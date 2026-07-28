韓国POSCO、実際の売掛金をInjectiveブロックチェーンでトークン化へ──年内の本番稼働目指す

韓国最大の商社POSCO Internationalは、実際の商業インボイス（売掛金）をInjectiveブロックチェーン上でトークン化する概念実証（PoC）を完了した。テストデータではなく実際の取引データを用いた点が特徴で、2026年末までの本番稼働を予定している。パブリックチェーンの採用により、多国間での貿易決済の迅速化と、新たな資金調達手段の開拓が期待される。

■実際の取引データを用いたPoCの意義

韓国最大の商社が、エンタープライズ向けブロックチェーンの新たな基準を示した。鉄鋼、エネルギー、バッテリー素材などの事業を展開し、昨年の売上高が222億ドル（約3兆6400億円、1ドル=164円換算）に上るPOSCO Internationalは月曜日、実際の売掛金をInjectiveブロックチェーン上に記録する概念実証（PoC）を無事完了したと発表した。これはシミュレーションやテストデータではなく、POSCOのグローバル子会社と取引先によって生成された実際の商業インボイスを用いたものだ。

同社は、2026年末までにこのシステムを本番稼働させる計画である。

売掛金とは、商品が出荷されてから代金が支払われるまでの間に企業が受け取る権利のある資金を指す。従来のクロスボーダー取引では、これらの債権は買い手、売り手、そして介在するすべての銀行によって個別に、かつ重複して記録されている。タイムゾーンや管轄区域をまたいだ照合には、資金が解放されるまでに通常数日を要する。

POSCOとLG CNSによる今回のパイロットでは、取引の可視性を高めるブロックチェーンベースの共有台帳、現実資産（RWA）としての売掛金のトークン化、そして国際貿易を管理する膨大な書類作業を自動化するAIエージェントという3つの技術的柱が同時にテストされた。各売掛金は共有台帳上の単一の譲渡可能なデジタル記録となり、プロトコルレベルで独自のコンプライアンスデータ、所有権の履歴、決済指示を保持する。これにより、参加者がサイロ化された帳簿を照合する必要がなくなる。

AIの側面では、信用状や貿易書類の事前審査を実行する能力が実証された。これにより、POSCOの海外拠点間で専門知識のレベルが異なるために生じがちな不整合を減らし、エラーを早期に発見することが可能になった。

POSCO Internationalの広報担当者は、「このPoCは、実際の貿易データとプロセスに基づいてAIとブロックチェーン技術の適用可能性を検証できたという点で意義深い」と述べている。

■コンソーシアムチェーンではなく「Injective」を選んだ理由

基盤となるネットワークとしてInjectiveを選択したことは、単なるブランドの好みを越えた意味を持つ。Injectiveは、Cosmos SDKとTendermintベースのProof-of-Stakeコンセンサスメカニズムを用いて構築されたLayer-1ブロックチェーンであり、ゼロから金融アプリケーション向けに専用設計されている。ブロック生成時間は0.64秒（Ethereumメインネットの約12秒と比較）で、取引コストの中央値は約0.0001ドルである。同ネットワークはこれまでに29億4000万件以上のオンチェーン取引を処理しており、株式、コモディティ、FX、インデックスにわたる現実資産（RWA）の累計取引額は68億ドル（約1兆1150億円）に上ると報告している。

重要なのは、POSCOとLG CNSがプライベートチェーンやコンソーシアムチェーンではなく、Injectiveのパーミッションレス（許可不要）なパブリックLayer-1を選択したことだ。この決定は技術的に大きな意味を持つ。パブリックブロックチェーン上のトークン化された売掛金は、閉鎖的な許可型ネットワークに事前参加することなく、同じエコシステムに参加する第三者の資金提供者に譲渡したり、担保として差し入れたりすることができる。対照的に、コンソーシアムチェーンでは取引先が運営主体によって承認される必要があり、潜在的な資金提供者のプールが制限されてしまう。

Injectiveに組み込まれたCosmos IBC（Inter-Blockchain Communication）プロトコルは、このリーチをさらに広げ、EthereumやSolanaに接続されたエコシステムとのクロスチェーンでの担保利用の可能性をもたらす。

