する必要がある。

保護者は、これらのツールでは何ができないのかを明確に理解しておくべきだ。ペアレンタルコントロールを使っても、プライベートメッセージの内容にはアクセスできない。参加を拒否した10代の利用者や、登録後に監督を無効にした利用者に対して、監督を強制することもできない。無効にした場合は保護者に通知されるが、監督自体は終了する。

また、これらのツールは、欧州委員会が構造的な懸念の原因として挙げた推奨アルゴリズムを変更するものではない。Metaは2026年末までにこの機能を世界各地へ拡大する方針だが、国別の導入予定は公表していない。

利用を検討している保護者は、規制当局がプラットフォーム設計上の問題と位置付けるリスクを、利用者側で管理するよう求められている。これがペアレンタルコントロールでは埋められない隔たりであり、訴訟によって明るみに出る前から、Meta自身の内部調査であるプロジェクトMYSTが確認していた点である。

■注目ポイントQ&A

●Threadsのペアレンタルコントロールはどのように設定しますか？

familycenter.meta.com/supervisionにアクセスし、10代の利用者を監督へ招待します。監督が有効になるには、保護者のアカウントと本人の同意の両方が必要です。Metaの発表によると、Instagram、Facebook、Messenger、Meta Horizonのいずれかですでに監督している場合は、新しいアカウントを作成せず、同じファミリーセンターのダッシュボードからThreadsを追加できます。

●10代の利用者はThreadsのペアレンタルコントロールを回避できますか？

はい、実質的には可能です。本人はいつでも監督を無効にできます。無効にすると保護者に通知されますが、監督は終了します。2026年2月の裁判で明らかになった、シカゴ大学と共同実施したMetaの内部調査「プロジェクトMYST」では、時間制限を含むペアレンタルコントロールツールが、10代の強迫的なソーシャルメディア利用に及ぼす影響は限定的だったとされています。欧州委員会の暫定的な調査結果でも、10代向けの時間管理機能は「簡単に解除できる」と指摘されています。

●EUはMetaのペアレンタルコントロールについて、どのような見解を示しましたか？

2026年7月、欧州委員会は、InstagramとFacebookにおけるMetaのペアレンタルコントロールが、両プラットフォームの「依存性を生じさせる設計に起因するリスクへ効果的に対処できていない」とする暫定的な調査結果を公表しました。委員会は、これらのコントロールを社会全体の規模で機能させるには保護者へ過度の技術的知識を求めることになり、10代向けアカウントの保護機能も、習慣的な利用を変えるのに十分な手間を伴わず解除できると判断しました。

これは暫定的な調査結果であり、最終決定の前にMetaには反論する権利があります。ただし、現在Threadsへ導入されようとしているものと同種のツールに対する、EU規制当局の正式な評価です。DSA違反が最終的に認定された場合、最大約120億ドルの制裁金が科される可能性があります。

●オークランドでの裁判とは何ですか？ Threadsにどのような影響がありますか？

カリフォルニア、コロラド、ケンタッキー、ニュージャージーの4州が起こしたカリフォルニア州オークランドでの連邦裁判では、2026年8月12日に陪審員選任が始まり、8月18日に冒頭陳述が行われる予定です。カリフォルニア州のロブ・ボンタ司法長官が日程を確認しています。

4州は、MetaがFacebookとInstagramに子どもを依存させる機能を組み込み、そのリスクについて一般の利用者へ誤解を招く説明をしたと主張し、最大1.4兆ドルの制裁金を求めています。この裁判は、各州によるこうした主張がMetaを相手とする連邦法廷で審理される初めての事例となります。

依存性を生じさせる設計を巡る州側の主張を認める評決が出れば、2,664件が係属する多地区訴訟で、さらに多くの請求を支える証拠上の基盤となる可能性があります。反対にMeta側の勝訴となれば、今後、州法に基づいて責任を追及できる範囲が大きく制限される可能性があります。Metaが今週展開するペアレンタルコントロールツールは、保護者による監督能力ではなく、アルゴリズム設計を中心とする根本的な申し立てを解決するものではありません。

元記事: Meta Research: Threads Parental Controls Don’t Stop Teen Addiction, Internal Study Finds