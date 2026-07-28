*16:31JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約1384円分押し下げ

28日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり84銘柄、値下がり141銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日27日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。対イラン戦闘休止で原油価格の下落が好感され、寄り付き後、上昇。中国政府系企業が液浸型深紫外線（DUV）露光装置の製造を開始したとの報道を受け半導体製造装置銘柄が売られ、ナスダックは下落に転じ、終日軟調に推移した。ダウは金利の低下やトランプ大統領が和平合意の可能性を指摘すると続伸した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始した。寄り付き後は、米半導体製造装置株安の流れを引き継ぎ、指数寄与度の大きい値がさ半導体株に売りが殺到。中国勢の参入による競争激化への警戒に加え、韓国株式市場で韓国総合株価指数が急落するなど投資家心理が後退した。朝方に下げ幅を大きく広げた後は、一時62000円を割り込み、終日安値圏で軟調もみ合い展開となった。テクニカル面では、日経平均は75日移動平均線を大きく下回った。一方、対イラン戦闘休止による原油価格の下落は投資家心理の支えとなるほか、引き続き内需・ディフェンシブ系には資金が向かっていた。

大引けの日経平均は前営業日比2566.27円安の62364.92円となった。東証プライム市場の売買高は25億9337万株、売買代金は9兆1959億円だった。業種別では、小売業、空運業、陸運業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、金属製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は30％、対して値下がり銘柄は67％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約692円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞、レーザーテック＜6920＞、村田製＜6981＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約207円押し上げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、KDDI＜9433＞、中外薬＜4519＞、ソニーG＜6758＞、テルモ＜4543＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 62364.92(-2566.27)

値上がり銘柄数 84(寄与度+453.10)

値下がり銘柄数 141(寄与度-3019.37)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 79950 2580 207.57

＜9766＞ コナミG 20140 660 22.12

＜9433＞ KDDI 2993 40 16.09

＜4519＞ 中外製薬 6999 151 15.19

＜6758＞ ソニーG 3662 88 14.75

＜4543＞ テルモ 2289 40 10.73

＜7832＞ バンナムHD 4522 103 10.36

＜9843＞ ニトリHD 2620.5 104.5 8.76

＜6098＞ リクルートHD 12595 85 8.55

＜7974＞ 任天堂 7659 228 7.64

＜6702＞ 富士通 3700 218 7.31

＜3382＞ 7＆iHD 2205.5 71 7.14

＜7203＞ トヨタ自動車 3008 42.5 7.12

<4568> 第一三共 2889.5 67 6.74

<4307> 野村総合研究所 5378 182 6.10

<2801> キッコーマン 1672 35.5 5.95

<7267> ホンダ 1612 29 5.83

<2502> アサヒGHD 1720.5 46.5 4.68

<8267> イオン 1420 42 4.22

<4503> アステラス製薬 2233.5 23.5 3.94

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 25510 -2870 -692.70

＜8035＞ 東エレク 55920 -6880 -691.90

＜285A＞ キオクシアHD 44550 -10000 -234.65

＜9984＞ ソフトバンクG 5095 -236 -189.87

＜4062＞ イビデン 14855 -1845 -123.70

＜6920＞ レーザーテック 37440 -6120 -82.06

＜6981＞ 村田製作所 7153 -949 -76.35

<6954> ファナック 6373 -412 -69.06

<6146> ディスコ 54900 -7750 -51.96

<5803> フジクラ 4073 -252 -50.69

<6971> 京セラ 3617 -179 -48.00

<7735> SCREEN 14175 -1720 -46.13

<4063> 信越化 5872 -274 -45.93

<6976> 太陽誘電 10275 -1270 -42.57

<6762> TDK 2927.5 -84.5 -42.49

<5802> 住友電気工業 2187.5 -167.5 -22.46

<6273> SMC 65190 -6610 -22.16

<5333> NGK 5538 -525 -17.60

<7741> HOYA 23685 -1040 -17.43

<6963> ローム 4117 -511 -17.13《CS》