エンタープライズ向けのコンプライアンスに関して、Injectiveは許可型のゲートウェイ環境と組み込みのコンプライアンスツールを提供している。今回のPoCでは特に、権限ベースの資産管理、KYC（顧客確認）手続き、AML（マネーロンダリング対策）コンプライアンス、投資家の適格性確認、資産移転の制限などが検証された。2026年5月に設立されたInjective Policy Instituteは米国の規制当局と直接対話を行っており、2026年7月にはInjectiveがSEC（米証券取引委員会）にトランスファーエージェント（名義書換代理人）のステータスを申請した。これが承認されれば、ブロックチェーンが証券の公式な所有権記録をサポートできるようになる。

■POSCOが大規模導入で得るメリット

POSCO Internationalの事例は小規模なテストではない。同社の222億ドルの年間売上高は、鉄鋼、エネルギー、バッテリー素材などの事業を通じて生み出されており、グローバル子会社はまさに、国境を越えた照合をコストと時間のかかるものにしている大量かつ多国籍の売掛金を発生させている。

決済を数日からほぼリアルタイムに短縮する本番レベルのシステムは、この規模になれば運転資金に重大な影響を与える。銀行の帳簿照合を待たずにトークン化、譲渡、決済できるインボイスが増えれば増えるほど、POSCOはグローバルなサプライチェーンに縛られている資金をより早く解放できる。

LG CNSは、このパートナーシップに特有の組織的な経験をもたらしている。LGグループのITサービス部門である同社は、以前に韓国銀行のCBDC（中央銀行デジタル通貨）パイロットに携わったほか、KOSCOMやMirae Asset Securitiesのトークン化プラットフォームを運営しており、両社は韓国の金融インフラにおいて実績を有している。

■韓国企業に広がるブロックチェーン採用の波

今回の発表は、韓国企業におけるブロックチェーン採用を決定づける時期の真っ只中に行われた。今月上旬には、Hyundai Motor Groupの金融子会社が、Avalancheブロックチェーン上のTetherのUSDTを介して、米国子会社からメキシコ部門へ2万ドル（約328万円）を送金し、本番環境でのステーブルコインによる企業間送金を完了した初の韓国大手企業となった。この決済は平均7分で完了し、従来の銀行間送金で必要とされた3〜4時間から大幅に短縮された。

Circleもまた、Kakao GroupやToss Bankとの提携を通じて、韓国でステーブルコインの決済インフラを構築している。

POSCOとLG CNSのパイロットは、この波を貿易金融へとさらに深く押し進めるものだ。貿易金融は、日々のドル取引額において消費者向けのステーブルコイン利用をはるかに凌ぐ市場である。BlackRock、Franklin Templeton、Apollo、Fidelity、Janus Henderson、Mubadala Capitalなどの大手資産運用会社を惹きつけているファンドのトークン化とは異なり、売掛金は企業間の実際の商業債務を表している。これにより、企業は運転資金をより効率的に移動させることができ、同時に銀行や資金調達パートナーに原資産の共有ビューを提供することが可能になる。

■2.5兆ドル規模の貿易金融ギャップ解消への期待

世界のトークン化資産市場は現在、約350億ドル規模にある。Citiの2026年6月のレポートでは、この数字が2030年までにベースケースで5.5兆ドルに達すると予測されており、普及のスピードによっては下振れで2.7兆ドル、上振れで8.2兆ドルになるとしている。貿易金融は、最も対応可能なセグメントの一つであり、かつ最もそれを必要としている分野として広く認識されている。

世界の貿易金融ギャップ（特に中小企業が貿易金融の支援として必要としている額と、銀行が供給できる額との間に記録されている不足分）は、アジア開発銀行によって年間2.5兆ドル（約410兆円）と推計されている。このギャップは2020年以降大幅に拡大しており、以前の推計では1.7兆ドルとされていた。パブリックブロックチェーン上でのトークン化された売掛金のエンタープライズ規模での検証が成功すれば、このギャップに対処するための再現可能なテンプレートを提供できる可能性がある。222億ドル規模の商社が、コンプライアンスを組み込み、ほぼ即時の決済が可能な実際の商業インボイスをオンチェーン化できるのであれば、原則として、小規模なサプライチェーン参加者も同じインフラに接続し、これまでアクセスできなかった資金プールにアクセスできるようになる。

■今後の展望

POSCOとLG CNSは、現在のパイロットフェーズを完了し、ブロックチェーンとAIが最も明確な運用上のメリットをもたらした貿易金融機能に焦点を当てた本番展開に移行する計画である。初期の本番展開にどの子会社の回廊やインボイスの規模が含まれるかは明言されていない。

業界全体の疑問は、複雑で多国籍なサプライチェーンを持つ大手商社がPOSCOに続いてパブリックLayer-1インフラに移行するのか、それとも既存の事業者が企業をプライベートや許可型のバリアントに押しとどめるのか、ということだ。POSCOがコンソーシアムチェーンではなくInjectiveのパーミッションレスなパブリックブロックチェーンを使用するという決定自体が、その議論における意味のあるデータポイントとなっている。

Injectiveの機関投資家向けパートナーシップの拡大、SECへのトランスファーエージェント申請、そしてInjective Policy Instituteを通じた規制当局との対話は、同ネットワークが規制対象機関にとってのデフォルトの選択肢としての地位を確立しつつあることを示唆している。売上高222億ドルの巨大商社が年内にその基盤上で本番稼働することが、他社を行動に駆り立てるのに十分かどうかは、注目すべき最も重要な結果となるかもしれない。

■注目ポイントQ&A

●貿易金融のトークン化とは何ですか？通常の暗号資産とどう違いますか？

貿易金融のトークン化とは、実際の商業インボイス（商品の出荷後、支払い前に売り手が買い手に対して持つ法的請求権）をブロックチェーン上のデジタルトークンに変換することです。このトークンには請求額、支払い条件、コンプライアンスデータ、所有権の履歴がプロトコルレベルで組み込まれており、各当事者が個別の帳簿を管理することなく、共有台帳上で移転や決済が可能です。投機的な暗号資産とは異なり、企業間の実際の商業債務に裏付けられています。これにより、銀行の照合にかかる数日間のサイクルをほぼリアルタイムに短縮できます。

●POSCOがプライベートなコンソーシアムチェーンではなく、パブリックなLayer-1ブロックチェーンを使用したことはなぜ重要なのですか？

プライベートなコンソーシアムチェーンでは、売掛金の決済や資金調達に参加したいすべての取引先が、事前に運営主体の承認を得る必要があります。一方、InjectiveのようなパブリックLayer-1では、適切な認証情報を持つ権限を与えられた事業体であれば、閉鎖的なネットワークに参加することなくトークン化された売掛金を扱うことができます。これにより、POSCOのサプライヤー、バイヤー、融資銀行、さらには第三者の資金提供者も同じ売掛金の共有記録にアクセスできるようになり、利用可能な運転資金のプールが拡大します。また、Injectiveに組み込まれたCosmos IBCプロトコルにより、EthereumやSolanaに接続された他のブロックチェーンエコシステム間で売掛金を移動できる可能性もあります。

●この技術は、中小企業に影響を与える世界の貿易金融ギャップを解決できるのでしょうか？

アジア開発銀行の推計によると、世界の貿易金融の需要は供給を年間約2.5兆ドル上回っており、このギャップは中小企業に偏って影響を与えています。POSCOのパイロットのような、パブリックブロックチェーン上でのトークン化された売掛金の企業規模での検証は、再現可能なインフラのテンプレートを生み出します。POSCOがテストしたコンプライアンスツール、スマートコントラクトによる決済、複数当事者による台帳アクセスが小規模なサプライチェーン参加者にも拡張されれば、現在従来の銀行の貿易金融枠にアクセスできない企業に、運転資金を解放する代替メカニズムを提供できる可能性があります。ただし、国境を越えた法的強制力やトークン化された売掛金の流通市場の流動性など、業界の未解決の課題が残されているため、この結果が保証されているわけではありません。

●Injectiveの機関投資家向け金融アプリケーションにおける実績はどのようなものですか？

Injectiveはこれまでに29億4000万件以上のオンチェーン取引を処理し、現実資産（RWA）の累計取引額は68億ドルに上ると報告しています（企業発表の数値）。LG CNSは以前、韓国銀行のCBDCパイロットでInjectiveのインフラを活用したほか、KOSCOMやMirae Asset Securitiesのトークン化プラットフォームを運営しています。InjectiveのネイティブトークンであるINJは、2026年4月にCFTC規制下の取引所Bitnomialで規制対象の先物取引が開始され、Bitcoin、Ethereum、Solana、XRPと並ぶカテゴリーに位置づけられました。同社は2026年7月にSECのトランスファーエージェント（名義書換代理人）のステータスを申請し、2026年5月にはワシントンD.C.での直接的な規制当局との対話を目的にInjective Policy Instituteを設立しています。

元記事: POSCO Puts Real Invoices on Injective Blockchain With Year-End Production Target